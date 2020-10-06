Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 32
açık
Gazete Sayfaları Röportaj Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji Türkiye Tanıtım Yazıları İstanbul Magazin
BİST
1170
ALTIN
478.835
DOLAR
7.7522
STERLİN
10.0694
EURO
9.1447
Aziz Yıldırım'a verilen ceza belli oldu
Son Dakika
Aziz Yıldırım'a verilen ceza belli...
Küçük piyanist külliyede resital vereceği günü bekliyor
Küçük piyanist külliyede resital vereceği...
Başakşehir'e 9 yeni isim
Başakşehir'e 9 yeni isim
Patentli 'fanus kafe', sosyal mesafeyi gözetenlerin ilgisini çekti
Patentli 'fanus kafe', sosyal mesafeyi...

AKŞENER: 'YÜREĞİMİZ AZERBAYCAN'DA ATIYOR'

İYİ Parti'de, 2'nci Olağan Kurultay'ın ardından başlayan liste krizi, TBMM'de yeni dönemin ilk grup toplantısına da yansıdı. 'Oy verilmeyecekler' listesini hazırlattığı iddia edilen Koray Aydın'ın Teşkilat Başkanlığı görevini sürdürmesine tepki gösteren muhalif milletvekilleri, grup toplantısına katılmadı.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
06 Ekim 2020 Salı 15:15
0 Okunma
AKŞENER: 'YÜREĞİMİZ AZERBAYCAN'DA ATIYOR'

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, TBMM'de yeni yasama yılının ilk grup toplantısını gerçekleştirdi. Grup toplantısına, muhalif milletvekillerinin katılmaması dikkat çekti. 2'nci Olağan Kurultay'da Genel İdare Kurulu (GİK) üyeliği seçimi için delegelere gönderildiği iddia edilen 'oy verilmeyecekler' listesine tepkileri süren muhalif milletvekilleri, dün akşam yaptıkları toplantıda grup toplantısına katılmama kararı almıştı. Aralarında Aytun Çıray, Ayhan Erel, Ümit Özdağ, İsmail Koncuk'un da bulunduğu 13 muhalif isim, toplantıya katılmadı. Muhalif olarak bilinen Durmuş Yılmaz ve Aylin Cesur ise toplantıda yer aldı. Covit-19 testi pozitif çıkan Fahrettin Yokuş ve Aslan Kabukçuoğlu da karantinada oldukları için toplantıya katılmadı. Muhalif isimlerin, liste krizinden sorumlu tuttukları Teşkilat Başkanı Koray Aydın'ın, Başkanlık Divanı'nda görevine devam etmesine tepki olarak grup toplantısına katılmadığı belirtildi.

Akşener, grup toplantısındaki konuşmasında parti içi konulara değinmedi. Akşener, Ermenistan'ın Azerbaycan'a saldırısına değinerek, "Allah şahit, yüreğimiz Azerbaycan'da atıyor. İki gün önce yeni bir muştu geldi. Dediler ki, koca yürekli Mübariz İbrahimov’un şehit olduğu karakolda artık ay-yıldızlı bayrak dalgalanıyor. Yüce Allah’tan niyaz ediyorum ki, o kutlu bayrak bir gün Karabağ’da da dalgalansın" dedi.

'İKTİDAR, AZERBAYCAN'A DESTEK KONUSUNDA DOĞRU YAPIYOR'

Azerbaycan’ın ünlü şairi Bahtiyar Vahapzade'nin şiirine atıfta bulunan Akşener "Bir ananın iki oğlu, bir emelin iki kolu. O da ulu, bu da ulu, Azerbaycan-Türkiye. İktidar, Azerbaycan’a destek konusunda doğru bir duruş sergiliyor. Bu duruşu destekliyoruz. Umarım ki; bu vesileyle gözlerini, gönüllerini ve akıllarını, ihvan coğrafyasından alıp, Türk Dünyası’na çevirirler. Umarım ki;  geçmişimizin ve geleceğimizin bu kutlu coğrafyasının, ne anlama geldiğini anlarlar. Ve umarım ki; geçmişte attıkları, kardeşliğimizin ruhuna aykırı adımları, bir daha tekrarlamazlar. Desteğimizle birlikte, aynı zamanda iktidarı uyarmak istiyorum. Bu konuda, tek bir devletle değil,  taraf olabilecek tüm devletler ve kuruluşlarla diplomasi yürütülmeli. Aklı devreye sokmak ve sonuç alacak adımlar atabilmek çok önemli. Azerbaycan’ın haklılığı en büyük gücümüz. Bu gerçeği, doğru zaman ve zeminlerde ortaya koyabildiğimiz takdirde sonuç alabiliriz. Ermenistan’ın işgalci olduğu gerçeği, Azerbaycan topraklarının 5’te birinin işgal altında olduğu gerçeği, elimizdeki en önemli kozdur" ifadelerini kullandı. 

'ANAYASA MAHKEMESİ, ÜLKENİN TEMİNATIDIR'

Anayasa Mahkemesi’nin kararlarına karış MHP’nin gösterdiği tavrı eleştiren Akşener, "Biliyorsunuz, son günlerde yeni bir suni tartışmanın fitili ateşlendi. Suni gündemleri fısıldayan adam Sayın Bahçeli, 'Anayasa Mahkemesi’nin yapısı değiştirilmeli' dedi. Sayın Erdoğan da, Meclis açılışında, Anayasa Mahkemesi ile ilgili bir değişiklik önerisi gelirse, 'evet' diyebileceğini ima etti. Anayasa Mahkemesi; demokrasi ile yönetilen bir devletin en önemli güvencelerinden biridir. Hukuk sisteminde, kuvvetler ayrılığı ilkesinin olmazsa olmaz unsuru ve hukuki gücüdür. Güçlü bir Anayasa Mahkemesi, ülkenin teminatıdır. Güçlü bir Anayasa Mahkemesi, milletin teminatıdır. Anayasa Mahkemesi, bizim de onaylamadığımız birçok karara imza attı. Ancak karar çıktıktan sonra, hukuk devletine olan inancımız gereği, bu kararlara hep uyduk. Çünkü sözünü ettiğim devlet ciddiyeti bunu gerektirir" değerlendirmesinde bulundu.

AKŞENER SORULARI YANITSIZ BIRAKTI

Akşener, grup toplantısından sonra basın mensuplarının bazı milletvekillerinin toplantıya katılmamasına ilişkin sorularına da cevap vermedi

DHA

Anahtar Kelimeler:
Meral AkşenerİYİ PartiTBMM
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bakan Selçuk, yüz yüze eğitimin detaylarını açıkladı
Bakan Selçuk, yüz yüze eğitimin detaylarını açıkladı
Bakan Soylu: Bu ülkede terörist kalmayacak
Bakan Soylu: Bu ülkede terörist kalmayacak
Dışişleri Bakanlığı'ndan Kanada'ya tepki
Dışişleri Bakanlığı'ndan Kanada'ya tepki
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans