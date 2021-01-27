Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 15°
orta şiddetli yağmur
Gazete Sayfaları İLAN Röportaj Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji Türkiye Tanıtım Yazıları İstanbul
BİST
1526
ALTIN
437.236
DOLAR
7.3595
STERLİN
10.1019
EURO
8.9283
31 adet dükkan kiraya verilecek
31 adet dükkan kiraya...
Başakşehir'de 199 bin 553 m² arazi kiraya verilecek
Başakşehir'de 199 bin 553...
Konut ve çevre düzenlemesi yaptırılacak
TOKİ, 74 adet konut...
BOTAŞ Genel Müdürlüğü 268 personel alacak
BOTAŞ Genel Müdürlüğü 268...

Akşener: Türkiye'nin çözülemeyecek sorunu yok

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Türkiye'nin, aslında 83 milyon vatandaşını doyuracak, bu vatanın her bir evladını, refah içinde yaşatacak gücü de var, imkanları da var. Türkiye'nin çözülemeyecek sorunu yok" dedi.

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
27 Ocak 2021 Çarşamba 14:16
0 Okunma
Akşener: Türkiye'nin çözülemeyecek sorunu yok

ANKARA - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, TBMM'de partisinin grup toplantısında konuştu. Akşener, 2020 yılında 40 binin üzerinde gerçek kişi işletmesi ve şirketin kapandığını söyleyerek, "Kaldı ki, resmi kapanma işlemi zaman aldığı için, fiilen kapanan işletme sayısı, maalesef bunun çok üzerinde. Ayrıca, kriz dönemlerinde kurulan şirket sayısının artması, kimseyi yanıltmasın. Böyle dönemlerde, borçlarını ödeyemediği için, birçok firmanın kredibilitesi bozulur. O nedenle firmalar, iş yapabilmek ve bazı yükümlülüklerden kaçınmak için, çareyi yeni şirket kurmakta bulurlar" dedi.

'TÜRKİYE POTANSİYELİ OLAN BİR ÜLKEDİR'

Akşener, çarşıda ve pazarda esnafı dinlediğini belirterek, "Türkiye'nin, aslında 83 milyon vatandaşını doyuracak, bu vatanın her bir evladını, refah içinde yaşatacak gücü de var, imkanları da var. Türkiye'nin çözülemeyecek sorunu yok. Tüm olanlara rağmen, kimse umudunu yitirmesin. Kimse endişe etmesin. Her zaman söylüyorum; Türkiye potansiyeli olan bir ülkedir. Türkiye kaynakları olan bir ülkedir. Türkiye zengin, güçlü ve mutlu olmak için, ihtiyacı olan her şeye sahip olan bir ülkedir. Yeter ki, milletin hazinesi, eşe dosta yandaşa değil, milletimize aksın" diye konuştu.

HDP BİNASINDAKİ GÖRÜNTÜLER

Akşener, HDP'nin İstanbul Esenyurt binasında çekilen görüntüleri hatırlatarak, "HDP binasında, Apo posteri bulunca şaşırıyorlar; ama seçim zamanı mektubunu okutmaya gelince, dert etmiyorlar. Yana yakıla, 'HDP kapatılsın' diyorlar; ama bunun için en ufak bir adım bile atmıyorlar. Nitekim bunlara sorarsan, en büyük Türk, en has Müslüman kendileridir; ama 'Müslüman Türküm' dediği için, zulüm gören kardeşlerimizi duymuyor, iki laf edemiyorlar" ifadesini kullandı.

GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Öte yandan Akşener, konuşmasının son bölümünde Doğu Türkistan'dan gelen Kaşgarlı Nursimangül Abdurraşid'i kürsüye çağırdı. Abdurraşid, 2017 yılından bu yana ailesinden haber alamadığını söylemesi üzerine, Akşener ve milletvekilleri gözyaşlarını tutamadı. Tekrar söz alan Akşener, "Allah, seni sevdiklerine, Doğu Türkistanlı kardeşlerimizi de huzura kavuştursun inşallah" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
İYİ Parti Genel Başkanı Meral AkşenerTürkiyeGrup Toplantısı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Fuat Oktay: Türkiye, dijital dönüşümü DNA kodlarına işlemiş durumda
Fuat Oktay: Türkiye, dijital dönüşümü DNA kodlarına işlemiş durumda
Şentop: Aşı konusunda milletvekilleri için planlama yok
Şentop: Aşı konusunda milletvekilleri için planlama yok
Destici: 'Militan' ithamları, CHP'nin tükenmişliğinin dışa vurumudur
Destici: 'Militan' ithamları, CHP'nin tükenmişliğinin dışa vurumudur
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans