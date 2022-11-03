Babacan: "Partinizin seÃ§im ÅŸarkÄ±sÄ±nÄ± sÃ¶yletemezsiniz"

Ä°STANBUL -Â DEVA Partisi Genel BaÅŸkanÄ± Ali Babacan, "Bir devlet kurumunun tÃ¶reninde bir partinin seÃ§im ÅŸarkÄ±sÄ±nÄ± sÃ¶yletemezsiniz. Siz, adil ve ÅŸeffaf yapÄ±lmasÄ± gereken seÃ§imlerde, sokakta gÃ¼venliÄŸi saÄŸlamakla gÃ¶revli bir kuruma, partinizin ÅŸarkÄ±sÄ±nÄ± sÃ¶yletemezsiniz" dedi.



Babacan, Â Ä°stanbul'da partisinin il baÅŸkanlarÄ± toplantÄ±sÄ±nda konuÅŸtu.



Siyasette bir ilki gerÃ§ekleÅŸtirdiklerini belirten Babacan, " SeÃ§imlerden sonraki ilk 90 dakikada, ilk 90 gÃ¼nde, 360 gÃ¼nde, ilk dÃ¶nemde, 5 senede neler yapacaÄŸÄ±nÄ± takvimiyle bÃ¼tÃ§esiyle vatandaÅŸlara taahhÃ¼t ediyor. Daha Ã¶nce bÃ¶yle bir ÅŸey yapÄ±lmadÄ±. Ä°ktidara soruyorum buradan. ArkadaÅŸ, seÃ§imler yaklaÅŸÄ±yor. Senin bir planÄ±n programÄ±n var mÄ± diye soruyorum iktidara. BakÄ±n tam 16 tane eylem planÄ± hazÄ±rlamÄ±ÅŸÄ±z, artÄ±k tek elle taÅŸÄ±mak bile zor. Ã‡Ã¼nkÃ¼ biz Ã§alÄ±ÅŸÄ±yoruz, biz sÄ±nÄ±fÄ±n Ã§alÄ±ÅŸkan Ã¶ÄŸrencisiyiz, tembeller dÃ¼ÅŸÃ¼nsÃ¼n. Ne yapacaksÄ±n? BÃ¼yÃ¼k tantanalarla vizyon misyon dediler, dÃ¼nyanÄ±n televizyon reklamÄ±, ellerindeki bÃ¼tÃ¼n tanÄ±tÄ±m araÃ§larÄ±nÄ± kullandÄ±lar ne Ã§Ä±ktÄ±. Ä°Ã§i boÅŸ bir Ã§erÃ§eve. Vizyon diye aÃ§Ä±kladÄ±klarÄ± inanÄ±n bizim konuÅŸmalarÄ±mÄ±z ve bizim belgelerimizden, Ã§ektikleri kopyalar. Ã‡oÄŸulcu demokrasiymiÅŸ; her gÃ¼n Ã¼lkeyi kutuplaÅŸtÄ±r, her gÃ¼n Ã¼lkeyi ger, Ã¶teki beriki diye toplumu ayÄ±r, gencecik Ã§ocuklara siz muhafazakar devrimcisiniz onlar da dÃ¼ÅŸmanlarÄ±nÄ±z diye bu Ã¼lkenin diÄŸer genÃ§lerini onlara dÃ¼ÅŸman gÃ¶ster ondan sonra Ã§oÄŸulcu demokrasiymiÅŸ, hukukmuÅŸ, adaletmiÅŸ, ondan sonra Ã§oÄŸulcu demokrasi, hiÃ§ kimse inanmÄ±yor artÄ±k bu sÃ¶zlerinize, bitti" dedi.



