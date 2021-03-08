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Akşener: İmamoğlu'nun tweetini arkadaşlarımızın çoğu beğenmedi

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, Twitter'da kendisi ile birlikte HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'ı etiketleyerek yaptığı 8 Mart Dünya Kadınlar Günü paylaşımıyla ilgili, "Sayın İmamoğlu'nun attığı tweeti bizim arkadaşlarımızın büyük bir çoğunluğu beğenmedi. Fikirlerini ortaya koydular. Dolayısıyla ben de saygı duyuyorum" dedi.

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
08 Mart 2021 Pazartesi 14:33
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Akşener: İmamoğlu'nun tweetini arkadaşlarımızın çoğu beğenmedi

ANKARA - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ankara'nın Sincan ilçesinde esnaf ziyaretine başlamadan önce 92 yaşındaki Kezban Ceylan'ı evinde ziyaret etti. Çıkışta gazetecilere açıklama yapan Akşener, "Bugün kadınlarımızın iş hayatındaki ayrımcılığa, kadınlarımızın günlük hayatında yaşadığı zorluklara, haksızlığa dikkat çekmek amacıyla bir program gerçekleştireceğiz. İnşallah hiçbir kadının tehdide, tecavüze, dayağa, tacize uğramadığı, iş hayatında ayrımcılığa uğramadığı bir Türkiye'yi hep birlikte oluşturacağız inşa edeceğiz" dedi.

'ARKADAŞLARIMIZIN BÜYÜK BİR ÇOĞUNLUĞU BEĞENMEDİ'

Akşener, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Twitter'daki "İYİ Parti Genel Başkanı Sayın Meral Akşener ve HDP Eş Genel Başkanı Sayın Pervin Buldan'ın nezdinde tüm kadın siyasetçilerin ve Türkiye genelindeki kadın belediye başkanı mevkidaşlarımın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlarım" mesajı ve buna partisinin İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu'nun tepki göstermesiyle ilgili soruya "Türkiye'de biz İYİ Parti olarak herkesin fikrini açıkça söyleyebileceği, eleştirilerini açık, net ortaya koyabileceği, konuşmaktan korkmadığı bir Türkiye inşa etmeye çalışıyoruz. Bu Türkiye'nin ilk örneği kendi partimizdir. Dolayısıyla hem İmamoğlu'nun tweeti hem Sayın Yavuz Ağıralioğlu'nun tutumu kendi görüşlerini, bakış açılarını ortaya koyan, hürriyetçilik ilkesi çerçevesinde değerlendirilmesi gerek iki bakış açısı. Sayın İmamoğlu'nun attığı tweeti bizim arkadaşlarımızın büyük bir çoğunluğu beğenmedi. Fikirlerini ortaya koydular. Dolayısıyla ben de saygı duyuyorum" diye cevap verdi.

Akşener, daha sonra Sincan Lale Meydanı'nda düzenlenen etkinliğe katılarak, esnaf ziyaretinde bulundu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Meral AkşenerİYİ Parti
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