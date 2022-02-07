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AK Parti'li Turan: Kendi kinlerinde boğulsunlar

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, koronavirüse yakalanan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sosyal medyadan yapılan çirkin paylaşımlara tepki göstererek, "Birinin hastalığından, ölümünden, benzer sorunundan mutlu olmak soysuzluktur. Kendi kinlerinde boğulsunlar" dedi.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
07 Şubat 2022 Pazartesi 17:09
AK Parti'li Turan: Kendi kinlerinde boğulsunlar

AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, beraberinde AK Parti İl Başkanı Naim Makas, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Aynur Tuna Yavaş ve partililerle birlikte Memur-Sen Çanakkale İl Temsilciliği’ni ziyaret etti. Memur-Sen İl Başkanı Suat Özen, yaptıkları çalışmalar hakkında Grup Başkanvekili Bülent Turan'a bilgi verdi.

Ziyarette konuşan Turan, koronavirüse yakalanan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik paylaşımları nedeniyle eski yüzücü Derya Büyükuncu ile HDP Milletvekili Hüda Kaya'ya tepki gösterdi. Turan, şunları söyledi:

"Cumhurbaşkanımızın ve kıymetli eşinin Covid-19 olduğunu öğrendik. Ölüm de hastalık da her eve girebilir. İsrail'den Yunanistan'a, Kazakistan'dan Azerbaycan'a kadar bütün dünyanın bizi seven, sevmeyen tüm liderleri Cumhurbaşkanımızı arayarak geçmiş olsun dileklerini ilettiler. Bu insani bir duruş, normal bir duruş. Aynı şekilde siyasi partilerimizin hemen hemen tümünün genel başkanları, Sayın Cumhurbaşkanı ve eşlerine geçmiş olsun dileklerini ilettiler. Ancak bir sporcu müsveddesi, bir vekil müsveddesi, maalesef insanlıktan nasibini almamış bir halle Sayın Cumhurbaşkanımızın hastalığından yola çıkarak, ağır ithamlarda, çok farklı bir söylemde bulundular. Biz bu tweetten, bu hadsiz açıklamalardan üzülmedik. Biz Kandil'in sözcülüğünü yapan HDP'de yükselmek için ülke düşmanlığından başka bildiği bir kriter olmadığından dolayı üzülmedik buna. Bırakın onlar bize tweet atmasınlar, bırakın onlar bize geçmiş olsun demesinler. Onlar bu tweetlerini Mehmetçiğimizin mahvettiği, hesap sorduğu, darmadağın ettiği teröristlere iletsinler. Onlar Mehmetçiğimizin imha ettiği teröristlere üzülsünler. Bizim milletimizin duası, mazlumların duası yeter diye düşünüyorum. Birinin hastalığından, ölümünden, benzer sorunundan mutlu olmak soysuzluktur. Kendi kinlerinde boğulsunlar. Biz milletimizle beraber yürümeye devam ediyoruz." 

DHA

Anahtar Kelimeler:
AK PartiBülent Turan
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