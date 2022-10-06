AK Parti'li Kurtulmuş: Yeni Anayasa'ya CHP'nin kodları müsaade etmeyecektir

ANKARA - AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, başörtüsü konusunu Anayasa düzeyinde çözme çağrısına CHP'nin tepkisine ilişkin, "'Anayasa’yı değiştirelim' teklifi ile birlikte ellerinin ayaklarının birbirine dolaştığını göreceksiniz. Belki Sayın Kılıçdaroğlu burada bir adım atmak isteyecek; ama Cumhuriyet Halk Fırkasının kodları onlara müsaade etmeyecektir" dedi.



AK Parti’li Kurtulmuş, genel merkezde AK Parti AR-GE ve Eğitim Başkanlığı tarafından düzenlenen 'Personel ve Danışman Akademisi'nin açılış konuşmasını yaptı. Kurtulmuş, "Bu coğrafyada Türkiye’nin yeniden güçlü, Türkiye olarak ayakta durmaktan başka şansı da yoktur başka bir alternatifi de yoktur. Hatta ayakta durmak değil, Türkiye’nin bu bölgede güçlü bir şekilde koşmaktan başka şansı yoktur. Bunu sağlamak için mücadele ediyoruz. Bunun için ekonomide, sanayide, savunma sanayinde, sanatta, kültürde, eğitimde her alanda güçlü olmak gerektiğimiz gibi en büyük güçlülüğünde toplumsal yapımızda olması zorunludur. Bunun için toplumsal yapımızdaki gücü artıracak her türlü çalışmaya öncülük edeceğiz. Bunun en başında da aile kurumumuzu güçlendirmek geliyor" dedi.



'ŞİMDİ 'HELALLEŞİYORUZ' DİYE SÖYLEDİKLERİNE BAKMAYIN’’



Kurtulmuş, AK Parti’nin geçmişin değil geleceğin partisi olduğunu ifade ederek, "İnşallah Türkiye’nin yarınlarını kuracak olan irade buradadır. AK Parti bu anlamda bütün Türkiye’nin partisidir. Herkesin partisidir. Mezhebi ve etnik kökeni ne olursa olsun herkesin partisidir. Onun içindir ki AK Parti ve bizim temsil ettiğimiz siyasi zihniyet hiç kimsenin bu anlamda hayat tarzına müdahale etmeyi aklının ucundan dahi geçirmemiştir. Şimdi ‘helalleşiyoruz’ diye söylediklerine bakmayın; kendilerini bir devlet partisi olarak kodlamış olanların zihin dünyasında neler olduğunu hepimiz geçmişte gördük. Vatandaşın ne giyeceğine, nasıl konuşacağına, hangi okullarda eğitim alacağına, ne tür bir eğitim alacağına dahi karışan bu zihniyetin milletin özgürlük alanlarının önünü açması zaten mümkün değildir" diye konuştu.



'ELLERİNİN AYAKLARININ DOLAŞTIĞINI GÖRECEKSİNİZ'



Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, başörtüsü konusunu Anayasa düzeyinde çözme çağrısına CHP'nin tepkisine ilişkin, "'Anayasa’yı değiştirelim' teklifi ile birlikte ellerinin ayaklarının birbirine dolaştığını göreceksiniz. Belki Sayın Kılıçdaroğlu burada bir adım atmak isteyecek; ama Cumhuriyet Halk Fırkasının kodları onlara müsaade etmeyecektir. Bu anlamda biz kimsenin hakkını, hukukuna, giyimine vesaire karışmadık. Bu özelliğimiz ile bir millet partisi olarak Türkiye siyasetinde tarihi rol üstlendik. Bu anlamda AK Parti, millet adına iktidara gelmiş bir millet partisidir. Bu özelliği ile Türkiye’de milletin sesi, milletin tavrını belirleyen bir siyasi hareket olarak öncülük etmiş, gösterdiği yolda ve istikamette yoluna devam etmiştir. AK Parti 20 yıllık siyasi hayatımızın içerisinde birçok reformları gerçekleştirmiş partidir. Siyasi reformlar, hukuki reformlar, ekonomik reformlar; birçok reformlar gerçekleşmiş ve Türkiye’de sistemin sahibi olduğunu zanneden; işte o anlamda CHP’de ‘ben devletin sahibiyim’ diye kendisini görüyor ya, kendisini devletin sahibi olduğunu zanneden sivil ve askeri bürokrasiye karşı, baskı rejimini sonlandırmış, milletten başka bir efendi, milletten başka bir güç tanımadığını uygulamalarıyla millete göstermiştir" ifadelerini kullandı.