AkÅŸener: KadÄ±nlar arasÄ±ndaki dayanÄ±ÅŸma Ã§ok dÃ¼ÅŸÃ¼k

Ä°ZMÄ°R -Â Ä°YÄ° Parti Genel BaÅŸkanÄ± Meral AkÅŸener, "TÃ¼rkiye'nin en iyi siyasi kafa avcÄ±sÄ±yÄ±m. Teknik kadromuz fevkalade. BÃ¼tÃ¼n bunlar baÅŸarÄ± Ã¶ykÃ¼sÃ¼ ama Ã§ok baÅŸarÄ±sÄ±z olduÄŸum bir yer var. KadÄ±n seÃ§tirme konusunda baÅŸarÄ±sÄ±z oldum. Ã–rneÄŸin UÅŸak'ta genÃ§ bir kadÄ±nÄ± birinci sÄ±rada aday gÃ¶sterdik. 'Ben dururken onu nasÄ±l aday gÃ¶sterirsin?' diyen erkekler bir dayanÄ±ÅŸma gÃ¶sterdi.Â KadÄ±nlar arasÄ±ndaki dayanÄ±ÅŸma Ã§ok dÃ¼ÅŸÃ¼k"Â dedi.



Ä°YÄ° Parti Genel BaÅŸkanÄ± AkÅŸener, Ä°zmir programÄ± kapsamÄ±nda GiriÅŸimci Ä°ÅŸ KadÄ±nlarÄ± Federasyonu (GÄ°FED) Ã¼yeleri ile bir araya geldi. ToplantÄ±ya AkÅŸener'in yanÄ± sÄ±ra Ä°YÄ° Parti Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Ãœmit Ã–zlale, Ä°YÄ° Parti Grup BaÅŸkanvekili MÃ¼savat DerviÅŸoÄŸlu, Ä°YÄ° Parti Ä°zmir Milletvekili Aytun Ã‡Ä±ray, Ä°YÄ° Parti Ä°zmir Ä°l BaÅŸkanÄ± HÃ¼smen KÄ±rkpÄ±nar, GÄ°FED BaÅŸkanÄ± Huriye Serter katÄ±ldÄ±.



'FÄ°NANS KURMAKTA Ã‡OK ZORLANDIK'



GiriÅŸimci iÅŸ kadÄ±nlarÄ±yla birlikte olmaktan bÃ¼yÃ¼k bir heyecan duyduÄŸunu aktaran AkÅŸener, "Ãœreten insanlarÄ±n toplantÄ±larÄ±na mÃ¼mkÃ¼n olan en Ã¼st yÃ¶neticilerimizle katÄ±lÄ±yoruz ki; hem 'Biz neyiz, kimiz' sorularÄ±na cevaplar veriyorlar hem de sizlerin sorularÄ±nÄ±zdan Ã¶ÄŸreniyoruz. Biz kimiz sorusuna yanÄ±t; elbette bir siyasi partiyiz ama Ã¶ÄŸrenen bir organizasyonuz. Ã‡ok yeni bir siyasi organizasyonuz. Kurumsal yapÄ±lar Ã¶nemlidir ama kurumsal yapÄ±larÄ± harekete geÃ§irmek Ã§ok zordur. KurallarÄ±, alÄ±ÅŸkanlÄ±klarÄ± vardÄ±r. AlÄ±ÅŸkanlÄ±klarÄ±n dÄ±ÅŸÄ±na Ã§Ä±kmak dÃ¼nyanÄ±n en zor iÅŸidir. Yeni kurulmuÅŸ bir yapÄ±, daha hÄ±zlÄ± hareket eder. En Ã¶nemlisi sabit mÃ¼ÅŸterisi olmadÄ±ÄŸÄ± iÃ§in kendi mÃ¼ÅŸterisini organize eder. Bizim partimiz bir start-up, kÃ¼Ã§Ã¼k bir giriÅŸimcilik organizasyonu. BaÅŸÄ±ndaki kiÅŸi kadÄ±n. YÃ¶netim kurulu baÅŸkanÄ± bir kadÄ±n ve finans kurmakta Ã§ok zorlandÄ±k. Sonra melek yatÄ±rÄ±mcÄ± sÄ±fÄ±rdÄ±. KenarÄ±na biriktirdiÄŸi Ã¶lÃ¼mlÃ¼k parasÄ±nÄ± veren kadÄ±nlar oldu. Bu baÅŸka bir ÅŸey. Sabit seÃ§menimiz de yoktu. Ã‡Ã¼nkÃ¼ seÃ§men de paylaÅŸÄ±lmÄ±ÅŸ" dedi.



