Akşener: Türkiye bir başka alana makas değiştiriyor

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Ankara'da partisinin üye katılım törenine katıldı. Törende Akşener'in yanı sıra İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın, İYİ Parti Ankara İl Başkanı Yetkin Öztürk ile çok sayıda partili de yer aldı. Burada konuşan Akşener, İYİ Parti'nin cesurlar ve iyiler öyküsü olduğunu söyledi. Siyasette herkesin birbirini çok iyi bildiğine değinen Akşener, "Biz 40 kişiyiz bu siyasette, herkes birbirinin ciğerini bilir. Eğer o ciğerlerdeki urları biliyorsak o ciğerinde ur olanların çok dikkatli olmaları gerekir. Burada ciğerinde ur olan yoktur. Ben bu ülkede en zor zamanlarda İçişleri Bakanlığı yaptım ve bizim içimizde ciğerinde ur olan yoktur, nitekim hiç de çıkmamıştır" dedi.

'İTİBARDAN TASARRUF OLMAZ, DİYENLER PARTİMİZİ İNCELESİN'

Meral Akşener, devletin paralarının nasıl kullanıldığından çok nereye kullanıldığının önemli olduğunu vurguladı. Akşener, "Çünkü bu bir vebaldir bizim için. Çünkü o il ve ilçe teşkilatlarını kuran kardeşlerimiz ceplerinden harcadılar. Dolayısıyla kimseden bir şey istemek zorunda kalmamaları için böyle bir yöntemimiz var. Büyük harcamaların olmadığı, tutumluluğun ne kadar önemli olduğunu, israf yapmamanın da ne kadar itibarlı bir iş olduğunu dünya aleme ve bizi yönetenlere gösterdiğimiz bir kaynak harcama metodu uyguluyoruz. 'İtibardan tasarruf olmaz' diyen arkadaşlarımıza, partimizin bu ekonomik düzenini incelemelerini öneriyorum. Hem tutumlu olup hem de her şeyi en iyi şekilde başarabildiğiniz bir ekonomik sistemin nasıl kurulduğunu ben, bizi yönetenlere 'Buyurun, inceleyin' diye bir vaka analizi olarak öneriyorum" diye konuştu.

Konuşmasından sonra Akşener, partiye yeni katılan 37 kişiye rozetlerini takarak, hatıra fotoğrafı çektirdi.

Törenin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan İYİ Parti lideri Akşener, Bülent Arınç'ın Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala'nın tutukluluğuna ilişkin sözleri için "Bütün bunlar, Türkiye'nin bir başka alana doğru, Sayın Erdoğan eliyle makas değiştirdiğini gösteriyor. Benim merakım, Bahçeli ve Perinçek'in bu duruma ne diyeceğidir" dedi.