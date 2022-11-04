Bakan BozdaÄŸ: Bu Ã¼lkenin kadÄ±nlarÄ± kÄ±yafetlerine gÃ¶re ayrÄ±mcÄ±lÄ±ÄŸa tabi tutulmasÄ±n istiyoruz

BURSA- AdaletÂ BakanÄ± Bekir BozdaÄŸ, "TÃ¼rkiye'de artÄ±k bu Ã¼lkenin kadÄ±nlarÄ± kÄ±yafetlerine gÃ¶re, ayrÄ± ayrÄ± muameleye ayrÄ±mcÄ±lÄ±ÄŸa tabi tutulmasÄ±n istiyoruz. Onun iÃ§in de diyoruz ki; temel hak ve hÃ¼rriyetlerin kullanÄ±lmasÄ± iÃ§in, kamu veya Ã¶zel kesimden sunulan mal ve hizmetlerden yararlanÄ±lmasÄ±nda, hiÃ§bir kadÄ±nÄ±n baÅŸÄ± aÃ§Ä±k veya Ã¶rtÃ¼lÃ¼ olmasÄ± ÅŸartÄ± aranmaz, aranamaz" dedi.



Bakan BozdaÄŸ, bir dizi temaslarda bulunmak Ã¼zere Bursa'ya geldi. BozdaÄŸ, ilk olarak 10'uncu YÄ±lÄ±nda TÃ¼rk Ticaret Kanunu Ã‡alÄ±ÅŸtayÄ±'na katÄ±ldÄ±. BozdaÄŸ'a, Adalet Bakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Zekeriya Birkan, Bursa Valisi Yakup Canbolat, Bursa Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±sÄ± Ramazan Solmaz, kentte gÃ¶revli hakim ve savcÄ±lar eÅŸlik etti.



'Ã‡ANAKKALE'DE 52 YILDIR SÃœREN DAVA GÃ–RDÃœM'



KonuÅŸmasÄ±nda uzun yargÄ±lama sÃ¼relerine dikkat Ã§eken BozdaÄŸ, Ã¶zel bir Ã§alÄ±ÅŸma yapacaklarÄ±nÄ± belirterek, ÅŸunlarÄ± sÃ¶yledi:



"50-60 sene bir davanÄ±n sÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ TÃ¼rkiye olmaktan Ã¼lkemizi Ã§Ä±karacaÄŸÄ±z. Bununla ilgili bakanlÄ±ÄŸÄ±mÄ±zÄ±n bazÄ± hazÄ±rlÄ±klarÄ± olduÄŸunu ve Ã¶nÃ¼mÃ¼zdeki zaman iÃ§erisinde bu hazÄ±rlÄ±klarÄ± somuta dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼rerek, dededen, dedenin babasÄ±ndan, onun dedesinden kalan davalarÄ±n tamamÄ±nÄ± kÄ±sa bir sÃ¼re sonra TÃ¼rkiye'nin gÃ¼ndeminden Ã§Ä±karacak adÄ±mlar atacaÄŸÄ±mÄ±zÄ± buradan ifade etmek isterim. HÄ±zlandÄ±rarak, hÄ±zlÄ± yaparak deÄŸil; zaten 50 yÄ±ldÄ±r dava devam ediyor. Bunun hÄ±zlandÄ±rÄ±lmasÄ± diye bir ÅŸey olabilir mi? Bu bizim Ã¼lkemiz iÃ§in de yargÄ±mÄ±z iÃ§in de hukuk devletimiz iÃ§in de bÃ¼yÃ¼k bir ayÄ±ptÄ±r. Bu ayÄ±ptan Adalet BakanÄ± olarak hicap duyduÄŸumu ifade etmek isterim. Hepimizin burada kusuru var. Onun iÃ§in vatandaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ±n hak arayÄ±ÅŸÄ± konusunda aÃ§tÄ±klarÄ± davalarÄ±n veya yaptÄ±klarÄ± ÅŸikayetlerin makul sÃ¼re iÃ§erisinde sonuÃ§landÄ±rÄ±lmasÄ±; yargÄ±ya gÃ¼veni de yÃ¼kseltecek Ã¶nemli adÄ±mlardan bir tanesidir. Gerekli yasal dÃ¼zenlemeleri hayata geÃ§ireceÄŸimizi ifade etmek isterim. Ã‡anakkale'de 52 yÄ±ldÄ±r sÃ¼ren bir dava gÃ¶rdÃ¼m."