'BU BÄ°R MUCÄ°ZEDÄ°R'



AkÅŸener, sÃ¶zlerine ÅŸÃ¶yle devam etti:



"Bizim iÃ§in mÃ¼ÅŸteri velinimettir. Kendiniz partinize seÃ§men organize etmek durumundasÄ±nÄ±z. BugÃ¼n TÃ¼rkiye'nin en baÅŸarÄ±lÄ± start up'Ä±yÄ±z. SeÃ§menin ayaÄŸÄ±na gidip, mutlu etmeye Ã§alÄ±ÅŸarak, 'OdaÄŸÄ±mÄ±z seÃ§men' diyerek Ã¼rettiÄŸimiz bu fikri, seÃ§mene ulaÅŸtÄ±rdÄ±k ve bugÃ¼n itibarÄ±yla 81 ilde bayilikleri olan, ilÃ§elerimizin tamamÄ±nda alt bayilerin olduÄŸu, satÄ±ÅŸ elemanlarÄ±n olduÄŸu il ve ilÃ§e teÅŸkilatlarÄ±mÄ±zÄ±n yÃ¶neticilerinden bahsediyorum ve her birinin baÅŸarÄ± Ã¶ykÃ¼sÃ¼nÃ¼n ne kadar seÃ§men kazandÄ±rdÄ±ÄŸÄ±yla Ã¶lÃ§Ã¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ bir sistemimiz var. Ä°lk seÃ§imden sonra devletten 37 milyon TL sizin vergilerinizle para aldÄ±k. Bu, bir mucizedir."



'TÃœRKÄ°YE'NÄ°N EN Ä°YÄ° SÄ°YASÄ° KAFA AVCISIYIM'



Partinin teknik kadrosuna deÄŸinen AkÅŸener, "TÃ¼rkiye'nin en iyi siyasi kafa avcÄ±sÄ±yÄ±m. Teknik kadromuz fevkalade. BÃ¼tÃ¼n bunlar baÅŸarÄ± Ã¶ykÃ¼sÃ¼ ama Ã§ok baÅŸarÄ±sÄ±z olduÄŸum bir yer var. KadÄ±n konusunda baÅŸarÄ±sÄ±z oldum. KadÄ±n seÃ§tirme konusunda baÅŸarÄ±sÄ±z oldum. YÃ¼zde 25 kadÄ±n kotamÄ±z var. BÃ¼tÃ¼n birimlerimizde yÃ¼zde 25 kadÄ±n kotasÄ±na uyuldu ama milletvekilliÄŸi konusunda maalesef baÅŸarÄ±sÄ±z oldum. Bu defa bunu Ã§Ã¶zeceÄŸiz. Ã–rneÄŸin genÃ§ bir kadÄ±nÄ±, UÅŸak'ta birinci sÄ±rada aday gÃ¶sterdik. 'Ben dururken onu nasÄ±l aday gÃ¶sterirsin?' diyen erkekler bir dayanÄ±ÅŸma gÃ¶sterdi. Aday olan genÃ§ kadÄ±nÄ± seÃ§tiremedik. KadÄ±nlar arasÄ±ndaki dayanÄ±ÅŸma Ã§ok dÃ¼ÅŸÃ¼k. Bunu nasÄ±l Ã§Ã¶zeriz? Ona bakmamÄ±z lazÄ±m" diye konuÅŸtu.



