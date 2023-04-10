AK Parti üçte ikisi yenilenen listeyle seçime gidiyor

Ankara

Yüksek Seçim Kuruluna sunulan milletvekili aday listesine göre, HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu İstanbul 3. Bölge 4. sıradan, DSP Genel Başkanı Önder Aksakal İstanbul 2. Bölge 4. sıradan AK Parti listelerinde aday gösterildi.

Gazeteci Hulki Cevizoğlu İstanbul 1. Bölge 6. sıradan, sosyal güvenlik uzmanı Doç. Dr. Resul Kurt Adıyaman 1. sıradan, oyuncu Bahadır Yenişehirlioğlu Manisa 1. sıradan, gazeteci Şebnem Bursalı İzmir 1. Bölge 3. sıradan, eski hakem Kuddusi Müftüoğlu Antalya'dan, Milli Yüzücü Umut Arman Sonay İstanbul 1. Bölgeden, müzisyen Yücel Arzen İstanbul 3. Bölgeden listede yer aldı.

Eski bakanlardan Faruk Çelik Artvin 1. sıradan, Ömer Çelik Adana 1. sıradan, Jülide Sarıeroğlu Ankara 1. Bölge 2. sıradan, Numan Kurtulmuş İstanbul 3. Bölge 1. sıradan, Efkan Ala Bursa 1. Bölge 1. sıradan, Abdulhamit Gül Gaziantep 1. sıradan aday gösterildi.

Tuğrul Türkeş Ankara 1. Bölge 1. sıradan, İsmail Ok Balıkesir 1. sıradan, Prof. Dr. Sadettin Hülagü Kocaeli 1. sıradan, Ruken Kilerci Ağrı 1. sıradan, AK Parti MKYK Üyesi Ermeni cemaatinden Sevan Sıvacıoğlu İstanbul 2. Bölgeden, Memur-Sen Genel Sekreteri Latif Selvi Konya'dan, Prof. Dr. Mehmet Şahin ise Kahramanmaraş'tan listede yer alan diğer isimler oldu.

AK Parti'de genel sekreterlik görevinde bulunan Haluk İpek, Amasya 1. sıradan, eski Cumhurbaşkanı danışmanı, fizyoterapist Ahmet Çotuk, Ankara 3. bölge, 8. sıradan milletvekili adayı oldu.

28 Ağustos-17 Kasım 2015 tarihlerinde kurulan geçici seçim hükümetinde Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı görevinde bulunan Ayşen Gürcan, Eskişehir'den 2. sıra, Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Merkez Birliği Genel Başkanı ve eski milletvekili Abdulkadir Akgül de Yozgat 1. sıradan aday gösterildi.

En genci 18, en yaşlısı 73 yaşında aday oldu

Yüksek Seçim Kuruluna sunulan listede mevcut milletvekillerinden 104'ü yeniden yer aldı.

Listelerinde 113 kadın ve 5 engelli adaya yer veren AK Parti'de en genç aday İzmir 1. bölgeden 18 yaşındaki Nisa Alptekin, en yaşlı aday ise İstanbul 3. bölgeden 73 yaşındaki Şamil Ayrım oldu.

AK Parti'de 18-20 yaş arası 2, 20-30 yaş arası 23, 30-40 yaş arası 93, 40-50 yaş arası 210, 50-60 yaş arası 214, 60-65 yaş arası 38 ve 65 yaş üstü 20 aday seçime girecek.

Partide üç dönem kuralı nedeniyle TBMM Başkanı Mustafa Şentop, AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Genel Başkan Yardımcıları Hayati Yazıcı, Mehmet Özhaseki, Hamza Dağ, Nurettin Canikli, Vedat Demiröz, Ali İhsan Yavuz, AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, AK Parti Grup Başkanı İsmet Yılmaz, AK Parti Grup başkanvekilleri Bülent Turan, Mustafa Elitaş ve Yılmaz Tunç, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Cevdet Yılmaz'ın da aralarında bulunduğu 65 vekil listede yer almadı.

Böylece AK Parti yüzde 65'i yenilenmiş listeyle seçime girecek.