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Altun: Yalanlarına bambaşka bir boyut kattılar

İLETİŞİM Başkanı Fahrettin Altun, Türkiye'nin büyümesinden rahatsızlık duyanların olduğunu söyleyip, "Son günlerde '128 milyar dolar kayıp' iftirasıyla yalanlarına bambaşka bir boyut kattılar" dedi.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
17 Nisan 2021 Cumartesi 10:17
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Altun: Yalanlarına bambaşka bir boyut kattılar

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Türkiye'nin, 4 yıl önce bugün Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçtiğini hatırlattı. Altun, açıklamasında "Tam 4 yıl önce, milletimizin oylarıyla Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni tercih eden Türkiye, adeta bir devrim gerçekleştirmiştir. Türkiye, yeni sistemle birlikte siyasetin günlük kısır tartışmalarından sıyrılmış istiklal, istikrar ve istikbalimiz için büyük bir adım atmıştır" ifadelerini kullandı. 

'KUVVETLER AYRILIĞI KESİN BİR ŞEKİLDE TESİS EDİLMİŞTİR'

Altun, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemiyle denge ve denetleme mekanizmasının aktif hale geldiğini belirterek, "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemiyle birlikte ülkemizde kuvvetler ayrılığı keskin bir şekilde tesis edilmiş, idarede hızlı karar alma ve uygulama dönemi başlamış, denge ve denetleme mekanizması daha işler ve aktif hale gelmiştir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde bölgesel ve küresel alanda büyük bir ivme yakalayan ülkemiz eğitimden sağlığa, ekonomiden ticarete kadar birçok devrimi peş peşe gerçekleştirmiştir" ifadelerini kaydetti.

'YALANLARINA BAMBAŞKA BİR BOYUT KATTILAR'

Altun, Türkiye'nin büyümesinden rahatsız olanların 'Çamur at izi kalsın' taktiği uyguladığını aktararak açıklamasına şöyle devam etti:

"Ülkemizin yakalamış olduğu büyüme hızından rahatsız olanlar ülkemizin ve milletimizin aleyhine dur durak bilmeyen bir iftira ve karalama kampanyasına başladı. Türkiye, yapay gündemlerle boğulsun, önünü göremesin istiyorlar. Çamur at, tutmazsa izi kalır diyorlar. Ülkemiz aleyhine ısrarla sürdürdükleri iftiralar kasıtlı bir planın parçası. Eski Türkiye özlemi içinde, kendi imtiyazlarını yeniden kazanmanın derdindeler. Bunun için söylemeyecekleri yalan atmayacakları iftira yok. Yalan ve iftiralarının boyutu her geçen biraz daha büyüyor. Son günlerde '128 milyar dolar kayıp' iftirasıyla yalanlarına bambaşka bir boyut kattılar. Merkez Bankası başta olmak üzere kurumlarımızı sadece görevlerini ifa ettikleri için itibarsızlaştırma yarışına girdiler. Aziz milletimiz uzunca bir zamandır bu zihniyetin hezeyanlarını ve iki yüzlülüğünü hayretle izlemektedir. Yalan söylerken utanmıyorlar. Terör örgütü PKK ile ittifak yapıp vatan millet edebiyatı yapıyorlar. IMF ile otel lobilerinde basılıp milli ekonomi çığırtkanlığı yapıyorlar. Tek merkezden yönetilen kirli kampanyalardan medet umanlara bir kez daha sesleniyoruz; kaybolmuş tek 1 kuruş yoktur, hangi iftirayı atarlarsa atsınlar, aziz milletimizin selameti, ülkemizin birlik ve beraberliği, büyük ve güçlü Türkiye için hiç durmadan çalışacağız."

DHA

Anahtar Kelimeler:
İletişim BaşkanıFahrettin Altun
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