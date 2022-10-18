BahÃ§eli: KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu, 8 saatin esrarÄ±nÄ± milletimize aÃ§Ä±klamak zorunda

MHP Genel BaÅŸkanÄ± Devlet BahÃ§eli, TBMM'de partisinin grup toplantÄ±sÄ±nda konuÅŸtu. BahÃ§eli, BartÄ±n'daki maden kazasÄ±nÄ±n takipÃ§isi olacaklarÄ±nÄ± belirterek, "Hakikaten Ã¼zÃ¼ntÃ¼mÃ¼z tarifsiz ve tanÄ±msÄ±zdÄ±r. Elbette malum patlamaya yol aÃ§an kusur, ihmal ve eksik olarak deÄŸerlendirebilecek ne varsa mutlaka gÃ¼n yÃ¼zÃ¼ne Ã§Ä±karÄ±lacaktÄ±r. Bu konunun biz de sonuna kadar takipÃ§isi olacaÄŸÄ±z. Ancak maden ocaÄŸÄ±ndaki patlamayÄ± bahane ederek felakete siyasi bir iÃ§erik katmak iÃ§in el ovuÅŸturan kim ya da kimler varsa bize gÃ¶re samimi deÄŸildir, dÃ¼rÃ¼st ve iyi niyetli olarak da gÃ¶rÃ¼lemeyecektir. AcÄ± Ã¼zerinde istismar yapmanÄ±n mert ve sorumlu bir tavÄ±rla hiÃ§bir ilgisi olamaz. EÄŸer facianÄ±n failleri varsa, bunlar tespit edilirse adli ve idari aÃ§Ä±dan muhakkak hesabÄ± da sorulacaktÄ±r. Aksini dÃ¼ÅŸÃ¼nmek bile abestir" dedi.

'FIRSATÃ‡ILIK YAPANLARIN KANINDA LEKE VARDIR'

BahÃ§eli, maden kazasÄ±ndan sonra ortaya Ã§Ä±karÄ±lan SayÄ±ÅŸtay raporlarlarÄ±yla ilgili de, "HenÃ¼z acÄ±larÄ±mÄ±z Ã§ok tazeyken, henÃ¼z patlama yeni olmuÅŸken, henÃ¼z iÅŸÃ§ilerimiz toprak altÄ±ndan bile Ã§Ä±karÄ±lmamÄ±ÅŸken, SayÄ±ÅŸtayâ€™Ä±n 2017 ile 2019 raporlarÄ±nda Amasra MÃ¼essese MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼'yle ilgili bÃ¶lÃ¼mleri birden bire servis edip, suÃ§lu ve sorumlu arayÄ±ÅŸÄ±na girenlerin Ã¶nÃ¼ arkasÄ± iyice araÅŸtÄ±rÄ±lmalÄ±dÄ±r. Mezkur SayÄ±ÅŸtay raporlarÄ±, eksi 300 metrede dahi kazÄ± yapÄ±lmasÄ±nÄ±n neden olduÄŸu risklere dikkat Ã§ekmiÅŸ. AlÄ±nmasÄ± gereken Ã¶nlemler de madde madde sÄ±ralanmÄ±ÅŸ. Belirli bir sÃ¼reyle denetim gÃ¶revini yapan denetÃ§iler her ÅŸeyi biliyor ve gÃ¶rÃ¼yor da bir tek sÃ¶z konusu MÃ¼essese MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼'nÃ¼n iÅŸÃ§i, memur, mÃ¼hendis ve yÃ¶neticileri mi ne yapacaklarÄ±nÄ±, hangi tedbirleri alacaklarÄ±nÄ± bilmiyorlar? Olacak iÅŸ midir bu? BÃ¶yle bir iddia aklÄ±n ve mantÄ±ÄŸÄ±n neresiyle baÄŸdaÅŸacaktÄ±r? Biz SayÄ±ÅŸtay raporlarÄ±nÄ±n deÄŸerini, muhtevasÄ±ndaki tespit ve teklifleri elbette inkar etmiyoruz, es geÃ§miyoruz. Nitekim denetim fonksiyonunun devlet hayatÄ±ndaki Ã¶nemini gayet iyi biliyoruz. Fakat SayÄ±ÅŸtay raporlarÄ±nÄ±n art niyetliler eliyle siyasi muhalefet haline dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼rÃ¼lmesini ise son derece mahsurlu, oldukÃ§a da manidar buluyoruz. GÃ¼n yaralarÄ±mÄ±zÄ± sarma gÃ¼nÃ¼dÃ¼r. GÃ¼n acÄ±larÄ±mÄ±zÄ± paylaÅŸma ve azaltma gÃ¼nÃ¼dÃ¼r. GÃ¼n eksik ve gediklerimizi kapatma gÃ¼nÃ¼dÃ¼r. FÄ±rsatÃ§Ä±lÄ±k yapanlarÄ±n kanÄ±nda leke vardÄ±r. Maden nedir, emek nedir, helal kazanÃ§ ne demektir bilmeyenlerin; topraÄŸÄ±n altÄ±ndan rÄ±zÄ±k Ã§Ä±karmanÄ±n nasÄ±l bir ÅŸey olduÄŸunu hayaline dahi getiremeyenlerin felaketler Ã¼zerinden cepheleÅŸme Ã¼retmeye Ã§alÄ±ÅŸmasÄ± insafsÄ±zlÄ±ktÄ±r, izansÄ±zlÄ±ktÄ±r. Åžimdi zillet partilerinin teker teker bu felaketi siyaset malzemesi yaparak gÃ¼rÃ¼ltÃ¼ kirliliÄŸine kapÄ± aÃ§acak olmalarÄ± kÄ±zarmaz yÃ¼zÃ¼n, yaÅŸarmaz gÃ¶zÃ¼n, utanmaz bakÄ±ÅŸÄ±n nerelere kadar tutunduÄŸunu da ortaya koyacaktÄ±r" diye konuÅŸtu.

