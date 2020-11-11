Akşener: ABD ile artık yeni bir döneme girdik

ANKARA - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, TBMM'de partisinin grup toplantısında konuştu. Akşener, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ölümünün 82’nci yılında özlem ve hasretle anıldığını belirterek, "Büyük Türk Milleti, cennet vatanımızda, alnımızın değdiği toprağın her köşesini, milletine seccade yapan, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve istiklal kahramanlarını, çok sevdi. Kalpleri olup hissetmeyenler, gözleri olup görmeyenler, kulakları olup işitmeyenler anlamasa da Türk Milleti, büyük kahramanına, sevgisinden, vefasından asla vazgeçmedi" dedi.



'SIRADA HOCALI VAR'



Meral Akşener, Azerbaycan'ın kazandığı zafere ilişkin "Azerbaycan Türk Ordusu, işgal altındaki vatan topraklarında, ay-yıldızı dalgalandırmaya devam ediyor. Şuşa'dan gelen müjdenin hemen ardından imzalanan anlaşma, mukaddes bir hakkın teslimidir. 28 yıldır, bıkmadan usanmadan haykırdığımız gibi; Karabağ Azerbaycan'dır" ifadelerini kullandı. Sırada, 28 yıllık Hocalı olduğunu kaydeden Akşener, "Allah bize, o günleri de göstersin inşallah" diye konuştu.



'YENİ BİR DÖNEME GİRDİK'



Akşener, ABD'deki başkanlık seçimi sonuçlarını değerlendirerek, "Bu noktadan sonra, bölgesel ve global etkilerinin yanında, bizim için önemli olan, ABD'nin Türkiye ile ilişkileri ve Türkiye’nin milli çıkarlarıyla ilgili nasıl bir duruş sergileyeceğidir. Amerika elbette dünya üzerindeki hakim güçlerden biri. Ancak, bizim için önemli olan, Amerikan Başkanının Türk siyasetine nasıl baktığı değil, Türkiye’nin milli çıkarlarının, nasıl korunup kollanacağıdır. Donald Trump dönemi hiç de iyi bir dönem olmadı. Biden farklı mı olacak, onu zaman gösterecek. Artık yeni bir döneme girdik" ifadelerini kullandı.

ÜYE KATILIM PROGRAMINA KATILDI



İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, TBMM'deki grup toplantısının ardından bir otelde düzenlenen, partisinin üye katılım törenine katıldı. Törende İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın, İYİ Parti Ankara İl Başkanı Yetkin Yiğiner ile çok sayıda partili de yer aldı. Burada konuşan Akşener, milletin İYİ Parti'yi çağırdığını söyleyerek, "Milletimiz karar verme konusuna odaklanmış durumda. Gezdiğimiz yerlerdeki çaresizliği, zorlukları onların ağzından dinlediğimiz kadarıyla iktidar partisi, ister zamanında isterse daha önce yapılan bir seçimle milletimizin kararıyla gidecektir. İyiler arasına bugün de katılan ve aramızda bulunan kardeşlerimiz var. Onlara teşekkür ediyorum" dedi.



Meral Akşener, konuşmasının ardından partisine katılan 40 kişinin rozetini taktı.