Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 19
hafif yağmur
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
2.336,49
ALTIN
912,63
DOLAR
14,75
STERLİN
19,35
EURO
16,10
İstanbul Arel Üniversitesi 63 akademik personel alıyor
İstanbul Arel Üniversitesi 63...
Orta Doğu Teknik Üniversitesi Sözleşmeli Personel alım ilanı
Orta Doğu Teknik Üniversitesi...
Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Sözleşmeli Personel al
Gaziantep İslam Bilim ve...
Iğdır Üniversitesi Sözleşmeli Personel alacak
Iğdır Üniversitesi Sözleşmeli Personel...

Bakan Akar'dan 5 ülkenin savunma bakanlarıyla toplantı

TÜRKİYE, Bulgaristan, Gürcistan, Polonya, Romanya ve Ukrayna'nın savunma bakanları, videokonferans toplantısında bir araya geldi. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, bölgesel savunma ve güvenlik konularının ele alındığı toplantıya ilişkin "Görüşmede, diplomatik çözüme yardımcı olmak üzere Ukrayna'da acilen ateşkese gidilmesinin önemi ve sivillerin emniyetli tahliye edilmesinin aciliyeti vurgulanmıştır" dedi.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
07 Nisan 2022 Perşembe 11:02
Bakan Akar'dan 5 ülkenin savunma bakanlarıyla toplantı

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Bakan Hulusi Akar, Bulgaristan Savunma Bakanı Dragomir Zakov, Polonya Savunma Bakanı Mariusz Blaszczak, Romanya Savunma Bakanı Vasile Dincu, Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov ve Gürcistan Savunma Bakanı Juansher Burchuladze ile 6'lı videokonferans toplantısı düzenledi. Bakan Akar, Türkiye'nin daveti ve koordinesiyle gerçekleştirilen toplantının ardından yaptığı açıklamada, görüşmenin çok verimli geçtiğini söyledi.

Bölgesel savunma ve güvenlik konuları hakkında görüş alışverişinde bulunduklarını dile getiren Akar, "Görüşmede, diplomatik çözüme yardımcı olmak üzere Ukrayna'da acilen ateşkese gidilmesinin önemi ve sivillerin emniyetli şekilde tahliye edilmesinin aciliyeti vurgulanmıştır" dedi.

Toplantıda ele alınan diğer konulara ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Bakan Akar, "Görüşmede ayrıca mayınla mücadele dahil Karadeniz'de barış, sükunet ve istikrarın korunması için iş birliğinin önemi bir kez daha dile getirilmiştir. Son olarak ağırlaşan insani durum nedeniyle insani yardımlara aralıksız devam edilmesi ve bölgede krizin daha fazla tırmanmasının önlenmesi için alınması gereken tedbirler üzerinde durulmuştur" diye konuştu. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
MSBBakanHulusi AkarTürkiyeBulgaristanGürcistanPolonyaRomanyaUkrayna
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
'Hedefimiz alım gücünü eskisinin de üzerine çıkarmak'
'Hedefimiz alım gücünü eskisinin de üzerine çıkarmak'
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, inşaat işçileriyle iftar yaptı
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, inşaat işçileriyle iftar yaptı
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, büyükelçilik görevlerini tebliğ etti
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, büyükelçilik görevlerini tebliğ etti
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans