BahÃ§eli: TÃ¼rkiye YÃ¼zyÄ±lÄ±, TÃ¼rk milletinin yeni zafer atÄ±lÄ±mÄ±dÄ±r

ANKARA -Â MHP Genel BaÅŸkanÄ± Devlet BahÃ§eli, "TÃ¼rkiye YÃ¼zyÄ±lÄ±, TÃ¼rk milletinin yeni bir zafer atÄ±lÄ±mÄ±dÄ±r. Zecri ve zedeleyici sebeplerden dolayÄ± Cumhuriyet'in birinci yÃ¼zyÄ±lÄ±nda treni kaÃ§Ä±rdÄ±k. Ä°kinci yÃ¼zyÄ±lÄ±nda ise kaÃ§Ä±rdÄ±ÄŸÄ±mÄ±z treni bu kez biz yapacaÄŸÄ±z, gecikmeye fÄ±rsat vermeyeceÄŸiz ve TÃ¼rkiye YÃ¼zyÄ±lÄ± doÄŸrultusunda hep birlikte ilerleyeceÄŸiz" dedi.



MHP Genel BaÅŸkanÄ± BahÃ§eli, TBMM'de partisinin grup toplantÄ±sÄ±nda konuÅŸtu. BahÃ§eli, hiÃ§ kimseyi Ã¶teki gÃ¶rmediklerini, Ã¶tekileÅŸtirmediklerini sÃ¶yledi. BahÃ§eli, Cumhuriyet'in 99'uncu kuruluÅŸ yÄ±l dÃ¶nÃ¼mÃ¼nÃ¼ kutladÄ±klarÄ±nÄ± hatÄ±rlatarak, "99'uncu yÄ±ldÃ¶nÃ¼mÃ¼nÃ¼ kutladÄ±ÄŸÄ±mÄ±z Cumhuriyet, evvela cumhurun kararÄ±, ardÄ±ndan tarihi mÃ¼ktesebatÄ±mÄ±za dayanan kurucu kahramanlarÄ±n Milli MÃ¼cadele'nin Ã¼zerine inÅŸa edip kararlaÅŸtÄ±rdÄ±klarÄ± millet egemenliÄŸi ve demokrasi anÄ±tÄ±dÄ±r. TÃ¼rkiye Cumhuriyeti'ni kuranlar gÃ¶kten zembille inmemiÅŸlerdir. Nitekim hepsi OsmanlÄ± Ä°mparatorluÄŸu dÃ¶neminde hayata gÃ¶zlerini aÃ§mÄ±ÅŸlar, OsmanlÄ± Ä°mparatorluÄŸu'na hizmet etmiÅŸler, baÅŸka bir alternatif kalmadÄ±ÄŸÄ±ndan TÃ¼rkiye Cumhuriyeti'nin doÄŸumunu saÄŸlamÄ±ÅŸlardÄ±r. 20'nci yÃ¼zyÄ±l hem Ã¼lkemiz hem de dÃ¼nya bakÄ±mÄ±ndan sarsÄ±cÄ± ve sancÄ±lÄ± hadiselerin yoÄŸunluÄŸuyla geÃ§miÅŸtir. Bu yÃ¼zyÄ±lÄ±n ilk Ã§eyreÄŸinde tek diÅŸi kalmÄ±ÅŸ canavara raÄŸmen milli devletimizi kurarak Cumhuriyet rejimini tesis ve temin baÅŸarÄ±sÄ±nÄ± gÃ¶sterdik. Åžayet bir tarif ve tanÄ±m gerekirseÂ 20'nci yÃ¼zyÄ±l TÃ¼rk milletinin beka, TÃ¼rkiye'nin de derlenme toparlanma yÃ¼zyÄ±lÄ±dÄ±r" dedi.



