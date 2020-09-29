Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 37
parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji Türkiye Tanıtım Yazıları İstanbul Magazin
BİST
1128
ALTIN
475.185
DOLAR
7.8106
STERLİN
10.0776
EURO
9.1433
6 bin yıllık Kültepe'de kazı çalışmaları 72 yıldır sürüyor
6 bin yıllık Kültepe'de kazı...
Trabzonspor, Abdurrahim Dursun ve Rahmi Anıl Başaran'ı Bandırmaspor'a kiraladı
Trabzonspor, Abdurrahim Dursun ve Rahmi...
Manle Şelaleleri, 'Tabiat Anıtı' olarak tescillendi
Manle Şelaleleri, 'Tabiat Anıtı' olarak...
Köpekler koronavirüs testine rakip mi?
Köpekler koronavirüs testine rakip mi?

Bakan Akar, Kosovalı mevkidaşı Quni ile bir araya geldi

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kosova Savunma Bakanı Anton Quni ile bir araya geldi. Görüşmede Bakan Akar, Türkiye ve Kosova arasındaki dostluğa vurgu yaptı.

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
29 Eylül 2020 Salı 15:16
0 Okunma
Bakan Akar, Kosovalı mevkidaşı Quni ile bir araya geldi

ANKARA - Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Bakan Akar, Kosova Savunma Bakanı Quni'yi bakanlıkta askeri törenle karşıladı. Baş başa gerçekleştirilen görüşmenin ardından Bakan Akar ve Quni, heyetler arası görüşmeye başkanlık etti. İkili ve bölgesel savunma ve güvenlik konuları ile savunma sanayii alanında iş birliği konularının ele alındığı görüşmelerde, Bakan Akar tarafından; Türkiye ve Kosova arasındaki dostluğa vurgu yapıldı, iki ülke arasındaki iyi ilişkilerin daha da geliştirilmesinin gerekliliği ifade edildi, FETÖ ile mücadelede iş birliğinin önemine değinildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Milli Savunma Bakanı Hulusi AkarKosova Savunma Bakanı Anton Quni
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sahada ve masada Azerbaycan'ın yanındayız
Sahada ve masada Azerbaycan'ın yanındayız
İletişim Başkanı Altun: Dünya şunu çok iyi bilmelidir ki...
İletişim Başkanı Altun: Dünya şunu çok iyi bilmelidir ki...
Ülkücü İşçiler Derneği Başkanı Okan Ertorun'dan Azerbaycan'a Destek Açıklaması:
Ülkücü İşçiler Derneği Başkanı Okan Ertorun'dan Azerbaycan'a Destek Açıklaması:
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans