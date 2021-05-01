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Bahçeli: Oyun ve tahriklerine karşı her zaman uyanık olmak şart

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü mesajında, "Covid-19 tedbirleri kapsamında 17 Mayıs’a kadar uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasından dolayı karanlık mahfiller belki aradıkları fırsatı bulamadılar; ancak emek ve emekçilerle ilgili istismarlarını da her müsait ortamda göstermeleri kuvvetle muhtemeldir. Bunların oyun ve tahriklerine karşı her zaman uyanık olmak şarttır" dedi.

Şengül PEHLİVAN
Şengül PEHLİVAN
01 Mayıs 2021 Cumartesi 16:29
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Bahçeli: Oyun ve tahriklerine karşı her zaman uyanık olmak şart

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, emeğin, insandan ayrılamaz ve ayrı görülemez bir değer olduğunu belirtti. Bahçeli, "Emek verilmeden, emek harcanmadan, emeğin karşılığı alınmadan hiçbir iş ya da çalışma sürecinin hayrından, saygınlığından, safiyetinden, saadet ve sahiciliğinden ahlaki ve manevi temelde bahsedilemez. Emek insandır. Zahmetsiz rahmet elbette olmaz. Zahmete katlanıp rahmeti hak eden temiz ve duru emektir. Biliyor ve inanıyoruz ki, alın teriyle elde edilmiş kazanç hem helal hem de kutsaldır. Bu zaviyeden baktığımızda emek demek helal duruş, helal duyuş, helal durum demektir. Emeği sırf ekonomik kategoriye indirgemek, teorilerle izah etmek, mübadele ve mücahede çerçevesinde ele almak bir tarafı eksik bırakacaktır. Emek, emekçiyle anlamlı ve bütündür. Manevi yönü en az maddi yönü kadar önemli, hatta önceliklidir. Emek hayatın denge ve dinamiğidir. 1 Mayıs’ı ideolojik ve siyasi önyargılara hapsetmek, marjinal ve yasa dışı örgütlerin ihanet zemini olarak görmek emekçilerimize büyük bir haksızlık ve husumettir. Emeğin fikri değerinde saklıdır. Emekçinin fazileti alın terindedir" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Devlet BahçeliMhp Genel Başkanı1 Mayıs
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