Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 33°
az bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji Türkiye Tanıtım Yazıları İstanbul Magazin
BİST
1095
ALTIN
462.689
DOLAR
7.2274
STERLİN
9.5096
EURO
8.5180
'BORTAM bulaş riskini ortadan kaldırmak için kullanılması gereken bir ürün'
'BORTAM bulaş riskini ortadan kaldırmak...
Ejder meyvesine Rusya'dan yoğun talep
Ejder meyvesine Rusya'dan yoğun talep
Sergen Yalçın: Umarım iyi hazırlanıp turu geçeriz
Sergen Yalçın: Umarım iyi hazırlanıp...
Bakan Kasapoğlu'ndan Adalar çıkarması
Bakan Kasapoğlu'ndan Adalar çıkarması

AK Parti Sözcüsü Çelik: AB, 'Yunan tiyatrosu’na izin vermemelidir

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Yunanistan'ın Doğu Akdeniz’de Türkiye'nin sismik araştırma faaliyetine itiraz etmesinin hiçbir hukuki ve meşru dayanağı olmadığını belirterek, "Cumhurbaşkanımızın talimatları net ve açıktır. Oruç Reis, ülkemizin Birleşmiş Milletlere (BM) bildirdiği hudutlar çerçevesinde sismik araştırma faaliyetlerini sürdürecek, kahraman silahlı kuvvetlerimiz gemimize herhangi bir askeri müdahalede bulunulmasına izin vermeyecektir" dedi.

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
11 Ağustos 2020 Salı 15:04
1 Okunma
AK Parti Sözcüsü Çelik: AB, 'Yunan tiyatrosu’na izin vermemelidir

ANKARA - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Yunanistan'a tepki göstererek, "Yunanistan her zamanki gibi haksız, hukuksuz, saldırgan politikalarına destek için Avrupa Birliği’ni toplantıya çağırmış.  Avrupa Birliği, Yunanistan'ın tüm Avrupa'yı 'Yunan tiyatrosu’na çevirmesine izin vermemelidir" dedi.

'YUNANİSTAN'I İLGİLENDİREN BİR KONU YOK'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda diplomasiye alan açmak için ciddi adımlar attıklarını, Türkiye'nin barışçıl tutum ortaya koyduğunu, diplomasiye şans tanıdığını ve diyalog kanallarının canlandırılmasına dönük iyi niyetli adımlar attığını belirten Çelik, şunları kaydetti:

"Yunanistan ise her zamanki gibi diplomasiyi 'Yunan tiyatrosu’na çevirmeye çalıştı. Yunanistan Türkiye'nin jestini çözüm için bir fırsat olarak değerlendirmek yerine, samimiyetsiz ve ikiyüzlü bir pratik ortaya koydu ve Mısır ile korsan anlaşma yapma yoluna gitti. Bu sözde anlaşma, uluslararası hukuka ve Türkiye'nin Libya ile Doğu Akdeniz'de akdettiği meşru anlaşmaya aykırı olduğu gibi Yunanistan tarafının Türkiye'nin iyi niyetini suistimal etme niyetini açıkça ortaya koymuştur. Gelinen noktada, Türkiye, uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarını kullanmak ve önceden planlanan çerçevede faaliyetleri sürdürmek üzere kararlı bir şekilde harekete geçmiştir. Yapılan faaliyetler Mavi Vatan içindedir. Yunanistan'ı ilgilendiren bir konu yoktur." 

'SİLAHLI KUVVETLERİMİZ, ASKERİ MÜDAHALEYE İZİN VERMEYECEK'

Ortaya çıkan son hadisenin, Akdeniz'de gerginliği arttıran tarafın Türkiye değil, Yunanistan olduğunu tüm dünyaya gösterdiğini vurgulayan Çelik, şunları ifade etti:

"Avrupa halen Yunanistan'ın çözümsüzlüğü dayatan politikalarının ardından sürüklenmektedir. Avrupa, 'Yunan siyasi tiyatrosu'nun aleti olmamalıdır. Yunanistan'ın Türkiye'nin faaliyetine itiraz etmesinin hiçbir hukuki ve meşru dayanağı yoktur. Bölgedeki Yunan adalarının Türkiye'nin kıta sahanlığını kesmesi gibi bir iddia uluslararası hukukun hakkaniyet ilkesine aykırıdır. Yunanistan gaspçılık arayışlarını bir kenara bırakmalı. Doğu Akdeniz'de Mavi Vatan'ımızı göz ardı eden her türlü hukuksuzluk, boşa çıkmaya mahkumdur. Devletimiz, Akdeniz’deki hak ve menfaatlerimizi ve KKTC'nin çıkarlarını koruyacak irade, kararlılık, imkan ve kabiliyete sahiptir. Cumhurbaşkanımızın talimatları net ve açıktır. Oruç Reis, ülkemizin BM'ye bildirdiği hudutlar çerçevesinde sismik araştırma faaliyetlerini sürdürecek, kahraman silahlı kuvvetlerimiz gemimize herhangi bir askeri müdahalede bulunulmasına izin vermeyecektir."

DHA

Anahtar Kelimeler:
AK Parti Sözcüsü Ömer ÇelikYunanistanDoğu AkdenizAB
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Her türlü sismik araştırma, sondaj çalışmalarımızı sürdüreceğiz
Her türlü sismik araştırma, sondaj çalışmalarımızı sürdüreceğiz
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy'dan 'Keşmir' açıklaması
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy'dan 'Keşmir' açıklaması
Bakan Akar'dan 'Doğu Akdeniz' mesajı
Bakan Akar'dan 'Doğu Akdeniz' mesajı
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim