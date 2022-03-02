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AK Parti'li Özkan: CHP ve İYİ Parti'nin 'evet' oyu kullanması önemli

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
02 Mart 2022 Çarşamba 17:09
AK Parti'li Özkan: CHP ve İYİ Parti'nin 'evet' oyu kullanması önemli

ANKARA - AK Parti Grup Başkan Vekili Cahit Özkan, CHP ve İYİ Parti'nin HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in yasama dokunulmazlığının kaldırılması için 'evet' oyu kullanmasının, millet açısından önemli olduğunu söyledi.

AK Parti Grup Başkan Vekili Özkan, TBMM'de basın toplantısı düzenledi. Özkan, CHP ve İYİ Parti'nin, PKK'lı teröristle fotoğrafları ortaya çıkan HDP Diyarbakır Milletvekili Güzel'in yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin 'evet' oyu kullanmasının, millet açısından önemli olduğunu söyledi. Özkan, Semra Güzel'in savunmasını gerçekleştiren HDP'li Hakkı Saruhan Oluç'un konuşmasıyla ilgili "HDP Grup Başkan Vekili Hakkı Saruhan Oluç'un hiçbir şekilde Semra Güzel'in suç teşkil eden, milletimizin vicdanını sarsan, kardeşlik hukukumuzu tehdit eden bu eylemleri hakkında herhangi bir savunma yapmamış olması ve kendi siyasi parti programını milletimizle paylaşmaya gayret etmesi HDP'nin de Semra Güzel'in eylemlerini tasvip ettiğini göstermiştir. Adeta Saruhan Oluç'un savunması Semra Güzel'in eylemlerinin suç teşkil ettiğine ilişkin bir ikrar mahiyetinde olmuştur" diye konuştu.

'YOLUNU KAYBETMİŞLERİ GÖRÜYORUZ'

AK Parti'li Özkan, 6 siyasi partinin bir araya gelmesine ilişkin "CHP'nin kurmay zekasıyla onun öncülüğünde ve onun masasına meze olan diğer yeni yetme siyasi partiler ve yolunu kaybetmişleri görüyoruz. Açıkçası orada bir siyasi parti olarak vatandaşla gönül köprüsü kurmuş ve vatandaşımız nezdinde karşılığı olan herhangi bir siyasi partiden bahsetmek mümkün değil. Tebrik etmek lazım; bir ülkede başbakanlık yapacaksın, sözüm ona yeri geldiği zaman 'Ben bütün siyasi hayatımı CHP'ye karşı mücadele vererek geçirdim' diyeceksin sonra da CHP'nin kurmay aklıyla kurulmuş olan, Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan'a düşmanlıktan beslenen masanın üzerinde meze olacaksın. Tabi ki sözümüz Ahmet Davutoğlu'na" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
AK Parti Grup Başkan Vekili Cahit ÖzkanCHP Ve İYİ PartiSemra Güzel
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