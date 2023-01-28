Bakan Bozdağ: Müslümanlara saldırı olduğunda hukuk ve devlet suspus oluyor

Nevşehir
Adalet Bakanı Bozdağ, "Tevrat'a, İncil'e karşı fiil olunca hukuk ayağa kalkıyor, Müslümanlara saldırı olduğunda hukuk ve devlet suspus oluyor. Bu kabul edilebilir bir durum değil." açıklamasında bulundu.
YENİ ÇAĞRI GAZETESİ
Adalet Bakanı Bozdağ, "Tevrat'a, İncil'e karşı fiil olunca hukuk ayağa kalkıyor, Müslümanlara saldırı olduğunda hukuk ve devlet suspus oluyor. Bu kabul edilebilir bir durum değil." açıklamasında bulundu.
Nevşehir
Adalet Bakanı Bozdağ, "Tevrat'a, İncil'e karşı fiil olunca hukuk ayağa kalkıyor, Müslümanlara saldırı olduğunda hukuk ve devlet suspus oluyor. Bu kabul edilebilir bir durum değil." açıklamasında bulundu.
YENİ ÇAĞRI GAZETESİ