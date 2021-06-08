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Babacan: Önceliğimiz tarım politikaları olacak

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
08 Haziran 2021 Salı 13:52
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Babacan: Önceliğimiz tarım politikaları olacak

ADANA - DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, partisinin 'Tarım Eylem Planı Toplantısı’na katılmak için Adana’ya geldi. Parti olarak iktidara geldiklerinde öncelikle tarım politikalarını ele alacaklarını söyleyen Babacan, “Tarımda, kendi kendimize yeterli olmakla kalmayacak, artan üretimimizle pek çok üründe ihracatçı hale geleceğiz. İlk olarak çiftçilerimizin borçlarını en az 2 yıl faizsiz olarak erteleyeceğiz” dedi.

Partisinin tarım politikalarının ele alınacağı 'Tarım Eylem Planı Toplantısı' ve bir dizi ziyaret için sabah saatlerinde Adana’ya gelen Ali Babacan, toplantının düzenlendiği merkez Yüreğir ilçesi Havutlu Mahallesi’ndeki partililer ve çiftçilerle buluştu. Toplantı öncesi konuşan Babacan, parti olarak iktidara geldiklerinde ilk olarak tarım politikalarını hayata geçireceklerini kaydetti.

Türkiye’nin tarımsal açıdan çok zengin bir ülke olduğunun altını çizen Babacan, doğru adımlarla tarımsal üretimi artıracaklarını belirtti.

‘TARIM LİSELERİNİ TEKRAR AÇACAĞIZ’

Parti olarak ülkedeki çiftçilerin sorunlarını maddeler halinde ele alacaklarını ve tek tek çözeceklerini vurgulayan Babacan, ilk olarak çiftçilerin borçlarını en az 2 yıl olmak üzere faizsiz erteleyeceklerini söyledi. Elektriği çiftçiye özel tarifelerle daha ucuza sağlayacaklarını belirten Babacan, “Tarım desteklerini üretimin yapılacağı dönemin başında açıklayacağız ve aynı yıl içinde destek ödemelerini gerçekleştireceğiz. Çiftçilerimizin kalkınması için tarımda ithalatı değil, içeride üretimi destekleyeceğiz. Tarımda kendi kendimize yeterli olmakla kalmayacak, artan üretimimizle pek çok üründe ihracatçı hale geleceğiz. Tarım liselerini tekrar açacağız.

Gençlerimiz, mesleğin gerekliliklerini öğrenip tarım sektörüne atılabilecek. Küçük üreticinin pazarlama problemlerini çözeceğiz” dedi.

HAYVANCILIK BÖLGELERİNE TEŞVİK

Hayvancılıkla uğraşan üreticilere de maliyetlerini düşürmek adına destek olacaklarını dile

getiren Babacan, organize hayvancılık bölgelerini teşvik edip hızla yenilerini kuracaklarını belirtti. Son olarak maddeler halinde partisinin tarım ve hayvancılık politikalarını sıralayan Babacan, hedeflerinin üreterek zenginleşen bir ülke inşa etmek olduğunu söyledi. Toplantı çeşitli sunumlarla devam etti.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Ali BabacanDeva Partisi
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