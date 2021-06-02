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Akşener: Allah'ın evi kirli hesapların evi haline getirilemez

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Allah'ın evi böyle kirli hesapların evi haline getirilemez. Sözde din adamları cumhuriyetimizin kurucusuna lanet okuyor. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü bir kez daha minnetle anıyorum" dedi.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
02 Haziran 2021 Çarşamba 16:16
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Akşener: Allah'ın evi kirli hesapların evi haline getirilemez

İYİ Parti Lideri Akşener, TBMM'de partisinin grup toplantısında konuştu. Akşener, İstanbul Taksim'e yapılan caminin açılışına davet edildiğini, ancak kendisinin yerine parti grup başkanvekillerinin katıldığını belirtti. Akşener, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı Ayasofya programında Atatürk'ü hedef aldığı iddiasıyla eski imam Mustafa Demirkan'a tepki göstererek, camilerin müminlerin ibadet etmesi için yapıldığını söyledi. Akşener, "Allah'ın evi böyle kirli hesapların evi haline getirilemez. Ne yazık ki bu zihniyetin yansımalarını Ayasofya Camii'nde bile yaşıyoruz. Sözde din adamları cumhuriyetimizin kurucusuna lanet okuyor. Bunu yapanlara da yapanlara göz yumanlara da yazıklar olsun. Camiye gıybet sokanlara, gündem değiştirecek diye ecdadına lanet okuyacak kadar küçülenlere inat, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü bir kez daha minnetle anıyorum" dedi.

'BAZI ŞEYLERİ SORGULAMAK ZORUNDAYIZ'

Akşener, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK), bu yılın ilk çeyreğine (ocak-mart) ilişkin gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) sonuçlarını açıkladığını anımsatarak, "TÜİK milletimize müjde verdi. Gözümüz aydın, büyümüşüz. Açıklamayı yapan TÜİK olduğu için, biz de doğal olarak, bu büyümeyi 'bir inceleyelim' dedik. Açıklanan verilere göre, sabit sermaye yatırımları, büyümeye pozitif etki yapmış. Beş çeyrek negatiften sonra, net ihracat da, az da olsa pozitif katkı yapmış. Buraya kadar her şey güzel. Elbette bunları sevindirici buluyoruz. Ama bazı şeyleri sorgulamak zorundayız. Mesela, milletimiz bu büyümeyi hissedebilmiş mi? Hayır. Mesela, yüzde 7 büyümeye rağmen, esnafımız, çiftçimiz neden hala perişan? Kem küm. Mesela, son bir yılda işsiz sayımız neden 2,5 milyon kişi artarak, 10 milyona ulaşmış? Cevap yok" diye konuştu.

'BÖYLE PANDEMİ YÖNETİLMEZ'

Akşener, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan yeni pandemi kararlarına ilişkin de, "Milletçe beklediğimiz soruların cevaplarını yine bulamadık. Aşı takvimi oluşturulmamış. Yurt dışına çıkışlardan, 65 yaş üstü vatandaşlarımızın durumundan, telafi eğitiminde bir açıklama var mı, yok. Yarım yamalak birkaç tane tedbir var. Bilim Kurulu'nun bu konuda bir çalışması olmuş mudur? Bilim Kurulu, 'Saat 22.00'den sonra dışarı çıkma yasağının getirilmesi virüsün yayılmasını engeller' demiş midir? Yoksa bu kararlar Erdoğan'ın aldığı kararlar mıdır? Böyle iş bilmezlik olmaz. Böyle pandemi yönetilmez" ifadelerini kullandı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Meral AkşenerİYİ PartiTBMM
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