'O GÄ°ZEMLÄ° 8 SAAT Ä°Ã‡Ä°NDE NEREDEYDÄ°N?'

CHP Genel BaÅŸkanÄ± Kemal KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu'nun ABD ziyaretini eleÅŸtiren BahÃ§eli, "TÃ¼rkiye'yi yabancÄ± Ã¼lkelerde ÅŸikayet etmek, jurnalcilik yapmak, yabancÄ±larÄ±n karÅŸÄ±sÄ±nda el penÃ§e divan durmak ÅŸerefli bir tavÄ±r deÄŸildir. New Yorkâ€™un en iÅŸlek caddesine Ã§Ä±kmak, ergenler gibi video Ã§ekmek, bu suretle TÃ¼rkiye'ye ve CumhurbaÅŸkanÄ±na kara Ã§almaya teÅŸebbÃ¼s etmek adamlÄ±k deÄŸildir, siyaset deÄŸildir, mertlik hiÃ§ deÄŸildir. Biz 'zillet' deyince rahatsÄ±z oluyorlar, ya ne diyelim peki? Bu KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸluâ€™nu ve ittifakÄ±nÄ± hayÄ±rla nasÄ±l yad edelim? Ä°lham kaynaÄŸÄ± yerli deÄŸildir, milli deÄŸildir, bizden deÄŸildir, biz deÄŸildir, milletimizin ÅŸanÄ±na ve ÅŸerefine kesinlikle uygun deÄŸildir. KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu'nun ABD'de ne yaptÄ±ÄŸÄ±, kimin dÃ¼men suyuna girdiÄŸi, kimlerle temas kurduÄŸu, kimlerin eline ve avucuna baktÄ±ÄŸÄ± az Ã§ok bellidir. Ã–zellikle kendisine eÅŸlik eden gazetecileri de atlatarak 8 saat sÃ¼reyle ortadan kaybolmasÄ± ziyadesiyle kuÅŸkuludur. KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu'na soruyorum;Â o gizemli 8 saat iÃ§inde neredeydin? Kimlerle fiskos yaptÄ±n, kimlerle geniÅŸ bir planÄ±n parÃ§asÄ± olmayÄ± iÃ§ine sindirebildin? KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu, bu 8 saatin esrarÄ±nÄ± milletimize aÃ§Ä±klamak zorundadÄ±r. FETÃ–'cÃ¼lerle gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼p gÃ¶rÃ¼ÅŸmediÄŸini, Pensilvanya'da mola verip vermediÄŸini aÃ§Ä±klÄ±ÄŸa kavuÅŸturmak mecburiyetindedir. TÃ¼rkiye'de bulamadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ABD'de aramak mÃ¼flis bir siyasetÃ§inin son Ã§Ä±rpÄ±nÄ±ÅŸÄ±dÄ±r" ifadelerini kullandÄ±.Â

'SIRASIYLA ABD'YÄ° TAVAF ETMEYE BAÅžLAMIÅžLAR'

