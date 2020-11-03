AK Parti'li Özkan: Vergi affı söz konusu değil

ANKARA - Özkan, TBMM'de basın toplantısı düzenledi. Özkan, 'İşsizlik Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi'nin Genel Kurul'daki görüşmelerinin bu hafta tamamlanmasını planladıklarını söyledi. Özkan, 2 bölüm ve 51 maddeden oluşan teklif ile tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınının istihdam üzerinde oluşan yükünün sosyal devlet ilkesi gereğince paylaşılması ve giderilmesi, normalleşme sürecinde hareketlenecek olan ekonominin istihdamla desteklenmesinin amaçlandığını belirtti. Özkan, "Ekonomik program hedeflerinin gerçekleştirilmesi, vergide adaletin, etkinliğin ve verimliliğin sağlanması için bazı güncellemelerin yapılması amaçlanmaktadır" dedi.



'CUMHURBAŞKANIMIZIN MÜJDESİ DE YER ALACAK'



Özkan, salgının millet üzerinde oluşturduğu ekonomik yaraları hızlı bir şekilde kapattıklarına dikkat çekerek, "Teklif ile kısa çalışmanın sona ermesini takriben sağlanan normalleşme desteğine ilişkin sürelerin uzatılması, işverenlerimiz tarafından 1 Ocak 2019 ile 17 Nisan 2020 dönemindeki en düşük sigortalı sayısına ek olarak istidam edilecek her bir çalışan için SGK prim desteği verilmesi, işten ayrılan kişilerin istihdama daha hızlı dönüşlerinin teşvik edilmesi amaçlanıyor. Esnaf Ahilik Sandığı uygulamasının yürürlük tarihinin 31 Aralık 2023'e ertelenmesi, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın müjdesi; KYK, vergi, SGK, idari para cezaları gibi bazı kamu alacakların yeniden yapılandırılması da yer almaktadır" ifadelerini kullandı.



'VERGİ AFFI SÖZ KONUSU DEĞİL'



Özkan, teklifte vergi yapılandırmalarına ilişkin düzenlemelerin, 'vergi affı' olmadığının altını çizerek, "Belediyelere olan emlak vergisi de dâhil tüm vergi borçları, idari para cezaları, SGK prim borçları, yaklaşık 3 milyon gencin merakla beklediği KYK borçları gibi kamu alacaklarının anapara sabit kalarak, faizlerin silinmesidir. Yapılandırmadan faydalanmak isteyen vatandaşlarımız, kanunun çıktığı tarihten itibaren yılsonuna kadar posta yoluyla ya da internet aracılığı ile müracaat etmesi gerekecektir. Böylece başvuru için kamu kurumlarında yığılmalar yaşanmayacaktır. Yapılandırmada; maksimum 18 taksit yapılabilecek ve taksitler 2 ayda bir ödenecektir. Peşin ödenmesi durumda ise işleyen faizler silinecektir. Daha önce yapılandırmaya katılanlar ya da yapılandırması bozulanlar da bu düzenlemeden yararlanabileceklerdir. İlk taksitin ödenmesiyle de tüm adli takipler durmuş olacaktır" ifadelerini kullandı.



Cahit Özkan ayrıca, evlerinde ürettikleri malları internet üzerinden satanlara gelir vergisi muafiyeti sağlanması, turizm konaklama vergisi yürürlüğünün 1 Nisan 2022’e ertelenmesi, uygulama süresi 31 Aralık 2020’de sona eren bazı vergi avantajlarının sürelerinin uzatılması, Cumhurbaşkanına yüzde 20 olan kurumlar vergisi oranını 5 puana kadar indirme ve tekrar kanuni seviyesine getirme yetkisi verilmesi ve yurtdışında bulunan para, altın, döviz ve diğer sermaye piyasası araçlarını, 30 Haziran 2021 tarihine kadar Türkiye’deki bankalara bildiren kişilere serbest tasarruf imkânı sağlamasının öngörüldüğünü kaydetti.



'1999 SONRASI YAPILAR DEPREME DAYANAKLI'



Soruları da yanıtlayan Özkan, depremle ilgili yeni çalışma ve yasal düzenleme olup olmadığına ilişkin "Şu anda özellikle 1999’da yaşanan depremden sonra çıkartılan yasal düzenlemeler çerçevesinde inşa edilen yapıların depreme dayanıklı olduğunu aradan geçen sürede test etmiş bulunuyoruz. Özellikle 2002'den sonra AK Parti hükümetlerimiz, 970 bin konut inşa etmek suretiyle, özel sektörün de kentsel dönüşümünü teşvik etmek suretiyle vatandaşlarımızın güvenli, sağlam, dayanıklı konutlarda oturmalarını temin ettik. Çalışmalarımıza tam gaz devam ediyoruz" şeklinde yanıt verdi.