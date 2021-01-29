Aziz Akkuş, Antalya’da 

HABER: DİNÇER KARACALAR

15 Temmuz Federasyonu Genel Başkan Yardımcısı Divan Kurulu Başkanı Genç Girişimci İş Adamı Aziz Akkuş, 15 Temmuz Federasyonu Antalya İl Başkanı Murat Tezcan `ı ve yönetim kurulu üyelerini ziyaret etti.

Ziyaret sonrası 15 Temmuz Federasyonu Genel Başkan Yardımcısı Aziz Akkuş Başkanlığında Antalya İl Başkanı Murat Tezcan ve yönetim kurulu üyeleri ile toplantı yaptı. Toplantı sonrasında Başkan Akkuş Basın Mensuplarına Açıklama yaptı.

Başkan Akkuş, 15 Temmuz Federasyonu Olarak 81 il ve ilçelerinde çalışmalarımız devam ediyor. Bugün ise Turizmin Başkenti Antalya ilimizdeyiz. İl Başkanımız Murat Tezcan ve Yönetim Kurulu üyelerimizi ziyaret ederek. 2021. Yılı içerisinde yapılacak projeler ve çalışmaları hakkında bir toplantı yaptık. 15 Temmuz Federasyonu olarak 81 il ve ilçe başkanlığımızı ziyaretlerimiz devam ediyor. Dedi.