'TÃœRKÄ°YE YÃœZYILI DOÄžRULTUSUNDA HEP BÄ°RLÄ°KTE Ä°LERLEYECEÄžÄ°Z'



Cumhuriyet'in 2017'den geleceÄŸe aÃ§Ä±lan Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ evresinin CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± HÃ¼kÃ¼met Sistemi'yle anÄ±lacaÄŸÄ±nÄ±,Â bu ÅŸekilde tanÄ±mlanÄ±p anlam ve derinlik kazanacaÄŸÄ±nÄ± kaydeden BahÃ§eli, "Yeni hÃ¼kÃ¼met sistemi esasen Ã¶nÃ¼mÃ¼zdeki yeni bir TÃ¼rk asrÄ±nÄ±n mukaddimesidir. Cumhuriyet'in Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ evresinin ve ikinci yÃ¼zyÄ±lÄ±nÄ±n ruh kÃ¶kÃ¼yle felsefi muhtevasÄ± 'TÃ¼rkiye YÃ¼zyÄ±lÄ±' ifadesiyle ortaya konulmuÅŸtur. SayÄ±n CumhurbaÅŸkanÄ±'mÄ±z tarafÄ±ndan 28 Ekim 2022 tarihinde aÃ§Ä±klanan 'TÃ¼rkiye YÃ¼zyÄ±lÄ±' beyanÄ± devlet ve toplum hayatÄ±mÄ±za yeni bir hedef, yeni bir moment, yeni bir nefes, yepyeni bir ivme kazandÄ±rmÄ±ÅŸtÄ±r.Â 5 KasÄ±m 2000'de gerÃ§ekleÅŸtirdiÄŸimiz 6'ncÄ± OlaÄŸan BÃ¼yÃ¼k KurultayÄ±'mÄ±zda 'YÃ¼zyÄ±lla SÃ¶zleÅŸme' hedefimizi aÃ§Ä±klamÄ±ÅŸtÄ±k. Memnuniyetle ifade etmek isterim ki,Â o gÃ¼nkÃ¼ 'YÃ¼zyÄ±lla SÃ¶zleÅŸme' beyanÄ±mÄ±zla bugÃ¼nkÃ¼ 'TÃ¼rkiye YÃ¼zyÄ±lÄ±' kararlÄ±lÄ±ÄŸÄ± Ã¼st Ã¼ste Ã§akÄ±ÅŸmÄ±ÅŸ, birbirini tamamlamÄ±ÅŸ, TÃ¼rkiye ve TÃ¼rk milleti muazzam bir kalkÄ±ÅŸa ve uyanÄ±ÅŸa geÃ§miÅŸtir. Biz, 'TÃ¼rkiye YÃ¼zyÄ±lÄ±'nÄ±n dÃ¼nya geneline, insanlÄ±k gÃ¼ndemine tÄ±pkÄ± bir cemre gibi dÃ¼ÅŸme mÃ¼cadelesinde sonuna kadar varÄ±z ve buna da kararlÄ±yÄ±z" diye konuÅŸtu.Â



BahÃ§eli, CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan'Ä±n "Gelin;Â TÃ¼rkiye YÃ¼zyÄ±lÄ±, vizyonunu birlikte oluÅŸturalÄ±m, birlikte inÅŸa edelim" dediÄŸini hatÄ±rlatarak, "Ã‡aÄŸrÄ±ya kulak veriyor, buna da hazÄ±r olduÄŸumuzu aÃ§Ä±k yÃ¼reklilikle dile getiriyoruz.Â Tarihi yapan, tarihi yazan, tarihe kahramanlÄ±klarÄ±yla, ilmi ve irfanÄ±yla istikamet Ã§izen TÃ¼rk milletine de Cumhuriyet'in yeni yÃ¼zyÄ±lÄ±na mÃ¼hÃ¼r vurmak yakÄ±ÅŸacaktÄ±r. TÃ¼rkiye YÃ¼zyÄ±lÄ±, Ã¶rselenmek istenen hak ve hukukumuzun sembolÃ¼dÃ¼r. TÃ¼rkiye YÃ¼zyÄ±lÄ±, gÃ¶rmezden gelinen hakikat mÃ¼cadelemizin semeresidir. TÃ¼rkiye YÃ¼zyÄ±lÄ±, TÃ¼rk yÃ¼zyÄ±lÄ±dÄ±r, TÃ¼rk tarihinin yÃ¼z akÄ±dÄ±r. TÃ¼rkiye YÃ¼zyÄ±lÄ±, TÃ¼rk milletinin yeni bir zafer atÄ±lÄ±mÄ±dÄ±r. AyrÄ±ntÄ±sÄ±na girmeyeceÄŸim zecri ve zedeleyici sebeplerden dolayÄ± Cumhuriyet'in birinci yÃ¼zyÄ±lÄ±nda treni kaÃ§Ä±rdÄ±k. Ä°kinci yÃ¼zyÄ±lÄ±nda ise kaÃ§Ä±rdÄ±ÄŸÄ±mÄ±z treni bu kez biz yapacaÄŸÄ±z, gecikmeye fÄ±rsat vermeyeceÄŸiz ve TÃ¼rkiye YÃ¼zyÄ±lÄ± doÄŸrultusunda hep birlikte ilerleyeceÄŸiz" dedi.



