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AK Parti'li Ünal: Bakaya ve yoklama kaçakları bedelli askerlikten yararlanabilecek

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
20 Haziran 2022 Pazartesi 15:17
AK Parti'li Ünal: Bakaya ve yoklama kaçakları bedelli askerlikten yararlanabilecek

ANKARA - AK Parti Grup Başkan Vekili Mahir Ünal, "Kamuoyunda 'bedelli yasası' olarak konuşulan bakaya, yoklama kaçağı, saklı veya bakaya olup bedelli askerlik hizmetinden yararlanamayan yükümlülerin bu hizmetten faydalanabilmelerine dair düzenleme yapılıyor" dedi.

AK Parti Grup Başkan Vekili Ünal, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, Milli Savunma Bakanlığı’nın ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan ve 7 ayrı kanunda değişiklik öngören 20 maddelik 'Askeri Ceza Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin ayrıntılarını açıkladı. 

'BAKAYA VE KAÇAKLAR BEDELLİ ASKERLİKTEN YARARLANABİLECEK'

Mahir Ünal, teklifle bedelli askerliğin kapsamını genişlettiklerini belirterek, şunları söyledi:

"Kamuoyunda 'bedelli yasası' olarak konuşulan bakaya, yoklama kaçağı, saklı veya bakaya olup bedelli askerlik hizmetinden yararlanamayan yükümlülerin bu hizmetten faydalanabilmelerine dair düzenleme yapılıyor. Yine aynı şekilde dövizle askerlik kapsamında, ödemeleri gereken miktarı ödemedikleri veya herhangi bir takvim yılında toplam olarak 184 gün ve daha fazla süreyle yurt içinde bulundukları için dövizle askerlik kapsamından çıkarılanların askerlik hizmetini yerine getirmiş sayılmalarına imkan tanınıyor. Yine firar ve izin tecavüzü gibi hakkında başlatılan ön incelemenin kesintiye uğramadan yürütülebilmesi ve adli soruşturmanın ivedi şekilde başlatılabilmesi için anılan personelin ifadesinin alınması zorunluluğundan vazgeçilmesine yönelik bir hukuki düzenleme içeriyor. Yine Milli Savunma Bakanlığı kadrolarında çalışan kamu görevlileri ile askerlik hizmetini yerine getiren yedek subaylar ve yedek astsubaylar ile erbaş ve erleri ilgilendiren ve askeri hizmete ilişkin idari işlem ve eylemlerden doğan uyuşmazlıklarda Ankara İstanbul, İzmir, Konya, Adana ve Erzurum İdare Mahkemelerinin yetkili kılınması hususu düzenleniyor. Yine astsubayların 9'uncu derece 1'inci kademe yerine, 9'uncu derece 2'nci kademeden göreve başlamalarına ilişkin düzenleme yapılıyor." 

'GENELKURMAY BAŞKANININ YAŞ HADDİNİ 72'YE ÇIKARIYORUZ'

Daha önce yaptıkları düzenleme ile akademideki öğretim üyelerinin ve rektörlerin yaş haddini 75'e çıkardıklarını hatırlatan Ünal, şöyle devam etti:

"Bu düzenleme ile de Genelkurmay Başkanının görev süresini yani yaş haddini 72'ye çıkarıyoruz. Ve birer yıllık süreyle 72 yaşına kadar uzatılabilmesi imkanı getiriliyor. Yine sıkça basına da yansıyan, askeri araç kazası sonucu harp malzemesine zarar vermek suçundan yargılanan erbaş ve erlerin, kasıt veya ağır kusur nedeniyle mahkum olmaları durumu hariç, meydana gelen zarardan sorumlu olmamalarına ilişkin düzenleme yapılması öngörülüyor. Bakanlık bünyesinde teşkil edilen döner sermaye işletmelerinde, Cumhurbaşkanı kararı ile sermaye artırımına dair düzenleme yapılması ve bu karara müteakip gerekli olan sermayenin döner sermayeli işletmelerin kaynaklarından tamamlanması düzenleniyor. Harekat veya yurt dışı operasyon görevleri nedeniyle uzman erbaşlıktan astsubaylığa geçiş sınavlarına katılamayan uzman erbaşlara, bu statüye geçiş için ilave sınav hakkı verilmesine ilişkin düzenlemeler yapılıyor." 

​Ünal, bedelli askerlikten yararlanacak kişi sayısı ve ücret konusunu ise Milli Savunma Bakanlığı'nın kamuoyuyla paylaşacağını söyledi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
AK Partili ÜnalYoklama KaçaklarıBakayaAskerlikBedelli Askerlik
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