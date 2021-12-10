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Babacan: Ortak akla, istişareye, parti içi demokrasiye önem veriyoruz

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
10 Aralık 2021 Cuma 16:28
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Babacan: Ortak akla, istişareye, parti içi demokrasiye önem veriyoruz

ÇANAKKALE - DEVA Partisi Genel Başkan Ali Babacan, siyasete ilk defa başlayan kişilerle yola çıktıklarını belirterek, "Biz ortak akla, istişareye, parti içi demokrasiye önem veriyoruz" dedi.

Çanakkale’nin Yenice ilçesinde dün partisinin 1'inci Olağan Kongresi'ne katılıp esnafı ziyaret eden, Çan ilçesinde ise oda ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle görüşen DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, bugün de il başkanlığı binasında basın mensuplarıyla bir araya geldi. İl Başkanı Berkan Karaca ve partililerin de katıldığı toplantıda, partinin kuruluş sürecini anlatan Babacan, kendi ilke ve değerlerinden asla taviz vermediklerini söyledi.

"DEVA Partisi'ni kurduğumuz arkadaşlarımızın ortak özelliği aynı Türkiye'ye bakıyor olmamızdır" diyen Babacan, şunları söyledi:

"Yarının Türkiye'siyle ilgili vizyonumuzun, hayalimizin hedefimizin aynı olmasıdır. DEVA Partisi ilke ve değerleriyle bütünleşik bir şekilde yetişen, siyasi tecrübesini her gün arttıran yeni bir nesil yetişiyor. Bu, ülkemiz için çok kıymetli. Vatandaşlarımız mevcut siyasi düzeni elinin tersiyle itiyor. Hiçbir partiye gönül rahatlığıyla oy vermiyor. DEVA Partisi'ni kurmadan önce bunu gördük. Onun için sıfırdan yeni bir başlangıç yaptık. Bugün 81 ilde 81 il başkanı görevlendirdik. 973 ilçenin 680'inin de bugün ilçe başkanlarımız görevinin başında, sadece yönetim kurulu üyesi olan il ve ilçelerimizin toplamında 12 bin arkadaşımız var. Bu arkadaşlarımızın özelliği ilk defa siyasete bizimle başlamalarıdır. Biz ortak akla, istişareye, parti içi demokrasiye önem veriyoruz."

Ali Babacan, Biga ilçesinde oda ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya gelecek ve esnafı ziyaret edecek, ardından da İzmir'e gitmek üzere kentten ayrılacak. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Ali BabacanDeva Partisi
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