BahÃ§eli, Ä°YÄ° Parti heyetinin de ABD'ye gideceÄŸini belirterek, "KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu'nun ABD ziyareti, dahasÄ± baÅŸÃ¶rtÃ¼sÃ¼ istismarÄ±ndan hemen sonra uÃ§aÄŸa atlayÄ±p TÃ¼rkiye'den ayrÄ±lÄ±ÅŸÄ± birbiriyle baÄŸlantÄ±lÄ± sancÄ±lÄ± geliÅŸmelerdir. Åžimdi de teÅŸekkÃ¼l etmiÅŸ bir Ä°P heyeti, 'TÃ¼rk festivali' bahanesiyle ABD'ye gidecekmiÅŸ. KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu'nun gÃ¶lgeli ziyaretinin hemen akabinde ABD biletini alan Ä°P'in de yolu yol deÄŸildir, siyasi zihniyeti milli ve ahlaki esaslara muvafÄ±k deÄŸildir. Okyanus Ã¶tesinde rol daÄŸÄ±lÄ±mÄ± ve iÅŸ bÃ¶lÃ¼mÃ¼ yapÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r. Zillet ittifakÄ±nÄ±n paydaÅŸlarÄ± sÄ±rasÄ±yla ABD'yi tavaf etmeye baÅŸlamÄ±ÅŸtÄ±r. Zillet ittifakÄ±, cumhurbaÅŸkanÄ± adayÄ±nÄ±n kim olacaÄŸÄ± sorusunun cevabÄ±nÄ± yanlÄ±ÅŸ yerde aramaktadÄ±r. TÃ¼rkiye Cumhuriyeti cumhurbaÅŸkanÄ±nÄ± seÃ§ecek, belirleyecek ve yetkilendirecek gÃ¼Ã§ ne AB'dir, ne ABD'dir, sadece ve sadece bÃ¼yÃ¼k TÃ¼rk milletidir. CHP yitirdiÄŸi iradesini emperyalizmin kanlÄ± sahnesinde bulmanÄ±n Ã§abasÄ±ndadÄ±r. Bu yÃ¼zden CHP yÃ¶netimi, kuruluÅŸ yÄ±llarÄ±na sÄ±rt dÃ¶nmÃ¼ÅŸtÃ¼r. CHP yÃ¶netimi, virajÄ± alamamÄ±ÅŸ ve arabayÄ± devirmiÅŸtir. KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu'nun deÄŸil CumhurbaÅŸkanÄ± adayÄ± olmasÄ±, CHP Genel BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± koltuÄŸunda oturmasÄ± bile zuldÃ¼r, CHP'ye oy veren kardeÅŸlerimize hakarettir, hÃ¼rmetsizliktir, dahasÄ± zulÃ¼mdÃ¼r. NasÄ±l ki, koyunun Ã§Ä±kardÄ±ÄŸÄ± toz kurdun gÃ¶zÃ¼nden kaÃ§mazsa, bizim de hiÃ§bir sinsi hesap gÃ¶zÃ¼mÃ¼zden kaÃ§mamÄ±ÅŸ, kaÃ§mayacaktÄ±r" dedi.

'HAKSIZ, HAYASIZ Ä°THAMLARI REDDEDÄ°YORUZ'

BahÃ§eli, Avrupa BirliÄŸi Komisyonu'nun TÃ¼rkiye raporuna iliÅŸkin, "Bu arada Avrupa BirliÄŸi Komisyonuâ€™nun 12 Ekim 2022 tarihinde yayÄ±mladÄ±ÄŸÄ± 2022 yÄ±lÄ± TÃ¼rkiye Raporu baÅŸtan ayaÄŸa sÃ¼bjektif, yanlÄ± ve tarafgir bir siyasetin mecmuu olarak hafÄ±zalarÄ±mÄ±za kaydedilmiÅŸtir. TerÃ¶rle mÃ¼cadelemize yÃ¶nelik haksÄ±z ve hayasÄ±z ithamlarÄ± reddediyoruz. Siyasal sistemimize, siyasetÃ§i ve yÃ¶neticilerimize asÄ±lsÄ±z iddialarÄ± reddediyoruz. DoÄŸu Akdeniz, Ege ve KÄ±brÄ±s'ta Rum ve Yunan tezlerini sahiplenen marazi bakÄ±ÅŸ aÃ§Ä±sÄ±nÄ± reddediyoruz. KÄ±brÄ±s TÃ¼rklerinin yok sayÄ±lmasÄ±nÄ± reddediyoruz. Rusya-Ukrayna savaÅŸÄ± kapsamÄ±nda, ABâ€™nin uyguladÄ±ÄŸÄ± yaptÄ±rÄ±mlara TÃ¼rkiyeâ€™nin katÄ±lmamasÄ±nÄ± eleÅŸtiren ucuz yaklaÅŸÄ±mÄ± reddediyoruz. ABâ€™nin barÄ±ÅŸÄ±n deÄŸil savaÅŸÄ±n yanÄ±nda konuÅŸlanmasÄ±nÄ± da bÃ¼tÃ¼nÃ¼yle reddediyor, 2022 TÃ¼rkiye Raporuâ€™nu gÄ±yaben yÄ±rtÄ±p atÄ±yor, muhataplarÄ±nÄ±n baÅŸÄ±na da kÃ¼lah olarak geÃ§iriyoruz. Ãœlkemiz iyi niyetle, yapÄ±cÄ±, olumlu ve pozitif bir siyaset marifetince, dostane ve iyimser bir diyalog ekseninde duruÅŸ ve tutum gÃ¶sterirken, ABâ€™nin bunu gÃ¶rmezden gelmesi, her fÄ±rsatta TÃ¼rkiyeâ€™yi kÃ¶tÃ¼ gÃ¶sterme densizliÄŸi ayÄ±ptÄ±r, yanlÄ±ÅŸtÄ±r, gÃ¼nahtÄ±r, ikiyÃ¼zlÃ¼lÃ¼ÄŸÃ¼n ta kendisidir. ABâ€™nin siyaseti kriz siyasetidir, ABâ€™nin siyaseti kutuplaÅŸma siyasetidir. Demedi demesinler, nefretle gelmesinler, bizim bÃ¶yle bir siyasete karnÄ±mÄ±z tok, misilleme siyasetimiz de pek Ã§oktur" diye konuÅŸtu.

