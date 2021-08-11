Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 30
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
1438.88
ALTIN
478.16
DOLAR
8.6064
STERLİN
11.9090
EURO
10.0847
Ankara Gölbaşı’nda 18 adet villa ihaleyle satılacak
Ankara Gölbaşı’nda 18 adet...
Adli Tıp Kurumundan personel alımı
Adli Tıp Kurumundan personel...
Van Muradiye'de tekstil kent yapımı için ihaleye çıkıldı
Van Muradiye'de tekstil kent...
TOKİ'den Kütahya'da konut satışı
TOKİ'den Kütahya'da konut satışı

Akçakale Belediye Başkan Yardımcısı görevden alındı

ŞANLIURFA’nın Akçakale Belediyesi Başkan Yardımcısı Navi Çokan, sosyal medya hesabından 'CHP’lileri asmak şart' şeklindeki paylaşımının ardından görevinden alındı.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
11 Ağustos 2021 Çarşamba 10:21
0 Okunma
Akçakale Belediye Başkan Yardımcısı görevden alındı

Akçakale Belediyesi Başkan Yardımcısı Navi Çokan, orman yangınları sırasında sosyal medya hesabından, “Bu ülkeye atandığı günden beri, bu ülkenin insanına dayatmacı politikalarını her fırsatta sürdürmeye devam eden CHP gibi bir lanet parti yer yüzünde var mıdır? Bu sefer ciğerlerimizi hedef alan politikalar peşinde. Bunları asmak şart. Hiçbir zaman halkı dinlemediler. Hep zoraki, hep zoraki” paylaşımında bulundu. Çokan'ın bu paylaşımı tepki çekti. CHP Şanlıurfa Milletvekili Aziz Aydınlık ile CHP Şanlıurfa İl Başkanı Hayrettin Cidir, Navi Çokan hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Yaşananların ardından Akçakale Belediyesi, Çokan'ın görevden alındığını duyurdu. Belediyenin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada; “Kamuoyu gündeminde yer alan belediye personelimizin talihsiz beyanatıyla ilgili konu adli makamlara intikal etmiştir. Soruşturmanın selameti için personelimizi başkan yardımcılığı görevinden almış bulunmaktayız. Konuyla ilgili olarak adli makamların kararı beklenmektedir. Nefret ve ırkçılık söylemini kim söylerse söylesin, tasvip etmemiz mümkün değildir" denildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
ŞanlıurfaAkçakale BelediyesiAK PartiNavi Çokan
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bakan Akar'dan Pakistan'a ziyaret
Bakan Akar'dan Pakistan'a ziyaret
Bahçeli: TYT 140'a, AYT baraj puanın da 160'a çekilmesi teklif ve temennimizdir
Bahçeli: TYT 140'a, AYT baraj puanın da 160'a çekilmesi teklif ve temennimizdir
İletişim Başkanı Altun: Tebrikler bizim çocuklar
İletişim Başkanı Altun: Tebrikler bizim çocuklar
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans