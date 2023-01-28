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Bakan Bozdağ: Müslümanlara saldırı olduğunda hukuk ve devlet suspus oluyor

Adalet Bakanı Bozdağ, "Tevrat'a, İncil'e karşı fiil olunca hukuk ayağa kalkıyor, Müslümanlara saldırı olduğunda hukuk ve devlet suspus oluyor. Bu kabul edilebilir bir durum değil." açıklamasında bulundu.

28 Ocak 2023 Cumartesi 13:40
Bakan Bozdağ: Müslümanlara saldırı olduğunda hukuk ve devlet suspus oluyor

Nevşehir

Adalet Bakanı Bozdağ, "Tevrat'a, İncil'e karşı fiil olunca hukuk ayağa kalkıyor, Müslümanlara saldırı olduğunda hukuk ve devlet suspus oluyor. Bu kabul edilebilir bir durum değil." açıklamasında bulundu.

YENİ ÇAĞRI GAZETESİ

Anahtar Kelimeler:
Bekir BozdağAdalet BakanıKuran
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