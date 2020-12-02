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Bakan Akar, Pakistan Deniz Kuvvetleri Komutanı'nı kabul etti

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Pakistan Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Muhammed Amjad Khan Niazi'yi kabul etti.

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
02 Aralık 2020 Çarşamba 16:21
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Bakan Akar, Pakistan Deniz Kuvvetleri Komutanı'nı kabul etti

ANKARA - Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; Bakan Akar, Pakistan Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Muhammed Amjad Khan Niazi'yi kabul etti. Görüşmeye Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal da katıldı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Milli Savunma Bakanı Hulusi AkarPakistan Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Muhammed Amjad Khan Niazi
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