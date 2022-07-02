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Bak: PYD, YPG, FETÖ, NATO belgelerinde yer aldı

NATO Parlamenter Asamblesi Türk Grubu Başkanı, AK Parti Rize Milletvekili Osman Aşkın Bak, “İsveç ve Finlandiya ile yürütülen müzakereler ve ortaya çıkan metinde terörle mücadele açısından çok önemli kazanımlar elde edilmiştir. Metinde PYD YPG ve FETÖ terör örgütünün isimleri NATO belgelerinde yer aldı” dedi.

02 Temmuz 2022 Cumartesi 15:55
Bak: PYD, YPG, FETÖ, NATO belgelerinde yer aldı

NATO Parlamenter Asamblesi Türk Grubu Başkanı, AK Parti Rize Milletvekili Osman Aşkın Bak, basın mensuplarına, Madrid’de gerçekleşen NATO zirvesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bak, “İsveç ve Finlandiya ile yürütülen müzakereler ve ortaya çıkan metinde terörle mücadele açısından çok önemli kazanımlar elde edilmiştir. Metinde PYD, YPG ve FETÖ terör örgütünün isimleri NATO belgelerinde yer aldı. Cumhurbaşkanımız terörizmle mücadelemizi haklı bir şekilde ifade etti. Kararlı bir duruş, önemli bir liderlik gösterdi. Herkesin hayranlıkla izlediği bir süreci orada gördük. Liderlerin kendisi ile temasları oldu. Süreci yoğun bir şekilde anlattı. Terörle mücadele ile ilgili bizim orada haklı tezlerimizi Kuzey Atlantik Konseyi’nde 3 dakikalık video ile anlattık. Terörle mücadele ile ilgili durumu NATO'nun gündemine taşıdı ve buradaki süreci kendi ifade etmiş oldu. Bana göre diplomatik bir başarı” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın zirvede yoğun ilgi gördüğünü söyleyen Bak, açıklamasını şöyle sürdürdü:

“Kendisinin kararlılığı, dik duruşu terör örgütlerine karşı tüm dünyayı uyaran, onlara çıkarımlar ortaya konan bir zirveydi. Pek çok lider ile görüştü o liderlerinde kendisi ile ilgili değerlendirmeleri oldu. Ülkemizin NATO içerisindeki gücünü çok daha anlamlı bir şekilde ortaya çıkardı. Orada kendisinin siyasi tecrübesi ile ortaya koyduğu cevaplar, basın toplantısındaki rahatlığı, davranışları görmüşsünüzdür. Amerikan Başkanına sorular hazırlanıp verilirken, cumhurbaşkanımız orada çok açık bir şekilde bütün sorulara cevap verdi. Sorulan sorulara çok net, özgüvenli, liderliği ile çok değerli ve anlamlı cevaplar verdi. Böyle bir lidere sahip olduğumuz için ve Rizeli olduğu için de çok mutluyuz.”

‘TÜRKİYE AÇISINDAN KAZANIMLARI OLAN BİR ZİRVE’

Türkiye’nin NATO’da ve bölgede ne kadar güçlü bir ülke olduğunu gösterdiğini söyleyen Osman Aşkın Bak, “Türkiye açısından büyük kazanımları olan tarihi diplomatik başarıları olan bir zirve. Bu süreci de takip edeceğiz. İsveç ve Finlandiya'nın taahhütleri var. Söylenenler sözde değil, kağıt üzerinde yazılmış bir metindir. Bu metin NATO kayıtlarına geçmiştir. Bunun takipçisi olacağız. Onlardan talep ettiğimiz teröristlerle ilgili süreç de takip edilecek. Bütün dünyanın gözünün üzerinde olduğu bir zirveydi. Bu zirvede de Türkiye'nin dünya konjonktürde özellikle bu bölgede oynadığı rolü tüm dünyaya hatırlattığımız bir zirveydi. Özellikle bir beklenti var, Rusya ve Ukrayna krizinde bizim oynadığımız rol. Cumhurbaşkanımızın oradaki tahılın çıkartılması ile ilgili ön alması, çalışmaları, pek çok soru o yöndeydi. Önümüzdeki haftalarda bununla ilgili bir gelişme olacağını ifade etti. Herkesin sözüne güvendiği bir lider. NATO'da da Türkiye'nin ne kadar önemli bir müttefik olduğu ifade edildi. Türkiye NATO içerisinde, bölgede askeri ve savunma yönünden ne kadar güçlü bir ülke olduğunu ve çok güçlü bir lidere sahip olduğunu tüm dünyaya gösterdi” dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
NATOAK PartiOsman Aşkın BakRizePydYpgFetö
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