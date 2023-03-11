Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
5.384,56
ALTIN
1.140,37
DOLAR
18,97
STERLİN
22,84
EURO
20,19
Atina Büyükelçiliğine Sözleşmeli Sekreter Alınacak
Atina Büyükelçiliğine Sözleşmeli Sekreter...
BDDK Sözleşmeli Bilişim Personeli Alacak
BDDK Sözleşmeli Bilişim Personeli...
Aksaray'da 245 adet arsa satılacak
Aksaray'da 245 adet arsa...
Halıköy Belediyesi Zabıta Memuru ve İtfaiye Eri alıyor
Halıköy Belediyesi Zabıta Memuru...

Ata İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan oldu

Zafer Partisi öncülüğünde kurulan Ata İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan olarak açıklandı.

11 Mart 2023 Cumartesi 17:35
Ata İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan oldu

Parti genel merkezinde düzenlenen tanıtım toplantısında Zafer Partisi, Adalet Partisi, Doğru Parti ile Türkiye İttifakı'nı oluşturan 7 siyasi parti arasında Ata İttifakı protokolü imzalandı.
Daha sonra açıklama yapan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Ata İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayının Sinan Oğan olduğunu açıkladı.
Türkiye'nin iki kutup arasında ayrıştırılmaya çalışıldığını söyleyen Özdağ, Türk milletinin ne Cumhur İttifakı'na ne de Millet İttifakı'na mecbur olduğunu söyledi. Ata İttifakı'nın Atatürk'ten aldığı feyzle 1924 Anayasası ilkelerini büyük bir kararlılıkla savunacağını ifade eden Özdağ, "Türk devletini değişik ittifaklar adı altında tasfiye etmek ve sözde yeniden kurmak için yola çıkanlara asla izin vermeyeceğiz. Sakarya Meydan Muharebesi'nde direnen Türk ordusunun ruhuyla direneceğiz, mücadele edeceğiz." dedi.
Ata İttifakı'nın adayı olarak açıklanan Sinan Oğan ise başta Zafer Partisi olmak üzere kendisini ortak aday olarak gösteren partilere teşekkür etti. Türkiye'nin iki kutup arasında sıkıştırılmak istendiğini dile getiren Oğan, şöyle devam etti:
"Bir tarafta Türkiye'yi 20 senedir yöneten ve bugün içinde bulunduğumuz ekonomik, sosyal, dış politik ve güvenlik meselelerinde yaşadığımız sıkıntıların ana müsebbibi olan Cumhur İttifakı ve onun adayı var, diğer tarafta bütün bunlar yaşanırken 20 senedir yenilmeye doymayan, 'Ben çekileyim Türk milleti kendi içinde yeni evlatları çıkarır.' diyemeyen ve bu içine düştüğümüz durumun ortağı haline gelmiş olan Millet İttifakı ve onun cumhurbaşkanı adayı var. Yetmedi, her birisinin bölücü HDP'yi, ötekinin de bölücü HÜDA PAR'ı yanına aldığı bir siyasi iklimde Ata İttifakı ve onun adayı güneş gibi parlayacaktır."
Hem iktidar hem de muhalefetin başarısız olduğunu söyleyen Oğan, Türkiye'nin siyasi bir kuraklıkla karşı karşıya olduğunu, Türk milletinin iktidar ve muhalefete mahkum olmadığını kaydetti.

AA

Anahtar Kelimeler:
Ata İttifakıSinan OğanÜmit Özdağ
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Hatay'da depremzedeleri ziyaret etti
İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Hatay'da depremzedeleri ziyaret etti
Bahçeli: "Türkiye'nin kaybedecek bir saniyesi yoktur"
Bahçeli: "Türkiye'nin kaybedecek bir saniyesi yoktur"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 14 Mayıs destanını Cumhur İttifakı olarak beraberce yazacağız
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 14 Mayıs destanını Cumhur İttifakı olarak beraberce yazacağız
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler İlanlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans