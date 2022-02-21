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Akşener: Sorunların bitmesi için hukuksuzluğun sona ermesi lazım

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
21 Şubat 2022 Pazartesi 14:03
Akşener: Sorunların bitmesi için hukuksuzluğun sona ermesi lazım

MERSİN - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Mersin'in Erdemli ilçesinde esnafı ziyaret etti. Akşener "Bütün soruların bitmesi için haksızlığın, hukuksuzluğun sona ermesi lazım" dedi.

İYİ Parti Lideri Meral Akşener, Mersin programına Erdemli ilçesinden başladı. Türbe Caddesi'ndeki esnafı ziyaret eden Akşener, sorun ve talepleri dinledi. Burada esnafla sohbet eden Akşener, daha sonra caddede kurulan platformda halka seslendi.

'LİMONUN DÖKÜLMESİ AYIPTIR, GÜNAHTIR'

20 Ocak'tan bu yana esnafı gezdiğini belirten Akşener, "Esnaf gezilerinde partimi övmüyorum. Esnafın sorun ve taleplerini dinliyorum. Bunları da Meclis'te dile getiriyorum. Mersin gezime, Erdemli'den başladım. Milletin sesi duyuluncaya kadar gezeceğim. Bütün soruların bitmesi için haksızlığın, hukuksuzluğun sona ermesi lazım. Gördüm ki; Mersin sahipsiz. El ele verip Mersin'i Türkiye'nin en iyi ekonomisine, en iyi eğitime sahip kent haline getireceğiz. Limonun dökülmesi ayıptır, günahtır. 100 kilo limonla bir çuval gübre alınması ayıptır, günahtır" dedi. Akşener'e gezisi sırasında partisinin milletvekilleri ile il ve ilçe yöneticileri eşlik etti.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Meral AkşenerİYİ Parti
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