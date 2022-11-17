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AK Parti'li YazÄ±cÄ±: Erken seÃ§imi gerektirecek olgu yok

17 KasÄ±m 2022 PerÅŸembe 14:00
AK Parti'li YazÄ±cÄ±: Erken seÃ§imi gerektirecek olgu yok

ANKARA -Â AK Parti Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Hayati YazÄ±cÄ±, "Erken seÃ§imi gerektirecek hiÃ§bir olgu yok. SeÃ§im inÅŸallah 18 Haziran 2023'te yapÄ±lacak" dedi.

AK Parti Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± YazÄ±cÄ±, parti genel merkezinde '81 Ä°l Siyasi ve Hukuki Ä°ÅŸler BaÅŸkanlarÄ± Ä°stiÅŸare ve DeÄŸerlendirme ToplantÄ±sÄ±' Ã¶ncesinde basÄ±n mensuplarÄ±na aÃ§Ä±klama yaptÄ±. YazÄ±cÄ±, siyasetin gÃ¼ndeminde anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸiÂ olduÄŸunu belirterek, "Bu, hak ve Ã¶zgÃ¼rlÃ¼kler bakÄ±mÄ±ndan son derece kÄ±ymetli bir Ã§alÄ±ÅŸma, Ã§alÄ±ÅŸma tamamlandÄ±. Adalet bakanÄ±mÄ±z yÃ¼rÃ¼tÃ¼yor Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±. Ã‡alÄ±ÅŸmalarÄ±n tamamlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± daha Ã¶nce paylaÅŸmÄ±ÅŸtÄ±k. Yasa teklifinin meclis baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na sunulma takvimi henÃ¼z netleÅŸmedi. Ä°nÅŸallah Ã¶nÃ¼mÃ¼zdeki hafta netleÅŸirâ€™â€™ dedi.

6'lÄ± masanÄ±n baÅŸÃ¶rtÃ¼sÃ¼ ile ilgili aÃ§Ä±klamalarÄ±na da deÄŸinen YazÄ±cÄ±, "Ben 6'lÄ± masanÄ±n henÃ¼z net karar vermediÄŸini algÄ±lÄ±yorum. Adalet bakanÄ±mÄ±zÄ±n da dÃ¼n ifade ettiÄŸi gibiÂ Meclis'te anayasanÄ±n 24'Ã¼ncÃ¼ ve 41'inci maddelerinde dÃ¼zenlemeyi Ã¶n gÃ¶ren iki konuya iliÅŸkin hiÃ§bir siyasetÃ§inin katÄ±lmamak iÃ§in gerekÃ§e bulacaÄŸÄ± neden olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorum. Bu tekliften uzak durmaya Ã§alÄ±ÅŸanlar var. Ben de sayÄ±n bakan gibi muhalefet partilerinin de bu teklife destek vermek suretiyle anayasa gereÄŸi referanduma gÃ¶tÃ¼rme koÅŸullarÄ±nÄ± aÅŸacak ÅŸekilde bir destek alacaÄŸÄ± kanÄ±sÄ±ndayÄ±m"Â diye konuÅŸtu.

Aile kurumuna iliÅŸkin dÃ¼zenleme hakkÄ±nda konuÅŸan YazÄ±cÄ±, "Anayasa'nÄ±n 41'inciÂ maddesinin baÅŸlÄ±ÄŸÄ±nda ailenin korunmasÄ±, aile birliÄŸi ve Ã§ocuk haklarÄ±, aile birliÄŸi kavramÄ±nÄ± ilave ediyoruz. Aile birliÄŸi ancak kadÄ±n ve erkeÄŸin evliliÄŸinden oluÅŸur, bu kadar net. Buna karÅŸÄ± olan bir vatandaÅŸ olabilir mi?Â DolasÄ±yla bunun da destek gÃ¶receÄŸi kanÄ±sÄ±ndayÄ±z" dedi.Â 

'SEÃ‡Ä°M Ä°NÅžALLAH 18 HAZÄ°RAN 2023â€™TE'

Erken seÃ§ime iliÅŸkin soru Ã¼zerine de AK Parti'li YazÄ±cÄ±, "Erken seÃ§imi gerektirecek hiÃ§bir olgu yok. SeÃ§ime gitmek iktidarÄ± sorumlu tutmak, bir alternatif peÅŸine dÃ¼ÅŸmek demektir. BÃ¶yle bir ortam yok. Bizim siyasi partiler kanununda, seÃ§im mevzuatlarÄ±nda yaptÄ±ÄŸÄ±mÄ±z deÄŸiÅŸikliklerin uygulanabilmesi iÃ§in yÃ¼rÃ¼rlÃ¼kten itibaren Ã¼zerinden 1Â yÄ±l geÃ§mesi gerekiyor. O tarih de 6 Nisan'dÄ±r. DolayÄ±sÄ±yla 6 Nisan'dan Ã¶nce bÃ¶yle bir ÅŸey kesinlikle sÃ¶z konusu deÄŸil. SeÃ§im inÅŸallah 18 Haziran 2023â€™te yapÄ±lacak"Â diye konuÅŸtu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
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