'HUKUKÄ° YARDIM SÄ°STEMÄ°MÄ°ZÄ° GÃ–ZDEN GEÃ‡Ä°RECEÄžÄ°Z'



TÃ¼rkiye'nin hukuk devleti vasfÄ±nÄ± gÃ¼Ã§lendirecek baÅŸka adÄ±mlarÄ± da atÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± belirten BozdaÄŸ, "Ã–zellikle vatandaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ±n yargÄ±lama sÃ¼reÃ§lerinde hak mahrumiyetine uÄŸramamalarÄ±, kendilerini daha iyi savunabilmeleri, daha gÃ¼Ã§lÃ¼ bir ÅŸekilde hak ve hukukun peÅŸinden koÅŸabilmeleri iÃ§in; hukuki yardÄ±m sistemimizi sil baÅŸtan gÃ¶zden geÃ§ireceÄŸiz. Ä°nÅŸallah 'TÃ¼rkiye YÃ¼zyÄ±lÄ±' dediÄŸimiz Cumhuriyeti'mizin 2'nci yÃ¼zyÄ±lÄ±nda; bu anlamda darda, zorda ve ihtiyacÄ± olan her vatandaÅŸÄ±mÄ±zÄ±n yanÄ±nda hukuk devletinin gereÄŸi olarak yardÄ±ma koÅŸan bir TÃ¼rkiye olacaktÄ±r. Hukuki yardÄ±m konusunda, hukuk devletinin gereÄŸini en Ã¼st dÃ¼zeyde hayata geÃ§ireceÄŸiz. Ã–te yandan CMK, uzlaÅŸtÄ±rma dahil bÃ¼tÃ¼n hepsini iÃ§ine alan kapsamlÄ± bir reform getiriyor. VatandaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ±n hak mahrumiyetine uÄŸramamalarÄ±, haklarÄ±nÄ± etkin ve doÄŸru bir biÃ§imde mÃ¼dafa edebilmeleri iÃ§in hukuki yardÄ±mÄ±n kapsamÄ±nÄ± geniÅŸletiyoruz. Yeni dÃ¶nemde Ã¶nemli adÄ±mlar atacaÄŸÄ±mÄ±zÄ± ifade etmek istiyorum" diye konuÅŸtu.



'ANAYASAL TEMÄ°NAT ALTINA ALALIM'



BaÅŸÃ¶rtÃ¼sÃ¼ ile ilgili Anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi hakkÄ±nda da konuÅŸan BozdaÄŸ, "Anayasa'mÄ±zÄ±n bazÄ± maddelerinde deÄŸiÅŸiklik yapÄ±lmasÄ±na dair Cumhur Ä°ttifakÄ± olarak bizim yaptÄ±ÄŸÄ±mÄ±z bir hazÄ±rlÄ±k var. CHP Genel BaÅŸkanÄ± SayÄ±n KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu, bir kanun teklifi verdi. 'Gelin bu kanunu gÃ¶rÃ¼ÅŸelim ve meseleyi Ã§Ã¶zelim' dedi. SayÄ±n CumhurbaÅŸkanÄ±'mÄ±z da buna karÅŸÄ±lÄ±k olarak, 'Gelin bunu TÃ¼rkiye'nin gÃ¼ndemine bir daha gelmeyecek ÅŸekilde Anayasal gÃ¼venceye kavuÅŸturarak Ã§Ã¶zelim' dedi. Zira kanun deÄŸiÅŸikliÄŸi basit Ã§oÄŸunlukla yapÄ±labilir. BugÃ¼n bir Ã§oÄŸunluÄŸunuz var; deÄŸiÅŸtirdiniz, yarÄ±n baÅŸka bir Ã§oÄŸunluk geldi, o da deÄŸiÅŸtirebilir. BugÃ¼n hÃ¼rriyet veren demokratik bir irade var. YarÄ±n yasakÃ§Ä± bir irade gelir, o baÅŸka bir ÅŸey koyabilir. Ama Anayasa'yÄ± 400 oyla ya da 360'Ä±n Ã¼zerinde halkÄ±n iradesiyle deÄŸiÅŸtirmek; Ã¶yle kolay bir iÅŸ deÄŸil. Bu Ã§oÄŸunluÄŸu bulmak, Ã¶yle kolay bir husus deÄŸil. Onun iÃ§in Anayasal bir teminat altÄ±na alalÄ±m. Ã‡Ã¼nkÃ¼ TÃ¼rkiye'nin yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± geÃ§miÅŸteki travmalar, bizi daha gÃ¼venceli tedbirler almaya sevk ediyor" dedi.



