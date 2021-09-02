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Bakan Bilgin: 3600 ek gösterge meselesini çözüme kavuşturacağız

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 3600 ek gösterge sorununu sözleşmeyle kayıt altına aldıklarını belirterek, "Bütün memurlar için fiili bir sorun olan ek gösterge meselesini çözüme kavuşturacağız. Şimdi onun çalışma programını hazırlıyoruz" dedi.

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
02 Eylül 2021 Perşembe 14:48
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Bakan Bilgin: 3600 ek gösterge meselesini çözüme kavuşturacağız

ANKARA - Türk Telekom ve Türkiye Haber-İş Sendikası arasındaki 14'üncü Dönem İşletme Toplu İş Sözleşmesi müzakere süreci anlaşmayla sonuçlandı. Yaklaşık 10 bin çalışanı kapsayan Toplu İş Sözleşmesi, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Türk Telekom CEO'su Ümit Önal, Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay ve Türkiye Haber-İş Sendikası Genel Başkanı Veli Solak ile diğer sendika ve kurum temsilcilerinin katılımıyla imzalandı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, konuşmasında, "Daha güçlü bir Türkiye hayaliyle çalışmalarımızı yoğun bir şekilde gerçekleştirirken, Haber-İş Sendikası ile Türk Telekom A.Ş. arasındaki 14'üncü dönem toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin anlaşmayla sonuçlanmasından duyduğum memnuniyetimi ifade ediyor, katkılarından dolayı tüm taraflara teşekkür ediyorum" dedi.

'ÜRETİMİMİZ TÜM HIZIYLA SÜRÜYOR'

Karaismailoğlu, Türkiye'nin pandemi sürecini çok iyi yönettiği, Türkiye ekonomisinin yüzde 21,7 büyüdüğünü hatırlatarak şöyle konuştu:

"Bu büyüme trendindeki başarıda işçilerimizle işverenlerimizin, kamu ve özel sektör temsilcilerimizin emek ve katkıları büyüktür. Bu büyüme Cumhurbaşkanımızın da sıklıkla ifade ettiği gibi ekonomide yatırım, üretim, istihdam ve ihracat temelli ilerlememiz ve gelişmemiz açısından önemli bir göstergedir. Allah'a şükürler olsun, geldiğimiz noktada üretimimiz tüm hızıyla sürüyor. Otoyollarımız, havalimanlarımız, limanlarımız dünyayı Türkiye'ye bağlıyor, ihracatımızın tıkır tıkır işlemesine yardımcı oluyor. Dünyanın lojistik gücü olmak için adımlarımızı büyük projelerle atıyoruz. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak, devam eden yatırımlarımızda, Sağlık Bakanlığı’nın öngördüğü tedbirleri uygulayarak tüm şantiyelerimizi açık tuttuk."

'ÖZEL SEKTÖR İÇİN DE YOL GÖSTERDİK'

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin de geçen günlerde farklı kurumlarda çalışan 700 bin işçiyi kapsayan önemli bir sözleşme imzaladıklarını anımsattı. Sözleşmeyle piyasada düşük ücret alan yaklaşık 320 bin işçinin ücret seviyelerini belli noktaya getirdiklerini belirten Bilgin, "Özel sektör için de yol gösterdik. Onlar için de belli bir taban, zemin oluşturduk. Bunun için ben kamuda yapılan sözleşmeyi çok önemli buluyorum. Aynı şeyi memurlar için yaptık. Memurlarla yaptığımız sözleşmede kümülatif olarak yaklaşık yüzde 32 civarında bir artış gerçekleştirdik, tabi bu 2022-2023 için. Genel başkan burada vurguladı. Çok önemli bir kararı da o sözleşmeyle belirledik. 3600 ek gösterge sorununu sözleşmeyle kayıt altına aldık. Bütün memurlar için fiili bir sorun olan ek gösterge meselesini çözüme kavuşturacağız. Bu sözleşmeyle kayıt altına alındı. Şimdi onun çalışma programını hazırlıyoruz" diye konuştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin3600 Ek Gösterge Sorunu
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