'SÄ°YASETÄ° AÄ°LE PARASIYLA YAPTIK'



"Siyaseti aile parasÄ±yla yaptÄ±k. DolayÄ±sÄ±yla siyasetin finansÄ±nda bu tÃ¼r bir mecburiyet doÄŸdu. Ã‡Ã¼nkÃ¼ maaÅŸlarÄ±mÄ±z erkeklerden dÃ¼ÅŸÃ¼ktÃ¼" diyen AkÅŸener, "Siyasete ilk defa adÄ±m atan kadÄ±nlar iÃ§in kaynak ayrÄ±lmasÄ±ndan yanayÄ±m. Ã‡Ã¼nkÃ¼ siyasetin finansmanÄ± da kadÄ±nlarÄ± Ã§ok zorluyor. KotalarÄ±n yanÄ±nda mutlaka bunun da olmasÄ± gerekiyor. Bunlar, bu mÃ¼cadelenin bir parÃ§asÄ±. Bu toplantÄ±mÄ±zÄ±n gerÃ§ek sebebiyse iÅŸ kadÄ±nlarÄ±nÄ±n yaÅŸadÄ±klarÄ±, TÃ¼rkiye'deki kadÄ±nlarÄ±n ekonomik manadaki meselelerdir. Huzurunuza imtihana geldik. Siz soracaksÄ±nÄ±z, biz cevaplayacaÄŸÄ±z. Bu davetin bizim iÃ§in Ã§ok Ã¶nemli olduÄŸunu sizlerle paylaÅŸmak istiyoruz. KadÄ±n ilerlerken Ã§ok tuhaf bir zihniyetle karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya olduÄŸumuzu bilmenizde fayda var. TÃ¼rkiye'nin ayrÄ±ÅŸma noktalarÄ±nÄ±n Ã§ok Ã¶ne Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ±, farklÄ±lÄ±klarÄ±n Ã§ok Ã§izildiÄŸi, buna karÅŸÄ±lÄ±k mÃ¼ÅŸtereklerin unutulduÄŸu bir dÃ¼nya dÃ¼zeninde yaÅŸÄ±yoruz" dedi.



'SORUNLARIMIZI BÄ°LEN LÄ°DERLER GÃ–RMEYÄ° Ä°STÄ°YORUZ'



Etkinlikte konuÅŸan GiriÅŸimci Ä°ÅŸ KadÄ±nlarÄ± Federasyonu (GÄ°FED) BaÅŸkanÄ± Huriye Serter ise "Ä°ÅŸ dÃ¼nyasÄ±ndaki kadÄ±nlar olarak artÄ±k siyasette sorunlarÄ±mÄ±zÄ± bilen, tÃ¼m kadÄ±nlarÄ±n gerek ekonomiye katÄ±lÄ±mÄ±nda gerekse siyasette ve karar alma mekanizmalarÄ±nda yer almalarÄ±nda desteklenmesi gerektiÄŸine inanan, kadÄ±nlarÄ±n kendi kararlarÄ±nÄ± verebilme Ã¶zgÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ne sahip olarak yetiÅŸmelerini, parti politikasÄ± olarak benimseyen liderler gÃ¶rmeyi istiyoruz. Ä°stihdamda olan kadÄ±nlar iÃ§in de pek Ã§ok dÃ¼zenlemenin yeniden yapÄ±lmasÄ± gerekiyor. GÄ°FED Ä°ÅŸ KadÄ±nlarÄ± Federasyonu bir Anadolu hareketidir. TÃ¼m kadÄ±nlarÄ±n her alanda gÃ¼Ã§lenmesi, ekosistemimize yeni giriÅŸimci ve iÅŸ kadÄ±nlarÄ± kazandÄ±rÄ±lmasÄ± ama hepsinden Ã¶nemlisi bereketli ve kadim Anadolu topraklarÄ±nÄ±n yetiÅŸtirdiÄŸi o gÃ¼Ã§lÃ¼ rol model kadÄ±nlarÄ±n daha gÃ¶rÃ¼nÃ¼r iÃ§in tÃ¼m gÃ¼cÃ¼mÃ¼zle Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±mÄ±zÄ± sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yoruz" diye konuÅŸtu.



Program, konuÅŸmalarÄ±n ardÄ±ndan basÄ±na kapalÄ± olarak devam etti.Â