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Babacan: Faiz talimatla düşmez, güvenle düşer

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
22 Aralık 2021 Çarşamba 16:07
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Babacan: Faiz talimatla düşmez, güvenle düşer

ANKARA - Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, "Biz faizlerin düşmesinden yanayız ama faizlerin topyekun düşmesinden yanayız. Merkez Bankası'nın faizini düşürüp diğer faizleri zıplatmak ekonomiyi yönetmek değil, bu işi bilmemek. Bu faiz talimatla düşmez, güvenle düşer" dedi.

DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Hükümetin hayata geçirdiği 'Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat' düzenlemesini eleştiren Babacan, "Önceki gün, akşam akşam başımıza, sözüm ona yeni bir icat çıkardılar. Adına da 'Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat' dediler. Önce adını doğru koyalım. Bu yeni uygulamanın adı, 'bu milleti torunlarına kadar borca batırma' planıdır. Peki bu plan ne anlama geliyor? Şu anda iktidar, mevduat sahibi olan, servet sahibi olan bir kesime diyor ki 'Gidip dolar almayın, parayı Türk lirasında tutun, dolar ne kadar artarsa o farkı size vereceğiz'. Peki, o farkı nereden verecekler? Hazine'nin veya Merkez Bankası'nın kasasından. Yani bu milletin vergilerinden. Diyor ki 'Aynı döviz almışsınız gibi olacak. Hiçbir şey değişmeyecek. Kur ne kadar artarsa artsın, aradaki farkı size aktaracağız'. Türk lirasının, artık bir güven unsuru olmadığını itiraf eden bir yönetimle karşı karşıyayız" dedi.

Merkez Bankası tarafında inatla faiz indirimi yapıldığını söyleyen Babacan, "Biz faizlerin düşmesinden yanayız ama faizlerin topyekun düşmesinden yanayız. Merkez Bankası'nın faizini düşürüp diğer faizleri zıplatmak ekonomiyi yönetmek değil bu işi bilmemek. Hep söylüyoruz; bu faiz talimatla düşmez, güvenle düşer. Piyasaya siz güvenle hukukla rota çizmek yerine hiçbir gerçekliği olmayan tezinizi dayattığınız için ülke batıyor. 1960'larda 70'lerde uygulanmış, fiyasko ve hezimetlerle sonuçlanmış modelleri yeni bir model getirdiğiniz için bu ülkenin ekonomisi düzelmiyor" diye konuştu.

Türk lirasına güvenceyi Amerikan dolarıyla vermenin, o ülke ekonomisine güven duymayı sağlamayacağını kaydeden Ali Babacan, "Tek bir gerçek var, vatandaşımızın satın alım gücünü artırmadan ekonomi düzeldi, diyemeyiz" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Ali BabacanFaiz Talimatı
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