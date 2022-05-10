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Bakan Akar, Kazakistanlı mevkidaşı ile görüştü

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kazakistan Savunma Bakanı Orgeneral Ruslan Jaksylkov ile bakanlıkta bir araya geldi.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
10 Mayıs 2022 Salı 10:25
Bakan Akar, Kazakistanlı mevkidaşı ile görüştü

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Bakan Akar, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'in resmi ziyareti kapsamında Türkiye'de bulunan Kazakistan Savunma Bakanı Orgeneral Jaksylkov’u Milli Savunma Bakanlığı'nda askeri törenle karşıladı. İkili ve bölgesel savunma, güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunulan görüşmede Bakan Akar tarafından Türkiye ve Kazakistan arasındaki ortak tarihi değerlere vurgu yapıldığı, iki ülke arasında 2019'da imzalanan stratejik ortaklık anlaşmasının ilişkilere önemli yön çizdiği belirtildi; askeri eğitim iş birliği ve savunma sanayi konularında mevcut ilişkilerin artarak devam etmesinin önemi vurgulandı. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
MSBBakanHulusi AkarKazakistanOrgeneral Ruslan Jaksylkov
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