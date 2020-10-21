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AK Partili Yayman, koronavirüse yakalandı

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
21 Ekim 2020 Çarşamba 10:31
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AK Partili Yayman, koronavirüse yakalandı

AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, yeni tip koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
AK PartiHatayMilletvekiliHüseyin Yaman
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