'Ä°DAMLA YARGILANANLAR OLDU'



Bakan BozdaÄŸ, ÅŸÃ¶yle devam etti:



"Bizim Anayasa'mÄ±zÄ±n 10'uncu maddesi 'Herkes kanun Ã¶nÃ¼nde eÅŸittir' diyor. 'Devlet organlarÄ± ve idare makamlarÄ± kanun Ã¶nÃ¼nde eÅŸitlik ilkesine uygun davranmak zorundadÄ±r' diyor. Ama buna raÄŸmen eÅŸitliÄŸe uydular mÄ±? BaÅŸÄ± aÃ§Ä±k, baÅŸÄ± Ã¶rtÃ¼lÃ¼ kadÄ±nlar arasÄ±nda eÅŸit davrandÄ±lar mÄ±? Anayasa'nÄ±n eÅŸitlik ilkesini hem devletin organlarÄ± hem de idare makamlarÄ±; bu genel ilkeye raÄŸmen Ã§iÄŸnediler. 'Herkes ibadete dini ayin ve tÃ¶renlere katÄ±lma hakkÄ±na sahiptir. Kimse dini ayin ve ibadetlere tÃ¶renlere katÄ±lmaya zorlanamaz. Ä°nancÄ±ndan ve kanaatinden dolayÄ± suÃ§lanamaz, kÄ±nanamaz' derken; bu Ã¼lkede kadÄ±nlar inancÄ±ndan dolayÄ± suÃ§landÄ± mÄ±? KÄ±nandÄ± mÄ±? Mesleklerinden, eÄŸitimlerinden uzaklaÅŸtÄ±rÄ±ldÄ± mÄ±? Hatta idamla dahi yargÄ±lananlar oldu. Anayasa 'SuÃ§layamazsÄ±n, kÄ±nayamazsÄ±n' diyor. Bu Anayasa'ya uymak ve uygulamakla mÃ¼kellef olan devlet organlarÄ±, idare makamlarÄ±, daha da kÃ¶tÃ¼sÃ¼ maalesef yargÄ±; Anayasa'yÄ± Ã§iÄŸneyen nice kararÄ±n altÄ±na destek verecek ÅŸekilde imza attÄ±lar. Anayasa 42, 'HiÃ§ kimse eÄŸitim Ã¶ÄŸretim hakkÄ±ndan yoksun bÄ±rakÄ±lamaz' diyor. BÄ±rakÄ±ldÄ±lar mÄ±? Anayasa 48, 'Herkes Ã§alÄ±ÅŸma ve Ã¶zel teÅŸebbÃ¼ste bulunma hakkÄ±nda sahiptir. Kimse bunlardan yoksun bÄ±rakÄ±lamaz.' Anayasa 70, 'Her TÃ¼rk kamu hizmetlerine girmeye sahiptir', 'SeÃ§me seÃ§ilme hakkÄ± her TÃ¼rk vatandaÅŸÄ±nÄ±n hakkÄ±dÄ±r.' Anayasa diyor ki; kimse bundan mahrum bÄ±rakÄ±lamaz. Yasalarda da baÅŸÄ± aÃ§Ä±k, baÅŸÄ± Ã¶rtÃ¼lÃ¼ olma ÅŸartÄ± yok. Ama buna raÄŸmen yÄ±llar yÄ±lÄ± TÃ¼rkiye'de kadÄ±nlarÄ±mÄ±zÄ±n bir kÄ±smÄ± inancÄ± gereÄŸi baÅŸÄ±nÄ± Ã¶rttÃ¼ÄŸÃ¼ iÃ§in 'Ya baÅŸÄ±nÄ± aÃ§acaksÄ±n ya da eÄŸitim Ã¶ÄŸretim hakkÄ±ndan vazgeÃ§eceksin' tercihiyle karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya kaldÄ±lar mÄ±? 'BaÅŸÄ±nÄ± aÃ§acaksÄ±n yoksa Ã§alÄ±ÅŸamazsÄ±n' tehdidiyle, baskÄ±sÄ±yla karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya kaldÄ±lar mÄ±?"



