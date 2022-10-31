"Anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi teklifimizle aileyi korumayÄ± hedefliyoruz"

ANKARA - CumhurbaÅŸkanÄ±Â Recep Tayyip ErdoÄŸan, anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi teklifini Ã¶nÃ¼mÃ¼zdeki gÃ¼nlerde meclise sunacaklarÄ±nÄ± belirterek, "Bu deÄŸiÅŸiklik Ã¶nerisiyle bir yandan baÅŸÃ¶rtÃ¼sÃ¼ne Anayasal gÃ¼vence kazandÄ±rÄ±rken diÄŸer yandan da sapkÄ±n akÄ±mlar tarafÄ±ndan giderek daha fazla tehdit edilen aile mÃ¼essesini korumayÄ± hedefliyoruz'' dedi.Â



CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± KÃ¼lliyesi'nde gerÃ§ekleÅŸtirilen 'Ä°lÃ§e MÃ¼ftÃ¼leri Ä°stiÅŸareÂ ToplantÄ±sÄ±'nda konuÅŸtu. ErdoÄŸan, ''Diyanet teÅŸkilatÄ±mÄ±zÄ±n Ã§atÄ±sÄ± altÄ±nda farklÄ± kademelerde gÃ¶rev yapan tÃ¼m kardeÅŸlerimizi hayra hizmet eden seÃ§kin insanlar olarak gÃ¶rÃ¼yoruz. Buradaki her bir mÃ¼ftÃ¼mÃ¼zÃ¼n de vazifesine yÃ¼ksek bir bilinÃ§le hadame-i hayret olmanÄ±n ÅŸuuruyla yaklaÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± biliyorum. HocalarÄ±mÄ±z sadece cami kÃ¼rsÃ¼sÃ¼nde, mimberde, mihrapta deÄŸil hayatÄ±mÄ±zÄ±n her safhasÄ±nda yeri doldurulmaz roller Ã¼stleniyor. DÃ¼nyaya gÃ¶zlerimizi aÃ§tÄ±ÄŸÄ±mÄ±z andan son nefesimizi verdiÄŸimiz ana kadar yanÄ±mÄ±zda ailelerimizle birlikte hep hocalarÄ±mÄ±z, din adamlarÄ±mÄ±z vardÄ±. DolayÄ±sÄ±yla sizlerin mesleÄŸininÂ kÄ±ymeti ne makamla ne mevkiyle ne parayla ne ÅŸÃ¶hretle Ã¶lÃ§Ã¼lebilir. Sizler inancÄ±mÄ±zÄ±n 14 asÄ±rlÄ±k sahih geleneÄŸini yaÅŸatmakla bunlarÄ± yeni nesillere aktarmakla mÃ¼kellef insanlarsÄ±nÄ±z. GenÃ§lerimizin irÅŸadÄ±, bilgilendirilmesi, eÄŸitim ve ibadet ihtiyaÃ§larÄ±nÄ±n karÅŸÄ±lanmasÄ± konusunda da en bÃ¼yÃ¼k sorumluluk yine sizlere dÃ¼ÅŸÃ¼yor. Hademe-i Hayrat olmak peygamberlerin varisi gibi bir payeyi layikiyle taÅŸÄ±mak, ÅŸÃ¼phesiz her babayiÄŸidin harcÄ± deÄŸildir. Bilhassa gÃ¼nÃ¼mÃ¼zde bunun zorluklarÄ±nÄ± hepimiz Ã§ok iyi biliyoruz. Ä°ÅŸte sizler zahmetli;Â ama bir o kadar da ÅŸerefli bir vazifeyi ifa ediyorsunuz. Materyalizmin tÃ¼m insanlÄ±ÄŸÄ± esir aldÄ±ÄŸÄ± modern Ã§aÄŸda hocalarÄ±mÄ±z baÅŸta olmak Ã¼zere tÃ¼m ilim ve hikmet erbabÄ±nÄ±n sorumluluÄŸu da artmaktadÄ±r. Dinimizin emirlerinin amacÄ± kiÅŸiyi cehaletin, ifsadÄ±n ve kÃ¶tÃ¼lÃ¼ÄŸÃ¼n girdabÄ±ndan Ã§Ä±kartarak edebi felaha, barÄ±ÅŸa ve esenliÄŸe kavuÅŸturmaktÄ±r" dedi.



