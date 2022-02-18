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Bakan Bozdağ: Milletvekillerinin telefonuna çıkmayan bürokratı görevden alırım

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
18 Şubat 2022 Cuma 15:19
Bakan Bozdağ: Milletvekillerinin telefonuna çıkmayan bürokratı görevden alırım

ANKARA - Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, TBMM Adalet Komisyonu'nun AK Partili üyelerini kabulünde, "Milletvekili milleti temsil eder, milletin taleplerini iletir. Milletvekillerinin telefonlarına çıkmayan bakan yardımcısı ve bürokratları görevden alırım" dedi.

TBMM Adalet Komisyonu'nun, AK Parti'li üyeleri Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'a 'hayırlı olsun' ziyaretinde bulundu. Ziyarette Meclis'e gelecek yasal düzenlemeler görüşülürken, milletvekilleri taleplerini dile getirdi. Ziyarette mart ayında Meclis gündemine gelmesi beklenen 6'ncı yargı paketi de konuşuldu. Bakan Bozdağ, bu konuda milletvekillerinin öneri ve görüşlerini aldı.

Bakan Bozdağ'ın konuşmasında, "Milletvekili milleti temsil eder. Milletin taleplerini iletir. Milletimizin talepleri bizim için önemlidir. Milletimizin taleplerine kayıtsız kalamayız. Milletvekili telefonuna çıkmayan bakan yardımcısı veya genel müdür, bürokrat olursa onu derhal görevden alırım" dediği öğrenildi.
 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Adalet Bakanı Bekir BozdağTBMM Adalet KomisyonuBürokrat
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