'O KARARDAN BEN UTANIYORUM'



Eski milletvekili Merve KavakÃ§Ä±'yÄ± Ã¶rnek gÃ¶steren BozdaÄŸ, "Merve KavakÃ§Ä± hanÄ±mefendinin baÅŸÄ±na gelenlere hepimiz ÅŸahidiz. TÃ¼rkiye, bu acÄ±larÄ± yaÅŸadÄ±ktan sonra 2008 yÄ±lÄ±nda Anayasa'nÄ±n 10 ve 42'nci maddesinde bir deÄŸiÅŸiklik yaparak, 'ArtÄ±k bu acÄ±lar yaÅŸanmasÄ±n' dedi. Ama Anayasa Mahkemesi Ã§ok ilginÃ§ bir karar verdi. O karardan ben utanÄ±yorum. AltÄ±na imza attÄ±lar ve Anayasa'daki bu deÄŸiÅŸiklikleri iptal ettiler. Yetmedi, iptalin arkasÄ±ndan AK Parti'ye kapatma davasÄ± aÃ§tÄ±lar. 'Siz baÅŸÄ± aÃ§Ä±k, baÅŸÄ± Ã¶rtÃ¼lÃ¼ kadÄ±nlarÄ± eÅŸitlemeye teÅŸebbÃ¼s ettiniz, bu Ã¼lkenin kadÄ±nlarÄ± arasÄ±ndaki eÄŸitim, Ã¶ÄŸretim ve Ã§alÄ±ÅŸma gibi alanlardaki ayrÄ±mcÄ±lÄ±klara son verecek bir adÄ±m attÄ±nÄ±z' dercesine kapatma davasÄ± aÃ§tÄ±lar. DÃ¼nÃ¼n TÃ¼rkiye'si" dedi.



'BAÅžBAKAN EÅžÄ° GATA'YA ALINMADI'



Bakan BozdaÄŸ, ÅŸÃ¶yle devam etti:



"CumhurbaÅŸkanÄ±'mÄ±zÄ±n eÅŸi muhterem Emine ErdoÄŸan HanÄ±mefendi GATA'da yatan bir sanatÃ§Ä±yÄ± ziyaret etmek istedi. BaÅŸbakan eÅŸi kapÄ±dan alÄ±nmadÄ±. TÃ¼rkiye, buraya kolay gelmedi. Åžimdi bÃ¼tÃ¼n bu geÃ§miÅŸin acÄ± hikayeleri ve tecrÃ¼beleri, bu hukuksuzluklara 'hukuk' diyen hukukÃ§ulardan, siyasetÃ§ilerden, haksÄ±zlÄ±klara 'hak' diyen nice kesimden, Ã§evreden hareketle bunca maÄŸduriyetin yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± bir Ã¼lkede insanlar, 'YarÄ±n iklim deÄŸiÅŸir, siyasi irade farklÄ±laÅŸÄ±r, baÅŸkalarÄ± ÅŸÃ¶yle olur, bÃ¶yle olur, acaba bu yasaklar yeniden avdet edebilir mi' diye endiÅŸe etmelerinde bir hak yok mu? HaklÄ±lÄ±k payÄ± yok mu? Elbette var. ArtÄ±k bu endiÅŸe olmasÄ±n istiyoruz. TÃ¼rkiye'de artÄ±k bu Ã¼lkenin kadÄ±nlarÄ± kÄ±yafetlerine gÃ¶re, ayrÄ± ayrÄ± muameleye ayrÄ±mcÄ±lÄ±ÄŸa tabi tutulmasÄ±n istiyoruz. Onun iÃ§in de diyoruz ki; temel hak ve hÃ¼rriyetlerin kullanÄ±lmasÄ± iÃ§in, kamu veya Ã¶zel kesimden sunulan mal ve hizmetlerden yararlanÄ±lmasÄ±nda, hiÃ§bir kadÄ±nÄ±n baÅŸÄ± aÃ§Ä±k veya Ã¶rtÃ¼lÃ¼ olmasÄ± ÅŸartÄ± aranmaz, aranamaz."Â