'YALAN HABERE BEL BAÄžLAMAYAN BU YASADAN RAHATSIZ OLMAZ'

BahÃ§eli, BasÄ±n Kanunu ile BazÄ± Kanunlarda DeÄŸiÅŸiklik YapÄ±lmasÄ±na Dair Kanun Teklifine iliÅŸkin de, "Zillet ittifakÄ± 29'uncu maddeyi terÃ¶rize ederek olmadÄ±k yollara mÃ¼racaat edip mezkur kanunun gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerini sabote etmeye kalkÄ±ÅŸmÄ±ÅŸtÄ±r. Zillet ittifakÄ±nÄ±n, Ã§Ä±karcÄ± yandaÅŸlarÄ±n, buÃ§uk aydÄ±nlarÄ±n, kiralÄ±k kalemlerin saldÄ±rdÄ±ÄŸÄ±, sulandÄ±rdÄ±ÄŸÄ± ve feryat ettiÄŸi meÅŸhur madde budur. Halk arasÄ±nda endiÅŸe, korku ve panik yaratanlara cezai sorumluluk yÃ¼klemenin neresi hatalÄ±dÄ±r? Ãœlkemizin iÃ§ ve dÄ±ÅŸ gÃ¼venliÄŸi, kamu dÃ¼zeni, genel saÄŸlÄ±ÄŸÄ±yla ilgili gerÃ§eÄŸe aykÄ±rÄ± bir bilgiyi, kamu barÄ±ÅŸÄ±nÄ± bozmaya elveriÅŸli ÅŸekilde alenen yayanlara yasal tedbir alÄ±nmasÄ±nÄ±n neresi zulÃ¼mdÃ¼r? CHPâ€™li bir milletvekili, eline Ã§ekici alÄ±p Genel Kurul kÃ¼rsÃ¼sÃ¼nde telefon kÄ±racak kadar alÃ§alabilmiÅŸtir. Sen o Ã§ekici telefona deÄŸil, kafana vurursan belki ayÄ±labilir, kendine gelebilirsin. Bu Ã§ekiÃ§ Genel Kurulâ€™a nasÄ±l getirilmiÅŸ, kÃ¼rsÃ¼ye nasÄ±l Ã§Ä±karÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r? Ã‡ekiÃ§ de aynen bir silah gibi suÃ§ unsuru deÄŸil midir? Bu haliyle Ã§ekicin mesela kalaÅŸnikoftan ne farkÄ± vardÄ±r? Biz Genel Kurul salonunda ne Ã§ekiÃ§li eylemcilere ne de kalaÅŸnikoflu terÃ¶ristlere bilinsin ki, tahammÃ¼l edemeyiz, sessiz kalamayÄ±z, seyirci olamayÄ±z. NasÄ±l olsa yalan haber yayamayacaklar, dertleri bundandÄ±r. NasÄ±l olsa sahte hesaplarÄ±n arkasÄ±na saklanÄ±p itibar cellatlÄ±ÄŸÄ± yapamayacaklar, aÃ§mazlarÄ±, sÄ±kÄ±ntÄ±larÄ± ve bunalÄ±mlarÄ± bu nedenledir. Zillet ittifakÄ±nÄ±n haberi olsun, ne yapsalar boÅŸuna, kÃ¶prÃ¼ suyun Ã¶te yakasÄ±nda kaldÄ±. Yalan habere bel baÄŸlamayanlar bu yasadan rahatsÄ±z olmaz. Ä°ftiraya prim vermeyenler, kamu dÃ¼zenini bozmayÄ± aklÄ±ndan geÃ§irmeyenler, Ã¼lkemizin iÃ§ ve dÄ±ÅŸ gÃ¼venliÄŸini zedelemek iÃ§in pusuya yatmayanlar bu yasadan asla memnuniyetsizlik duymaz" ifadelerini kullandÄ±.Â