'UYUÅžTURUCUYU SERBEST BIRAKMA YOLUNA GÄ°TMÄ°ÅžLERDÄ°R'



ErdoÄŸan, maddi refah olarak ilk sÄ±ralarda yer alan kimi batÄ±lÄ± Ã¼lkelerin uyuÅŸturucu kullanÄ±mÄ±nÄ±n, alkolÃ¼n, kadÄ±na ÅŸiddetin, intihar vakalarÄ±nÄ±n da en yaygÄ±n gÃ¶rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ yerler arasÄ±nda olduÄŸuna vurgu yaparak, "Ã–yle ki bu Ã¼lkelerin bazÄ±larÄ± uyuÅŸturucu meselesini Ã§Ã¶zemedikleri iÃ§in farklÄ± bahaneler altÄ±nda uyuÅŸturucuyu serbest bÄ±rakma yoluna gitmiÅŸlerdir. AynÄ± durum tÃ¼m kÃ¶tÃ¼lÃ¼klerin anasÄ± olan alkollÃ¼ iÃ§kiler iÃ§in de geÃ§erlidir. KadÄ±na yÃ¶nelik ÅŸiddet ile Ã§ocuklara karÅŸÄ± suÃ§lar bu Ã¼lkelerin sicilinin belki de en kÃ¶tÃ¼ olduÄŸu baÅŸlÄ±klardÄ±r. Yine bu Ã¼lkelerde insanlÄ±ÄŸÄ±n taÅŸÄ±yÄ±cÄ± sÃ¼tunu olan aile kurumuÂ anlamÄ±nÄ± yitirmekte, toplum birkaÃ§ marjinalin adeta oyuncaÄŸÄ± haline dÃ¶nÃ¼ÅŸmektedir. KadÄ±n-erkek arasÄ±ndaki meÅŸruiyete dayalÄ± birliktelik hor, hakir gÃ¶rÃ¼lÃ¼rken sapÄ±klÄ±k, ahlaksÄ±zlÄ±k ve Ã§arpÄ±k iliÅŸkiler bilinÃ§li ÅŸekilde Ã¶zendirilmektedir. Ä°nsanÄ± diÄŸer varlÄ±klardan ayÄ±ran ne kadar deÄŸer varsa kÃ¼resel odaklarÄ±n da desteÄŸiyle yok edilmeye Ã§alÄ±ÅŸÄ±lÄ±yor. Hayret eÅŸiÄŸimizi her gÃ¼n biraz daha yukarÄ± taÅŸÄ±yan envai Ã§eÅŸit skandal, materyalist zihniyetin toplum bÃ¼nyesinde aÃ§tÄ±ÄŸÄ± yaralarÄ± gÃ¶steriyor.Â BatÄ±ya karÅŸÄ± ezik, kendi deÄŸerlerine ve milletine karÅŸÄ± ise aynÄ± derecede kÃ¼stah, iÃ§imizdeki mankurtlar kabul etmese de gerÃ§ekler apaÃ§Ä±k ortadÄ±r. Åžayet ÅŸimdiden harekete geÃ§ip vakitlice Ã¶nlem almazsak Allah korusun ileride daha beter sÄ±kÄ±ntÄ±larÄ± bizim de yaÅŸamamÄ±z kuvvetle muhtemeldir" dedi.



'BAÅžÃ–RTÃœSÃœNE ANAYASAL GÃœVENCE KAZANDIRIYORUZ'



ErdoÄŸan, hazÄ±rladÄ±klarÄ±Â anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi teklifini hatÄ±rlatarak, "Ã–nÃ¼mÃ¼zdeki gÃ¼nlerde meclisimizin takdirine sunacaÄŸÄ±mÄ±z anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi teklifimizi bu yÃ¶nde atÄ±lmÄ±ÅŸ Ã¶nemli bir adÄ±m olarak gÃ¶rÃ¼yorum. Bu deÄŸiÅŸiklik Ã¶nerisiyle bir yandan baÅŸÃ¶rtÃ¼sÃ¼ne Anayasal gÃ¼vence kazandÄ±rÄ±rken, diÄŸer yandan da sapkÄ±n akÄ±mlar tarafÄ±ndan giderek daha fazla tehdit edilen aile mÃ¼essesini korumayÄ± hedefliyoruz. Aile kurumuyla alakalÄ± Ã¶zellikle 140 bini aÅŸan siz deÄŸerli hocalarÄ±ma Ã§ok bÃ¼yÃ¼k gÃ¶rev dÃ¼ÅŸÃ¼yor. Sadece camide mihrapta deÄŸil Ã¶zellikle minberden de her Cuma bunu iÅŸlemeniz Ã¶yle zannediyorum ki bizler iÃ§in vazgeÃ§ilmez bir gÃ¶revdir. Zira yÃ¼z binler, milyonlar sizi sÃ¼rekli dinlemekte ve sizden onlara yapÄ±lan Ã§aÄŸrÄ± Ã¶zellikle aile kurumumuzu gÃ¼Ã§lendirmenin en Ã¶nemli nasihat mekanizmasÄ± olacaktÄ±r" deÄŸerlendirmesinde bulundu.Â

'GÃœÃ‡LÃœ AÄ°LELERÄ° KURDUÄžUMUZDA MÄ°LLETÄ°MÄ°Z GÃœÃ‡LENECEKTÄ°R'



CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, gÃ¼Ã§lÃ¼ ailenin gÃ¼Ã§lÃ¼ millet olduÄŸunu vurgulayarak, "GÃ¼Ã§lÃ¼ aileleri kurduÄŸumuz anda milletimiz daha da gÃ¼Ã§lenecektir. Ama bu sapkÄ±n iliÅŸkiler ki bugÃ¼n Ã¶ÄŸrendim; mesela Meksikaâ€™da tamamÄ±yla bu sapkÄ±n sÃ¼reÃ§ yasal olarak zemine oturtulmuÅŸ. Ãœlkemizde de bu Ã§alÄ±ÅŸmayÄ± yÃ¼rÃ¼tenler var mÄ±; var. Ama bu Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±n karÅŸÄ±sÄ±nda bizler sonuna kadar dimdik duracaÄŸÄ±z ve bu MÃ¼slÃ¼man topluluÄŸu birilerine yedirmeyeceÄŸiz. Ä°nÅŸallah TÃ¼rkiye BÃ¼yÃ¼k Millet Meclisiâ€™ndeki akÄ±l, vicdan, feraset sahibi tÃ¼m milletvekillerimizin de gÃ¼Ã§lÃ¼ desteÄŸi ile bu hedeflerimize ulaÅŸacaÄŸÄ±mÄ±za inanÄ±yorum. Ä°nsan mesuliyet bilincine sahip olduÄŸu iÃ§in eÅŸrefi mahlukattÄ±r. Bizler de hem kendimizden hem de aynÄ± havayÄ±, topraÄŸÄ±, Ã§evreyi paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ±mÄ±z canlÄ±, cansÄ±z diÄŸer tÃ¼m varlÄ±klardan sorumluyuz. HiÃ§bir mÃ¼min â€˜BaÅŸkasÄ±ndan bana neâ€™ diyemez. HiÃ§bir MÃ¼slÃ¼man dÃ¼nyadaki zulÃ¼m ve kÃ¶tÃ¼lÃ¼klere kayÄ±tsÄ±z kalamaz. Ä°yiliÄŸi yayÄ±p, kÃ¶tÃ¼lÃ¼ÄŸÃ¼ ortadan kaldÄ±rmak insan ve MÃ¼slÃ¼man olmanÄ±n bize yÃ¼klediÄŸi gÃ¶revlerdir.Â DolayÄ±sÄ±yla her mÃ¼min eliyle, diliyle ve kalbiyle kararlÄ± bir ÅŸekilde kÃ¶tÃ¼lÃ¼kle mÃ¼cadele etmek suretiyle bundan mÃ¼kelleftir" dedi.



'GAYRÄ° AHLAKÄ° YOL VE YÃ–NTEMLE Ä°SLAM'A HÄ°ZMET EDÄ°LMEZ'



CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, herkesin yakÄ±n Ã§evresinden baÅŸlayarak adaletin, merhametin, ÅŸefkatin ve muhabbetin hakim olmasÄ± iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸmak zorunda olduÄŸunu belirterek, "Bunu da her hususta olduÄŸu gibi dinimizin emirleri ve peygamberimizin kutlu tavsiyeleri doÄŸrultusunda yapmamÄ±z gerekiyor. Efendimiz â€˜KolaylaÅŸtÄ±rÄ±nÄ±z, zorlaÅŸtÄ±rmayÄ±nÄ±zâ€™, â€™MÃ¼jdeleyiniz, nefret ettirmeyinizâ€™ buyuruyor. Biz de Ä°slamiyetâ€™in gÃ¼zelliÄŸini, insan fÄ±tratÄ±na uygunluÄŸunu, insanÄ±n yegane kurtuluÅŸ yolu olduÄŸunu anlatÄ±rken bu tavsiyeye sÄ±kÄ± sÄ±kÄ±ya sarÄ±lmalÄ±yÄ±z. Zorluk Ã§Ä±karmak iÃ§in deÄŸil, kolaylÄ±k gÃ¶stermek iÃ§in gÃ¶nderilen bir Ã¼mmet olarak daima sevginin, muhabbetin, ÅŸefkatin dilini kullanmalÄ±yÄ±z. Ã‡Ã¼nkÃ¼ bizim geleneÄŸimizde usulsÃ¼zlÃ¼ÄŸÃ¼n sonucu vusulsÃ¼zlÃ¼ktÃ¼r. Niyet ne kadar sahi olursa olsun ÅŸayet usulde ve metotta sorun varsa hedefe ulaÅŸmak mÃ¼mkÃ¼n deÄŸildir. Gayri Ä°slami, gayri insanÄ± ve gayri ahlaki yol ve yÃ¶ntemlerle Ä°slamâ€™a hizmet edilmez, Ä°slam davasÄ± gÃ¼dÃ¼lemez. HiÃ§bir sebep masum sivilleri, okula giden Ã§ocuklarÄ±, camide namaz kÄ±lan insanlarÄ± katletmenin mazereti olamaz" dedi.