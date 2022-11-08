Bakan Çavuşoğlu: AB üyeliği hedefimize bağlıyız

ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Türkiye-Avrupa Birliği (AB) ilişkilerini daha olumlu bir gündeme taşıdık. AB üyeliği hedefimize bağlıyız. Avrupa’nın bu zor gününde Türkiye’ye ihtiyacı var" dedi.



TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Dışişleri Bakanlığı ve bağlı kuruluşların bütçe görüşmeleri başladı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 2023 yılı bütçe teklifine ilişkin komisyonda sunum yaptı. Bakan Çavuşoğlu, aktif diplomasisiyle sorunun değil, çözümün parçası olan bir Türkiye olduğunu belirterek, "Ukrayna’daki savaş karşısında izlediğimiz politika bunun somut bir örneği. Bu süreçte Türkiye, yine sağduyulu ve akil diplomasisiyle öne çıktı. Sayın Cumhurbaşkanımızın 'savaşın kazananı, barışın ise kaybedeni olmayacağı' anlayışıyla hareket ettik. Birleşmiş Milletler'le (BM) birlikte İstanbul Tahıl Anlaşması’nın imzalanmasını sağladık. Küresel gıda güvenliğine en büyük katkıyı yapan ülke olduk. Anlaşma sayesinde Dünya Gıda Fiyatları Endeksi yüzde 9 düştü. Bu, 13 yıldır yaşanan en büyük düşüş oldu. Geçen ay ziyaret ettiğim Afrika ülkelerinde İstanbul Tahıl Anlaşması'nın tüm dünya için ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gördük. Rusya’nın anlaşmayı askıya aldığını açıklamasının ardından, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yürüttüğümüz yoğun diplomasiyle 4 gün içinde anlaşmanın tekrar uygulanmasını sağladık. Şimdi de BM’yle birlikte anlaşmanın uzatılması için yoğun diplomasi yürütüyoruz. Bu kapsamda, son 1 haftada Sayın Cumhurbaşkanımız; Sayın Putin, Sayın Zelensky ve BM Genel Sekreteri Guterres’le; ben de yine Genel Sekreter Guterres ve ABD, Rusya, Hollanda ve AB’den muhataplarımla görüşmeler yaptım. Türkiye’nin inisiyatif almadığı bir senaryoyu düşünün. Hem bizi hem dünyayı etkileyecek bir kaos kontrolsüz şekilde büyüyecekti. Şu anda da savaşın sona erdirilmesi için en çok çaba harcayan ülke Türkiye" dedi.



'LİDERLERİMİZİN ONAYINA HAZIR HALE GETİRECEĞİZ'



Bakan Çavuşoğlu, Özbekistan'da bu hafta yapılacak Semerkant Zirvesi'nde Türk Yatırım Fonu'nun hayata geçirilmesi, 2040 Vizyon Belgesi’nin 5 yıllık uygulama planı olan TDT 2022-2026 Strateji Belgesi’nin kabul edilmesi, ticaret ve ulaştırma konularında somut adımlar atılmasını planladıklarını söyledi. Çavuşoğlu, "Bütçe görüşmelerinden hemen sonra Semerkant’a yola çıkacağız. Diğer bakan arkadaşlarımla birlikte bu kararlara son hallerini verip, liderlerimizin onayına hazır hale getireceğiz" dedi.



Çavuşoğlu, İsrail’le, ortak çıkarlar ve karşılıklı hassasiyetlere saygı çerçevesinde bir işbirliği hedeflediklerini vurgulayarak, "Büyükelçilerimizi karşılıklı olarak yeniden atadık. Üst düzey ziyaretler gerçekleşiyor. İlişkilerimizin önemli bir unsuru, elbette Filistinli kardeşlerimizin hakları ile Kudüs’ün statüsü. Yeni kurulacak hükumetle de süreci bu temelde ilerletmeye hazırız" dedi.



Çavuşoğlu, Suriye’de, 4 stratejik hedef temelinde ilkeli tavırlarını koruduklarını vurgulayarak, "Ülkenin birliğinin ve toprak bütünlüğünün korunması, siyasi çözüm temelinde kalıcı istikrara kavuşturulması, terörün sınırlarımızdan sökülüp atılması, Suriyelilerin ülkelerine güvenli şekilde geri dönmesi. İstikrarı sağlamaya yönelik çabalarımız sayesinde yaklaşık 530 bin Suriyeli geri döndü. İstihbarat kurumları arasındaki mevcut temasların diplomatik düzeye çıkarılmasına uygun ortam oluşursa, bunu da değerlendiririz" ifadelerini kullandı.



‘İHLAL GİRİŞİMLERİNİ ENGELLEDİK’



Bakan Çavuşoğlu, Ege ve Doğu Akdeniz’de ülkenin ve KKTC’nin hak ve çıkarlarını kararlılıkla koruduklarını belirterek, "Gayri askeri statüdeki adaların silahlandırılması konusundaki diplomatik ve hukuki adımlarımıza devam ettik. Son 1 yılda BM’ye gönderdiğimiz ilave iki mektup Yunanistan’ın dengesini bozdu. Doğu Akdeniz’de BM’ye bildirdiğimiz kıta sahanlığımıza yönelik Rum/Yunan ikilisinin son 2 yıldaki 9 ihlal girişimini sahada ve masada engelledik. Milli davamız Kıbrıs meselesinde bir dönüm noktasındayız. KKTC Hükümeti’yle birlikte egemen eşitlik ve eşit uluslararası statü temelinde 2 devletli çözümü savunmayı sürdüreceğiz. Maraş açılımı ve KKTC’nin yaptığı son öneriler gibi somut adımlara desteğimiz sürecek" dedi.



‘AB ÜYELİĞİ HEDEFİMİZE BAĞLIYIZ’



Bakan Çavuşoğlu, NATO üyeliğinin 70’inci yıl dönümü olan 2022’nin ittifak için de önemli bir dönüm noktası olduğunu kaydederek, "Gelecek 10 yıla dair Stratejik Konsept’te terörün temel tehdit olarak kayda geçirilmesini sağladık. Savaşla birlikte NATO üyeliğine başvuran İsveç ve Finlandiya’yla imzaladığımız Üçlü Muhtıra terörle mücadele önceliklerimizin kayda geçirilmesi açısından önemli bir kazanım oldu. PKK’nın yanı sıra PYD-YPG ve FETÖ’nün ilk kez yer aldığı bu metne Liderler Bildirisi’nde de atıf yapıldı. Üçlü Mekanizma’yla uygulamaları takip ediyoruz. Bugün Ankara’da olan yeni İsveç Başbakanı’yla Sayın Cumhurbaşkanımız bu konuları ele alacak. Türkiye-AB ilişkilerini daha olumlu bir gündeme taşıdık. AB üyeliği hedefimize bağlıyız. Avrupa’nın bu zor gününde Türkiye’ye ihtiyacı var. Türkiye’nin uluslararası alandaki etkin liderliği Avrupa için de bir kazanım olacak. Ağustos’ta Büyükelçiler Konferansında vurguladığımız ‘Türkiye Avrupa’dır’ ifadesi bu yönelimi özetliyor. Rum-Yunan taleplerine teslim olan AB’nin artık stratejik bir bakış açısı kazanması gerekiyor" diye konuştu.