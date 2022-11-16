Bakan BozdaÄŸ: Anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi teklifini haftaya TBMM'ye sunacaÄŸÄ±z

ANKARA - Adalet BakanÄ± Bekir BozdaÄŸ, "Anayasa deÄŸiÅŸiklik teklifini muhtemelen Ã¶nÃ¼mÃ¼zdeki hafta TÃ¼rkiye BÃ¼yÃ¼k Millet Meclisi BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±'na sunacaÄŸÄ±z. Ben diÄŸer partilerin de deÄŸiÅŸiklik Ã¶nerilerini gÃ¶rdÃ¼kleri zaman destek verme ihtimallerini Ã§ok yÃ¼ksek gÃ¶rÃ¼yorum. Muhalefet partilerinden umutluyum" dedi.



Adalet BakanÄ±Â BozdaÄŸ, TBMM'de 'nÃ¶betÃ§i bakan' uygulamasÄ± kapsamÄ±nda milletvekilleriyle bir araya gelirken, basÄ±n mensuplarÄ±nÄ±n daÂ sorularÄ±nÄ± yanÄ±tladÄ±. BozdaÄŸ, baÅŸÃ¶rtÃ¼sÃ¼ dÃ¼zenlemesine iliÅŸkin anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi teklifiyle ilgili, "Anayasa'nÄ±n 24'Ã¼ncÃ¼ maddesine eklenecek fÄ±kralar ile 41'inci maddenin 1'inciÂ fÄ±krasÄ±nda yapÄ±lacak deÄŸiÅŸikliÄŸe iliÅŸkin Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±mÄ±zÄ± tamamladÄ±k. Meclis'te grubu bulunan siyasi partilerimizle de bunlarÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼k. Yani metni deÄŸil de bu konuda hazÄ±rlÄ±k Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±na destek vermelerini ve yasalaÅŸma sÃ¼recinde de desteklerini istedik. Ancak hazÄ±rlÄ±k Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±na destek vermeyeceklerini ifade ettiler. Biz hazÄ±rlÄ±k Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± tamamladÄ±k. SayÄ±n CumhurbaÅŸkanÄ±'mÄ±z yurt dÄ±ÅŸÄ± seyahati programlarÄ± nedeniyle bu kamuoyuyla paylaÅŸÄ±lamadÄ±. SayÄ±n CumhurbaÅŸkanÄ±'mÄ±zÄ±n ziyaretleri tamamlandÄ±, TÃ¼rkiye'ye dÃ¶ndÃ¼. Muhtemeldir ki Ã¶nÃ¼mÃ¼zdeki hafta bu konu TÃ¼rkiye BÃ¼yÃ¼k Millet Meclisi'mizinÂ gÃ¼ndemine gelecektir. Verilmesi kuvvet ve muhtemel. Ã‡Ã¼nkÃ¼ farklÄ± ÅŸeyler olabilir; ama ben Ã¶nÃ¼mÃ¼zdeki hafta anayasa deÄŸiÅŸiklik teklifinin TÃ¼rkiye BÃ¼yÃ¼k Millet Meclisi'ne sunulacaÄŸÄ±nÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorum" dedi.



'SON DERECE Ã–NEMLÄ°Â REFORM'



Bakan BozdaÄŸ, teklifin, Cumhur Ä°ttifakÄ± oylarÄ±yla tek baÅŸÄ±na gerekli olan 400 oyu bulamayacaÄŸÄ±nÄ± belirterek, "Cumhur Ä°ttifakÄ±'nÄ±n oyu ÅŸu an 335. Meclis BaÅŸkanÄ±'mÄ±z oy kullanamadÄ±ÄŸÄ± iÃ§in 334 oyu var ama konuyu gÃ¼ndeme getiren Cumhuriyet Halk Partisi,Â 'Kanunla bu iÅŸi yapalÄ±m' diyen Cumhuriyet Halk Partisi. Meclis'te grubu bulunan 2 siyasi parti de ÅŸu ana kadar bu konuda karÅŸÄ± duruÅŸ ifade eden bir aÃ§Ä±klama yapmadÄ±lar. Ben diÄŸer partilerin, deÄŸiÅŸiklik Ã¶nerilerini gÃ¶rdÃ¼kleri zaman destek verme ihtimallerini Ã§ok yÃ¼ksek gÃ¶rÃ¼yorum. Ã‡Ã¼nkÃ¼ yaptÄ±ÄŸÄ±mÄ±z ÅŸey insan haklarÄ±na iliÅŸkin hukuk devletinin gereklerine iliÅŸkin son derece Ã¶nemli bir reformdur, Ã¶nemli bir deÄŸiÅŸikliktir. Ãœlkemizde insanlarÄ±n kÄ±yafeti nedeniyle bundan sonra herhangi bir olumsuzlukla karÅŸÄ±laÅŸmamasÄ±nÄ± anayasal gÃ¼vence altÄ±na almaktadÄ±r. Her TÃ¼rk vatandaÅŸÄ±nÄ±n lehine olan bir durumdur. Aileyi korumak da son derece Ã¶nemli. Toplumun temeli ve bu konuda vatandaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ±n da kahir ekseriyeti mÃ¼ttefiktir zaten. Toplumun Ã¶nemli bir kesiminin Ã¼zerinde ittifak ettiÄŸi 2Â maddede deÄŸiÅŸiklik geliyor" diye konuÅŸtu.



