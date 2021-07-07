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Akşener: Milletimizin gerçeklerini iktidara göstermeye çalışıyoruz

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
07 Temmuz 2021 Çarşamba 13:56
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Akşener: Milletimizin gerçeklerini iktidara göstermeye çalışıyoruz

ANKARA -  İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, her vatandaşın hakkını savunmaya çalıştıklarını belirterek, "Milletimizin gerçeklerini, iktidara göstermeye çalışıyoruz" dedi.

İYİ Parti lideri Akşener, partisinin TBMM'deki grup toplantısında, "Ekonomiden adalete, diplomasiden kadın haklarına, gençlerimizin sorunlarından işsiz vatandaşlarımıza, çiftçilerimizden emeklilerimize, esnafımızdan memurlarımıza kadar her bir vatandaşımızın iktidar karşısında hakkını, hukukunu savunmaya; milletimizin gerçeklerini, iktidara göstermeye çalışıyoruz" diye konuştu. 

Elektrik ve doğal gaza yapılan zamları eleştiren Akşener, "4 kişilik bir ailenin elektrik maliyeti, 183 liradan 211 liraya çıktı. Doğal gaz maliyeti ise 166 liradan 186 liraya yükseldi yani 4 kişilik bir aile, eğer 1 sene boyunca yeni zam yapılmazsa yılda 600 lira fazladan para ödemek zorunda kalacak. Böyle bir tezgah olabilir mi? Böyle bir devlet yönetimi olabilir mi? Pandemi döneminde, senden başka elektriğe ve doğal gaza yani temel ihtiyaçlara zam yapan bir başka hükümet başkanı var mı?" dedi.

Pandemi sürecinde hükümete bazı öneriler getirdiklerini söyleyen Akşener, vatandaşa nakit desteği istediklerini belirterek, "İktidarın büyüklü küçüklü ortaklarına, her fırsatta 'Vatandaş zorda, nakit desteği verin' diyoruz, doğal gaza zam yapıyorlar. 'Esnaf perişan, borçlarını erteleyin, faizsiz kredi verin' diyoruz, elektriğe zam yapıyorlar. 'Kısa çalışma ödeneğini, işten çıkarma yasağını uzatın' diyoruz, duymazlıktan geliyorlar" diye konuştu. 

İYİ Parti lideri Akşener, Türkiye Elektrik İşletmeleri Anonim Şirketi’nin (TEİAŞ) hayati görevi olduğunu belirterek, "Elektrik iletimi, stratejik bir öneme sahiptir. TEİAŞ’ın, yük dağılımını kontrol edip, Türkiye’deki anlık elektrik arz-talep dengesini kontrol etmek gibi hayati bir görevi vardır. İşte bu nedenle TEİAŞ, kar amacı gütmemesi gereken bir kurumdur. Bu sektörün kontrolü kamuda olmazsa ekonomik bağımsızlığımız tehlikeye girer" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Meral AkşenerİYİ PartiIktidarMilletimiz
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