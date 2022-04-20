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Akşener: 'Faiz sebep, enflasyon sonuç' teorisi patladı

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
20 Nisan 2022 Çarşamba 13:52
Akşener: 'Faiz sebep, enflasyon sonuç' teorisi patladı

ANKARA - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Enflasyon son 20 yılın zirvesini gördü. 'Faiz sebep, enflasyon sonuç' teorisi patladı. Milletimiz, ekmek ve yağ kuyruğunda bekliyor. Domatesi biberi taneyle alıyor" dedi. 

Akşener, TBMM'de partisinin grup toplantısında konuştu. Hükümetin ekonomi politikalarını eleştiren Akşener, "Enflasyon son 20 yılın zirvesini gördü. 'Faiz sebep, enflasyon sonuç' teorisi patladı. 'Türkiye Ekonomi Modeli' dedikleri sözüm ona model de tüm bunların üzerine tüy dikti. 2023'e 8 ay kalmış ama bu arkadaş  20 yılda yapamadıklarını 8 ayda yapacaklarını iddia etmeye başladı. Yetmedi, 2053'ten bahsetti. Yetmedi, 2071'den bahsetti. Yakında kahve falı da bakmaya başlarsa, şaşırmayın" dedi. 

Vatandaşın her geçen gün geçinemez hale geldiğini belirten Akşener, “Milletimiz, ekmek ve yağ kuyruğunda bekliyor. Domatesi biberi taneyle alıyor. Evinde battaniyeye sarılarak oturuyor. Belediyeler vatandaşa, ekmek karnesi dağıtıyor; iktidarın küçük ortağı askıda ekmek stantları açıyor" diye konuştu.

'KAŞIKÇI DAVASINI JET HIZIYLA İHRAÇ ETTİLER '

Akşener, gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın İstanbul'da öldürülmesiyle ilgili davanın Suudi Arabistan’a devredilmesiyle ilgili de, "Trump emrettiğinde rahibi nasıl ihraç ettilerse, Suudi prens emredince de Kaşıkçı davasını jet hızıyla ihraç ettiler. Kaşıkçı davasını kaça sattınız? Türkiye sınırlarında işlenmiş bir cinayetin davasını, yani devletin egemenlik hakkını kaça devrettiniz? Geçmişini bilmeyen, bugünü de, yarını da koruyamaz" ifadelerini kullandı.

'MEMLEKETİMİZDE HÜKÜMETİN OLMADIĞINI GÖRÜYORUZ'

Memlekette adalet olmadığını savunan Akşener, "Sizce bugün, memleketimizde hukuk var mı? Memleketimizde hakkı koruyan var mı? Bugün hepimiz, bu soruları maalesef üzülerek, utanarak 'hayır' diye cevaplıyoruz. Bugün, memleketimizde bir hükümetin olmadığını maalesef görüyoruz. Peki hükümet yoksa, ne var? Kendisini kanundan ve milletten üstün gören, bir tek adam var. Ucube sistemini, memleketimize dayatmaya çalışan, bir beceriksizlik abidesi var. Vatan toprağını kupon arazi olarak gören, bir kabile reisi var. Memleketimizde dokunduğu her yeri, tarumar eden bir bay kriz var" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın işine geldiğinde cumhurbaşkanı kimliğiyle meydanlarda, işine geldiğinde AK Parti Genel Başkanı kimliğiyle meclis kürsüsünde istediğine hakaret ettiğini söyleyen Akşener, "Ama fikrini, derdini, düşüncesini söylemek isteyen kim varsa ya nankör oluyor, ya terörist oluyor, ya da vatan haini oluyor. O, AK Parti Genel Başkanı olarak siyaset yapıyor ama ona cevap veren vatandaş, cumhurbaşkanına hakaret etmiş oluyor" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Meral AkşenerİYİ PartiFaizEnflasyon
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