Â

"EMNÄ°YETÄ°N SUÃ‡LA MÃœCADELE KABÄ°LÄ°YETÄ° ZAYIFLAR"



Polis akademisi mezuniyet tÃ¶renini eleÅŸtiren Babacan, "TÃ¼m bunlar aynÄ± zamanda bir zihniyet meselesi. BakÄ±n, devlet kurumlarÄ±nÄ±n gÃ¶revi sadece iktidar partisine deÄŸil, tÃ¼m vatandaÅŸa hizmet etmektir. Bunun lamÄ± cimi yok. Ã–rneÄŸin emniyet teÅŸkilatÄ±. Hepimizin iÃ§ gÃ¼venliÄŸini saÄŸlamak zorundadÄ±r deÄŸil mi, Buna itiraz eden var mÄ±, yok. Peki arkadaÅŸlar, iktidar ortaklarÄ±nÄ±n dar siyasi Ã§Ä±karlarÄ±nÄ±n emri altÄ±nda hareket etmeye zorlanan bir teÅŸkilat Ã¼lkemize hizmet edebilir mi, BÃ¶yle bir teÅŸkilat suÃ§la mÃ¼cadele edebilir mi, edemez. PartilileÅŸtirilmeye Ã§alÄ±ÅŸÄ±lan bir emniyet teÅŸkilatÄ±nÄ±n, suÃ§la mÃ¼cadele kabiliyeti zayÄ±flar. Hangi parti olduÄŸunun hiÃ§bir Ã¶nemi yok" diye konuÅŸtu.



Â

"KIZIL ORDU KOROSU'NA MI Ã–ZENDÄ°NÄ°Z"



Â "Devlette partizanlÄ±ÄŸÄ±n yeri olmaz" diyen Babacan, "BakÄ±n, ben polis kardeÅŸlerimin Ã¶zlÃ¼k haklarÄ±nÄ±, Ã§alÄ±ÅŸma koÅŸullarÄ±nÄ±, Ã¼stlerinden astlara yapÄ±lan baskÄ±larÄ± defalarca gÃ¼ndeme getirmiÅŸ bir arkadaÅŸÄ±nÄ±zÄ±m. GÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼m her polis intiharÄ± haberinde kahroldum. Her birinde isyan ettim. Ä°ÅŸte aynÄ± ÅŸekilde, bugÃ¼n, polis teÅŸkilatÄ±mÄ±za ideolojik bir Ã¼niforma giydirilmesine de itiraz ediyorum. GÃ¶rdÃ¼nÃ¼z deÄŸil mi polis akademisi tÃ¶renindeki gÃ¶rÃ¼ntÃ¼leri. GÃ¶zÃ¼mÃ¼zÃ¼n Ã¶nÃ¼nde, iktidar partisinin seÃ§im ÅŸarkÄ±sÄ± sÃ¶ylendi. Bir dakika arkadaÅŸ, ne oluyoruz ya. Â KaÅŸla gÃ¶z arasÄ±nda KÄ±zÄ±l Ordu Korosu'na mÄ± Ã¶zendiniz. Ã‡ok istiyorsanÄ±z partinizin Ã¶zel mÃ¼zik grubunuzu kurarsÄ±nÄ±z, ÅŸarkÄ±larÄ±nÄ±zÄ± Spotify'a yÃ¼klersiniz, istediÄŸiniz gibi Ã§alÄ±p oynarsÄ±nÄ±z. Ama kalkÄ±p da, bir devlet kurumunun tÃ¶reninde bir partinin seÃ§im ÅŸarkÄ±sÄ±nÄ± sÃ¶yletemezsiniz. Siz, adil ve ÅŸeffaf yapÄ±lmasÄ± gereken seÃ§imlerde, sokakta gÃ¼venliÄŸi saÄŸlamakla gÃ¶revli bir kuruma, partinizin ÅŸarkÄ±sÄ±nÄ± sÃ¶yletemezsiniz. Olmaz. Bu toplumun vicdanÄ±nÄ± incitiyor arkadaÅŸlar. Ä°ktidar partisisiniz diye kurumu partilileÅŸtiremezsiniz. Buna toplumumuz 'hayÄ±r' der" ÅŸeklinde devam etti.