Akşener: "1923'ün kıymetini bilmezsek, 2023'ü kaybederiz"

Akşener, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Sezai Karakoç Kültür ve Kongre Merkezi'nde partisinin 2. Olağan İl Kongresi'nde, milletin haklı ve kararlı talebiyle Türkiye için "yeni bir şeyler söyleme vaktidir" diyerek yola çıktıklarını söyledi.

Partilerini vatanın has evlatları, Türkler, Kürtler ve Zazalar, milletin her renginden, fikrinden, kimliğinden fedakar, mert ve cesur insanların kurduğunu belirten Akşener, milletin hayır dualarıyla bugünlere geldiklerini kaydetti.

Adaletsizliğe son vermeye geldiklerini anlatan Akşener, "Her gün, geçim derdiyle boğuşan, hakkı yenenler var. Bu zulmü durdurmaya, bu çileyi bitirmeye geldik." diye konuştu.

Akşener, şöyle devam etti:

"Hatırlayın 'Bu milleti, zenginlikte, hukukta, mutlulukta, eşitleyeceğiz' demişlerdi değil mi? Ama sonra ne oldu? Milletimizi açlıkta, hukuksuzlukta, mutsuzlukta eşitlediler. Hatırlayın, yaralarımızı saracaklardı, değil mi? Ama sonra ne oldu? Hem, kanayan yaralarımızı bıçakla deştiler hem de yeni yaralar açtılar ve herkesi, acıda eşitlediler. Her şeye rağmen biz biliyoruz ki yaralarımızın bir merhemi var. O merhem bizdedir."

Türkiye'nin güçlü ve çok büyük potansiyele sahip olduğunu dile getiren Akşener, Türkiye'nin zengin, mutlu ve huzurlu bir gelecek için ihtiyacı olan her şeye sahip zengin bir ülke olduğunu kaydetti.

Millete mutsuzluğu reva görenlere isyan ettiklerini anlatan Akşener, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Gün el ele, güneşin doğduğu yere bakma günüdür. Omuz omuza verip burçların üzerinden Hevsel'in ötesinden söken şafağı izleme günüdür. Sesi çıkmayanların, sesi olacağımıza fakirin, fukaranın ezilmesine, engel olacağımıza söz verdik. İnsanımızı esir almaya çalışan, tüm tahakkümleri yıkacağımıza, 'Yeter söz milletindir' diyerek toplumumuzu hürriyetine kavuşturacağımıza söz verdik. Sözümüz söz."

Umudu kalıcı hale getirecek tek siyasi parti olduklarını savunan Akşener, her türlü engeli aştıklarını kaydetti.

Akşener, "Mesele, Cumhuriyeti sözde değil özde sahiplenmekse, mesele, ahde vefa, akde sadakatse, mesele silahlara veda, kan dökmeye de tövbe etmekse, mesele, her türlü musibetin karşısında çelikten, sarsılmaz bir 'biz' olmaksa, sırtını da kalbini de o sapasağlam 'bize' yaslamaksa biz varız. Çünkü biz, konuşan Türkiye'den yanayız." ifadelerini kullandı.

Türkiye'yi bayram sofrasına çevirmek gibi bir hayali olduğunu anlatan Akşener, şunları dile getirdi:

"1920'nin kıymetini bilemedik, 2020'yi kaybettik. 1923'ün kıymetini bilmezsek, 2023'ü kaybederiz. Bu cendereden çıkışımızın tek yolu konuşan bir millettir. Akıl, vicdan ve birliktelikle konuşan bir millet. Kardeşlikte buluşmuş, meşverette birleşmiş bir millet. Aynı ateşin üstünden birlikte atlayabilen bir millet. Biz biliriz ki bir ülkeye iyilik gelirse, ülkenin her yerine ulaşır. O iyilik, işte bugün burada bu salonda. Allah'ın izni milletimizin teveccühüyle ilk seçimde memleketin her yerine ulaşacak. 14 Mayıs, işte bunun miladı olacak. Kurtla öldüren, çobanla yiyen, sahibiyle ağlayanlara hep birlikte, hep bir ağızdan 'Yeter söz milletindir' diyeceğimiz mukaddes bir milat olacak. Zulüm onlarınsa mayıslar bizimdir."

Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Salim Ensarioğlu ve delegelerin katıldığı kongrede, mevcut il başkanı Vejdin Ensarioğlu yeniden seçildi.