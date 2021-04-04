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Altun'dan 'Bildiri' tepkisi: Haddinizi bilin

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Montrö Boğazlar Sözleşmesi'yle ilgili bildiri yayımlayan emekli amirallere ilişkin, "Bu millet 15 Temmuz'da darbe heveslilerini nasıl tepelediğini dosta düşmana gösterdi. Haddinizi bilin" dedi.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
04 Nisan 2021 Pazar 10:03
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Altun'dan 'Bildiri' tepkisi: Haddinizi bilin

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Montrö Boğazlar Sözleşmesi'yle ilgili bildiri yayımlayan emekli amirallere tepki gösterdi. Altun, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Neymiş, birkaç emekli amiral bir araya gelip bir 'bildiri' yazmışlar. 5'inci kol unsurları da hemen heyecanlanmış. Oturun oturduğunuz yerde. O Türkiye eskide kaldı. Bu millet 15 Temmuz'da darbe heveslilerini nasıl tepelediğini dosta düşmana gösterdi. Haddinizi bilin" ifadelerini kullandı.

'NE HAKLA PARMAK SALLIYORSUNUZ'

Türkiye'nin bir hukuk devleti olduğuna işaret eden Altun, "Siz kimsiniz? Ne hakla milli iradenin meşru temsilcilerine parmak sallıyorsunuz? Türkiye bir hukuk devletidir. Bunu asla unutmayın. Vesayetçiler bir daha asla demokrasimize zarar veremeyecek. Dış güçlerin ezik piyonları büyüyen, güçlenen Türkiye'nin önünü kesemeyecek" açıklamasında bulundu.

'103 HADSİZİN VERDİĞİ MESAJ AYAKLARIMIZIN ALTINDADIR'


İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda İletişim Başkanlığı'nın yanan ışıklarının olduğu bir fotoğrafla beraber, "15 Temmuz'a 103 gün kala 103 hadsizin verdiği mesaj ayaklarımızın altındadır. Bu topraklarda son sözü aziz milletimiz söyler. Bu ışıklar antidemokratik her girişim ve niyete karşı aziz milletimiz için hiç sönmeden yanacaktır. Görevimizin başında, milletimizin emrindeyiz" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Fahrettin Altunİleşimi Başkanlığı
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