'ÃœRETEMEZSÄ°NÄ°Z, DÄ°YENLER UÃ‡URUMUN DÄ°BÄ°NDEDÄ°R'



BahÃ§eli, CHP Genel BaÅŸkanÄ± Kemal KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu'nun TOGG ile ilgili daha Ã¶nce sÃ¶ylediÄŸi "Otomobil Ã¼retiyoruz, dediler. Hani nerede? Milleti kandÄ±rÄ±yorlar" sÃ¶zlerini hatÄ±rlatarakÂ "Allah'a Ã§ok ÅŸÃ¼kÃ¼r gÃ¶zlerimizle 29 Ekim 2022 tarihinde Bursa Gemlik'te gÃ¶rdÃ¼k ve ÅŸahit olduk. SayÄ±n KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu, sana kÃ¶tÃ¼ bir haber vereyim;Â Togg'un seri Ã¼retimi 2023 yÄ±lÄ±nda baÅŸlÄ±yor. Buna ÅŸimdiden hazÄ±r ol, sipariÅŸini vermek iÃ§in de haydi ÅŸimdiden kuyruÄŸa gir. Ä°lk yerli ve milli elektrikli otomobil olan Togg'un banttan indirilme tÃ¶renine katÄ±larak ortak sevinci paylaÅŸtÄ±k, bundan da iftihar ettik. 'Tek bir fabrika kurulmadÄ±' diyerek, kuyruklu yalanlarÄ±na yenisini eklemekten utanmayan KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu'na diyorum ki zaman bulursan, yolunu Ã¶ÄŸrenirsen, Gemlik'e gitmeni hassaten ve hakikaten tavsiye ediyorum. Devrim otomobilinden 61 yÄ±l sonra TÃ¼rkiye'de bir Ã§Ä±ÄŸÄ±r aÃ§Ä±lmÄ±ÅŸ, muhkem ve mÃ¼stesna bir adÄ±m atÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r. Hayaller sonunda gerÃ§eÄŸe dÃ¶nÃ¼ÅŸmÃ¼ÅŸtÃ¼r. TOGG Gemlik KampÃ¼sÃ¼ gÃ¶z kamaÅŸtÄ±rmÄ±ÅŸ, TÃ¼rkiye Otomobil GiriÅŸim Grubu'nun ortaklarÄ± ve paydaÅŸlarÄ± muazzam bir yatÄ±rÄ±ma imza atmÄ±ÅŸlardÄ±r. 'YapamazsÄ±nÄ±z' diyenler ters kÃ¶ÅŸededir. 'BaÅŸaramazsÄ±nÄ±z' diyenler ÅŸarampoldedir. 'Ãœretemezsiniz' diyenler uÃ§urumun dibindedir. 'SatamazsÄ±nÄ±z' diyenler de yakÄ±nda tel tel daÄŸÄ±lacaklardÄ±r" diye konuÅŸtu.



'Ã–NCE ADAY OL SONRA KONUÅž'



MHP lideri BahÃ§eli, KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu'nun "ErdoÄŸan benim aday olmamdan Ã§ok korkuyor" sÃ¶zlerine deÂ deÄŸinerek, "Korkaklar, milli baÅŸarÄ±larÄ± gÃ¶lgelemek iÃ§in sÄ±raya girenlerdir. Korkaklar, TÃ¼rkiye'yi taÅŸa tutanlardÄ±r. Korkaklar;Â terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tlerinin, emperyalist tertipÃ§ilerin arkasÄ±na saklananlardÄ±r. SayÄ±n KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu; davul sende, tokmak baÅŸkasÄ±nda. Ã–nce aday ol sonra konuÅŸ ardÄ±ndan da siyasetinde milli ve ahlaklÄ± olmaya Ã§alÄ±ÅŸ" dedi.