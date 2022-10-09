AK Parti'li Yazıcı: Bizim siyasetimiz; kapsayıcıdır, kuşatıcıdır

RİZE,(DHA)-AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı,85 milyonun tamamının vatan toprağında pay ve hakkı olduğunu belirterek, "Bizim siyasetimiz; kapsayıcıdır, kuşatıcıdır. Kapının arkasında bıraktığımız, halının altına terk ettiğimiz hiçbir sorun yok. Ama imkanlara göre ele alıyoruz. Paydaşlarla paylaşmak suretiyle, bu sorun alanlarındaki sorunları birlikte tasfiye ediyoruz" dedi.

Rize'de bulunan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Rize Milletvekili Hayati Yazıcı, partisinin 109'uncu İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katıldı.

Burada konuşan Yazıcı, cemevlerine ilişkin yapılan çalışmaları değerlendirerek "Sorun üreten değil; çözen bir partiyiz. Alevi yurttaşlarımızı yıllarca konuşuruz, yeni ele almış değiliz. 2008-2009'da uzun süreli, zamana yayılmış bir biçimde çalıştaylar yaptık. Çok değişik kesimlerden bilim insanları bu konuları müzakere etti, tartıştı. Diyanet mensupları, dedeler yer aldı. Somut bir şeye varamadık. Cuma günü izlediniz, tamamlanmış cemevlerinin açılışını yaptık. Bir tanesi de Erzurum'daydı; ben de o açılışa katıldım. Çok sayıda da cemevinin temeli atıldı. Bektaşi, Alevilik ve cemevleri ile ilgili 4 önemli alanda kamusal destek verilecek, açıklamayı Cumhurbaşkanı'mız paylaştı" dedi.

'DEDELER İSTERSE KADRO TAHSİS EDİLECEK'

İnancın insan hayatı için önemine vurgu yapan Yazıcı, "İnanç önemli; insanın iç dünyası, manevi alanı. Huzur yoksa; yaptığı faaliyetin bereketi olmaz. Başarısı da fazla olmaz. İnsan rahat olacak, iç huzuru olacak, önündeki işi odaklanacak. Dolayısıyla Alevi cemaatine mensup vatandaşlarımızın istek ve arzuları doğrultusunda, cemevlerinin elektrik ve su tüketimlerine ilişkin iyileştirme yapılacak. Cemevlerinde bulunan, dede olarak nitelenen zevat isterse; kadro tahsis edilecek. İmarla ilgili alanda yer alması için ona uygun bir lejant belirlenecek. 4'üncüsü de Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinde Alevi, Bektaşi ve Cemevleri Daire Başkanlığı oluşturulacak. Devletin yönetim şeması içerisinde resmi şekilde yer almaları sağlanacak. Sorunları böyle çözüyoruz" diye konuştu.

'BİZİM SİYASETİMİZ KAPSAYICIDIR, KUŞATICIDIR'

85 milyonun tamamının vatan toprağında pay ve hakkı olduğunu söyleyen Yazıcı, "Bizim siyasetimiz; kapsayıcıdır, kuşatıcıdır. Kapının arkasında bıraktığımız, halının altına terk ettiğimiz hiçbir sorun yok. Ama imkanlara göre ele alıyoruz. Paydaşlarla paylaşmak suretiyle, bu sorun alanlarındaki sorunları birlikte tasfiye ediyoruz. Bu, Türkiye'nin gücü. Türkiye, bir imparatorluk bakiyesi. 20 milyon kilometrekareye sahip Osmanlı'dan elimizde 786 bin kilometrekare vatan toprağı kaldı. Hepimizin, 85 milyonun tamamının, her birinin 786 bin metrekare vatan toprağında, zerre kadar pay ve hakkı var. Eşit, iştirak halinde mülkiyet gibi" dedi.