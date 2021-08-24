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Bakan Çavuşoğlu: Afganistan'dan 1404 kişiyi tahliye ettik

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Bugüne kadar Afganistan'dan 1404 kişiyi tahliye ettik. Bunlardan 1061'i bizim vatandaşımız, diğerleri farklı ülkelerin vatandaşları. Şu anda 200 civarında dönmek isteyen vatandaşımız var. Amacımız, Afganistan'da barış ve istikrarın devam etmesidir" dedi.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
24 Ağustos 2021 Salı 15:47
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Bakan Çavuşoğlu: Afganistan'dan 1404 kişiyi tahliye ettik

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Uruguay Dışişleri Bakanı Francisco Bustillo, ikili görüşme sonrası ortak basın açıklaması düzenledi. Bakan Çavuşoğlu, Uruguay ile son zamanlarda ilişkilerin yeni bir ivme kazandığını, karşılıklı temasları artırdıklarını söyledi. Açıklamasının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Çavuşoğlu, İngiliz basınında yer alan 'Türkiye'de iltica merkezi kurulacağına' yönelik iddiaların hatırlatılması üzerine, "Bu haber tamamen gerçek dışıdır. Haberde bahsedilen sözler, İngiltere Birleşik Krallık Savunma Bakanlığı tarafından söylenmemiş sözler. BBC hatasını anladı, tweeti sildi ve özür diledi. Bu bir erdemdir. BBC gibi bir kuruluşa yakışmadı. Bu haberler üzerine bazı muhalefet partileri bunu gerçekmiş gibi değerlendirerek bir taraftan saldırdı. İngiliz hükümetine yönelik hedef alan açıklamalar yaptı. Muhalefet bu duruma düşmemeli. Gerçek olmayan bir haberin üzerine atladı. Buna çok üzüldüm. Bu haberin doğru olup olmadığını muhalefet teyit edebilir mi, kolayca edebilir. Bakanlığımıza sorabilirler, kendilerine gerçekleri anlatırız. Bu bilgilere erişebilecek kapasiteleri var" dedi.

'BİZİ ELEŞTİRİYORLAR'

Bakan Çavuşoğlu, BBC'nin tweeti sildiğini hatırlatarak, "Ama onu alıntı yapan genel başkanların tweetleri duruyor. Bunu nasıl izah edeceğiz? Savunma Bakanı da açıklama yapmış, bazı ülkeler üzerinde çalıştıklarını ama Türkiye'nin bunun üzerinde olmadıklarını ima eden. İngiltere reddediyor, haberi yapan reddediyor ama bizim muhalefet partileri, gazete ve tweetlerinde bizi eleştiriyorlar. Kılıçdaroğlu, kendi yalanı ortaya çıktığı için bize saldırıyor. BBC'ye saldırmıyor, bize saldırıyor. Bizden ne bilgi istiyorsanız, veririz size. Dürüst, samimi, gerçekçi olun. Amaç, yanlış bilgi üzerinden saldırmak, gördük" ifadesini kullandı.

'200 CİVARINDA DÖNMEK İSTEYEN VAR'

Çavuşoğlu ayrıca, Afganistan'dan yapılan tahliyelere ilişkin, "Bugüne kadar Afganistan'dan 1404 kişiyi tahliye ettik. Bunlardan 1061'i bizim vatandaşımız, diğerleri farklı ülkelerin vatandaşları. Şu anda 200 civarında dönmek isteyen vatandaşımız var. Amacımız, Afganistan'da barış ve istikrarın devam etmesidir. Sadece belli grupla değil tüm taraflarla temas içinde olduğumuzu söylemek isterim" diye konuştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Dışişleri BakanıMevlüt ÇavuşoğluAfganistanTahliye
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