'MUHALEFETTEN UMUTLUYUM'



Muhalefetin de teklifiÂ gÃ¶rdÃ¼kten sonra olumlu yÃ¶nde tavÄ±r deÄŸiÅŸtirmesini beklediÄŸini kaydeden Bakan BozdaÄŸ, "Siyasi partilerimiz de toplumun eÄŸilimlerini dikkate alacaklardÄ±r. Åžu ana kadar Ä°YÄ° Parti ve HDP teklife karÅŸÄ± olduklarÄ±na dair bir aÃ§Ä±klama yapmadÄ±lar. Cumhuriyet Halk Partisi, 'HazÄ±rlÄ±k aÅŸamasÄ±na yokuz' dediler, 'Kanunla olur' dediler ama ayrÄ±ca teklif verildikten sonra da bunu deÄŸerlendirebileceklerini ifade ettiler. Bu da tabii teklif Ã§Ä±ktÄ±ktan sonra Cumhuriyet Halk Partisi'nin tutumunu gÃ¶zden geÃ§ireceÄŸini gÃ¶steriyor. Umuyoruz ki hem Anayasa Komisyonuâ€™nda hem de Genel Kurul'da siyasi partilerimizin desteÄŸi ile anayasanÄ±n aradÄ±ÄŸÄ± 400 ve Ã¼zeri Ã§oÄŸunlukla kabul edilir. Cumhuriyet Halk Partisi, teklif Ã§Ä±ktÄ±ktan sonra yeniden bir deÄŸerlendirme yapacaÄŸÄ±nÄ± ifade ediyor. Ancak onlarÄ±n bÃ¶yle muÄŸlak deÄŸil de aÃ§Ä±k tavÄ±r koymalarÄ± daha doÄŸru olur. Ã‡Ã¼nkÃ¼ sonuÃ§ta Meclis'e geldiÄŸinde tavÄ±rlarÄ±nÄ± hep beraber gÃ¶receÄŸiz. Genel Kurul'da da her partiden milletvekillerimiz var. DolayÄ±sÄ±yla bu aÅŸamalarda siyasi partilerimizin tutumlarÄ±nÄ± hep beraber gÃ¶receÄŸiz. Benim dileÄŸim, arzum; bu konuda artÄ±k TÃ¼rkiye'nin gÃ¼ndeminden Ã§Ä±karacak bir irade ortaya konulmasÄ± ve baÅŸÃ¶rtÃ¼sÃ¼yle ilgili tartÄ±ÅŸmalarÄ±n geri dÃ¶nmemek Ã¼zere TÃ¼rkiye'nin gÃ¼ndeminden Ã§Ä±karÄ±lmasÄ±dÄ±r. Bunun yolu da en az 400 oy ile bu deÄŸiÅŸikliklerin Meclis'imizin kabulÃ¼nden geÃ§mektedir. Ä°nÅŸallah bÃ¶yle bir sonuÃ§ Ã§Ä±kar yani umudumuzu, ben ÅŸahsen umudumu kesmiÅŸ deÄŸilim. Muhalefet partilerinden umutluyum" dedi.Â



'HÄ°Ã‡BÄ°R KADININ BAÅžINI AÃ‡MASI VE Ã–RTMESÄ° ÅžARTA BAÄžLANAMAZ'



Bakan BozdaÄŸ, teklifin Ã§erÃ§evesine iliÅŸkin de "Ã‡erÃ§eve itibarÄ±ylaÂ hem temel hak ve hÃ¼rriyetlerin kullanÄ±lmasÄ±, hiÃ§bir kadÄ±nÄ±n baÅŸÄ±nÄ± aÃ§masÄ± ve Ã¶rtmesi ÅŸarta baÄŸlanamaz. Bir nevi hem baÅŸÄ±nÄ± Ã¶rten hem de baÅŸÄ±nÄ± aÃ§an kadÄ±nlarla ilgili son derece Ã¶nemli bir koruma getirmek. Tek taraflÄ± bir koruma deÄŸil. Ã–te yandan tabiÂ bu TÃ¼rkiye'de pek Ã§ok tartÄ±ÅŸmayÄ± da yarÄ±na dÃ¶nÃ¼k tartÄ±ÅŸmalarÄ± da kaldÄ±ran bir ÅŸey. Dini inancÄ± sebebiyle baÅŸÄ±nÄ± Ã¶rten ya da baÅŸka bir kÄ±yafet tercihinde bulunmayÄ± da ayrÄ±ca garanti altÄ±na alan bir deÄŸiÅŸiklik Ã¶nerisi. TabiÂ Ã¶bÃ¼rÃ¼ de aile ile ilgili. Daha ziyade evlilik birliÄŸinin kimler arasÄ±nda kurulacaÄŸÄ± konusuna aÃ§Ä±klÄ±k getirmektedir. TÃ¼rkiye'de neslimizin devamÄ±nÄ± saÄŸlamak, toplumun temeli olan aileyi korumak, geleceÄŸimizi korumak, devletimizi korumak. Ã‡Ã¼nkÃ¼ aile aynÄ± zamanda devletin de temelidir. Onun iÃ§in onu korumak bakÄ±mÄ±ndan da atÄ±lan Ã¶nemli bir adÄ±m. Anayasa'nÄ±n 24'Ã¼ncÃ¼ ve 41'inci maddelerine yapÄ±lacak deÄŸiÅŸikliÄŸe 3 fÄ±kra eklenecek" diye konuÅŸtu.Â