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Akşener: Seçmen, velinimet olsun istiyorum

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Seçmenin velinimet olmasını sağlamak için geziyoruz. Bana oyunuzu verirken, beni 'hazır ol'a geçirin, diğerlerine oy verirken ‘hazır ol’da tutun. Seçmen, velinimet olsun istiyorum" dedi.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
02 Haziran 2022 Perşembe 16:46
Akşener: Seçmen, velinimet olsun istiyorum

Meral Akşener, dün akşam üzeri geldiği Burdur'da bugün Yeşilova ilçesini ziyaret etti. Karamanlı yolunda halka hitap eden ve partililerden ilgi gören Akşener, "Tam 2,5 yıldır il il, ilçe ilçe, sokak sokak, esnaf esnaf geziyorum. O dükkanların içinde bugüne kadar herhangi bir siyasi partiyi yermedim, kendi partimi övmedim. Propaganda yapmadım. Sadece o dükkanların içindeki insanların, esnafın, müşteri olarak bulunanların dertlerini dinledim. O dertleri kamuoyuyla paylaştım. Bunun sebebi şu; çok uzun zamandır sizi gören, sizi dinleyen, sizin dertlerinizi duyup, bunun karşılığında çözüm üreten siyasi sistem yok" diye konuştu.

Esnafı ziyaret eden Akşener, daha sonra kent merkezine geldi. Bedesten Çarşı'nın yanında açıklama yapan Akşener, "İşinizi gücünüzü bıraktınız, buraya geldiniz. Bu benim için çok büyük vebal. Hakkınızı bana helal edin. Allah beni ve arkadaşlarımı size karşı mahcup, size yalan söyleyenlerden etmesin. Sizin haklarınıza el uzatanlardan eylemesin, kul hakkına girenlerden eylemesin. Ben ne yapmak istiyorum. O esnaf dükkanlarını niye geziyorum? 'Müşteri velinimettir' kavramını, biz de seçmenin velinimet olmasını sağlamak için geziyoruz. Bana oyunuzu verirken, beni 'hazır ol'a geçirin, diğerlerine oy verirken ‘hazır ol’da tutun. Seçmen, velinimet olsun istiyorum" dedi.

Daha sonra Burdur Belediye Başkanı CHP'li Ali Orkun Ercengiz'i ziyaret eden Akşener, Bucak ilçesine hareket etti.

DHA

Anahtar Kelimeler:
İYİ PartiBurdurYeşilovaMeral Akşener
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