ANKARA - Demokrasi ve AtÄ±lÄ±m (DEVA) Partisi Genel BaÅŸkanÄ± Ali Babacan, "Enerji alanÄ±nda topyekun bir atÄ±lÄ±m yapmayÄ± hedefliyoruz. Ä°ddialÄ± bir eylem planÄ± hazÄ±rladÄ±k. Enerji piyasalarÄ±nÄ± Ã¶zgÃ¼rleÅŸtireceÄŸiz. Rekabetin Ã¶nÃ¼nÃ¼ aÃ§acaÄŸÄ±z" dedi.



DEVA Partisi lideri Babacan, genel merkezde dÃ¼zenlediÄŸi basÄ±n toplantÄ±sÄ± ile partisinin 'Madencilik ve Eylem PlanÄ±'nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±. Babacan, ilk olarak BartÄ±n'Ä±n Amasra ilÃ§esinde meydana gelen maden kazasÄ±nÄ± hatÄ±rlatarak, "EmekÃ§ilerin can verdiÄŸi, Ã§evrenin yok edildiÄŸi bu madencilik sistemine son vereceÄŸiz. Bu amaÃ§la iktidarÄ±mÄ±zÄ±n ilk 6 ayÄ±nda 'Sorumlu Madencilik Ä°lkeleri'ni TÃ¼rkiye'ye getireceÄŸiz" dedi.Â



'FATURALAR NEDENÄ°YLE GEÃ‡Ä°M SIKINTISI OLMAYACAK'



Eylem planlarÄ±nÄ± hayata geÃ§irdikten sonra sadece madenciliÄŸin ekonomiye sunduÄŸu katkÄ±larÄ± konuÅŸacaklarÄ±nÄ± belirten Babacan, "Bu kapsamda, madenciliÄŸe dayalÄ± sanayimizi stratejik bir sektÃ¶r haline getireceÄŸiz. BÃ¶ylece hem ihracatÄ±mÄ±zÄ± hem de istihdamÄ±mÄ±zÄ± artÄ±racaÄŸÄ±z. BugÃ¼n aÃ§Ä±kladÄ±ÄŸÄ±mÄ±z Ã§Ã¶zÃ¼mlerimiz sadece madencilik ile sÄ±nÄ±rlÄ± deÄŸil. Enerji alanÄ±nda da topyekun bir atÄ±lÄ±m yapmayÄ± hedefliyoruz. Enerjide atÄ±lÄ±m hedeflerimizi bu Ã§erÃ§evede hazÄ±rladÄ±k. Ä°ddialÄ± bir eylem planÄ± hazÄ±rladÄ±k. Enerji piyasalarÄ±nÄ± Ã¶zgÃ¼rleÅŸtireceÄŸiz. Rekabetin Ã¶nÃ¼nÃ¼ aÃ§acaÄŸÄ±z. Enerji sektÃ¶rÃ¼, hÃ¼kÃ¼mete yakÄ±n olanÄ±n kazandÄ±ÄŸÄ±, uzak duranÄ±n zarar ettiÄŸi bir sektÃ¶r olmayacak. HiÃ§bir vatandaÅŸÄ±mÄ±zÄ±n faturalar nedeniyle geÃ§im sÄ±kÄ±ntÄ±sÄ± Ã§ekmeyeceÄŸini sÃ¶ylÃ¼yoruz. Elektrik ve doÄŸal gaz faturalarÄ±nda dar gelirli ailelere indirimli tarife uygulayacaÄŸÄ±z. Bu masraflarÄ±, Asgari Gelir DesteÄŸi projemizin kapsamÄ±na alacaÄŸÄ±z. Kimse ay sonu faturalarÄ±nÄ± nasÄ±l Ã¶deyeceÄŸini dÃ¼ÅŸÃ¼nmeyecek" dedi.



'ENERJÄ°DE ATILIM GERÃ‡EKLEÅžTÄ°RECEÄžÄ°Z'



Elektrik Ã¼retiminde Ã¶nlerine somut hedefler koyduklarÄ±nÄ± vurgulayan Babacan, iktidara geldikleri takdirde gÃ¼neÅŸ, rÃ¼zgar ve jeotermal enerjinin payÄ±nÄ± en az yÃ¼zde 30'a yÃ¼kselteceklerini aktararak,Â "BaÅŸarÄ±yla tamamlamaya kararlÄ± olduÄŸumuz bu stratejik hedefimizi, Ã§ok boyutlu ele alÄ±yoruz. DEVA Partisi iktidarÄ±nda, doÄŸal gaz ve petrol arama, sondaj ve Ã¼retim faaliyetlerine hÄ±z kazandÄ±racaÄŸÄ±z. Sadece hÄ±z deÄŸil; akÄ±l da kazandÄ±racaÄŸÄ±z. Hakiki faaliyetlerle enerjide atÄ±lÄ±m gerÃ§ekleÅŸtireceÄŸiz" diye konuÅŸtu.Â