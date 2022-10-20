Azerbaycan tezkeresi Meclis'te

ANKARA - TÃ¼rk askerinin Azerbaycan'daki gÃ¶rev sÃ¼resinin uzatÄ±lmasÄ±na iliÅŸkin CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± tezkeresi, TBMM BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±'na sunuldu.



TBMM BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±'na sunulan tezkerede,Â Azerbaycan'Ä±n iÅŸgal altÄ±ndaki topraklarÄ±nÄ± kurtarma mÃ¼cadelesinde elde ettiÄŸi baÅŸarÄ± ve sahada oluÅŸan yeni durum sonucunda; Azerbaycan, Ermenistan veÂ Rusya tarafÄ±ndan imzalanan 9 KasÄ±m 2020 tarihliÂ 'ÃœÃ§lÃ¼ Bildiri'deÂ bÃ¶lgedeki istikrarÄ±n korunmasÄ± amacÄ±yla Ã¶ngÃ¶rÃ¼len faaliyetlerin devam ettiÄŸi belirtildi.



TÃ¼rkiye'nin Rusya ile birlikte oluÅŸturduÄŸuÂ Ortak Merkez'inÂ faaliyetlerine devam ettiÄŸi, Ortak Merkez vasÄ±tasÄ±yla da bÃ¶lgenin gÃ¼venliÄŸine ve taraflar arasÄ±nda gÃ¼ven inÅŸasÄ±na katkÄ± saÄŸlandÄ±ÄŸÄ±na vurgu yapÄ±larak; TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetleri'ninÂ Ortak Merkez'in gÃ¶revinin devamÄ± iÃ§in izin sÃ¼resinin 17 KasÄ±m 2022'den itibaren bir yÄ±l uzatÄ±lmasÄ±Â istendi.