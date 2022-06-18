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Bakan Çavuşoğlu, basın toplantısında soruları yanıtladı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Balkanlar ziyaretinin Bosna Hersek durağında Bosna Hersek Dışişleri Bakanı Bisera Turkoviç ile ortak basın toplantısı gerçekleştirdi.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
18 Haziran 2022 Cumartesi 17:06
Bakan Çavuşoğlu, basın toplantısında soruları yanıtladı

Bakan Çavuşoğlu, bir basın mensubunun Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Sırp üyesi Milorad Dodik ile İstanbul'da gerçekleştirdiği görüşme hakkındaki yorumu üzerine şöyle konuştu;

“Siz sanırım soru sormak yerine yorum yapmayı ve yanlış yorumlamayı tercih ettiniz. Bosna halkının da herhalde sizi sözcü olarak seçtiğini düşünüyorsunuz. Bakınız Türkiye olarak bizim tutumumuz gayet net; Sayın Dodik bugün Devlet Başkanlık Konseyi’nin bir üyesidir, seversiniz, sevmezsiniz. Neticede üç tane üyesinden bir tanesidir. Biz ayrım yapmadan tüm Devlet Başkanlık Konseyi üyeleriyle görüşüyoruz ve Bosna Hersek’in sınır bütünlüğü, toprak bütünlüğü ve siyasi bütünlüğü bakımından vermemiz gereken mesajları da herkese net bir şekilde veriyoruz. Pazartesi yaptığımız görüşmede de Sayın Dodik’e vermemiz gereken mesajları da bu anlamda gayet net bir şekilde verdik. Ayrıca biraz önce konuşmamda da söyledim, biz tüm tarafların kabul edeceği, bugüne kadar ettiği formatlarda, edebileceği formatlarda düzenlenecek toplantılardan bahsediyoruz. Eğer bir taraf zaten bir araya gelmek istemiyorsa hiç kimseyi kimse zorlayamaz, dolayısıyla Bosna Hersek’in istikrarı bakımından güvenliği bakımından bölge ülkeler olsun Bosna Hersek içinde aktörler olsun hangi formatta toplantı isterlerse o toplantılara biz Türkiye olarak destek veririz. Herhangi bir dayatmada da bulunmayız. Zagreb’de yaptığım basın toplantısında da vurguladığım buydu; Bosna Hersek’in birliği, beraberliği ve istikrarıdır. Türkiye olarak bu yönde çaba sarf etmeye ve destek vermeye devam edeceğiz.”

DHA

Anahtar Kelimeler:
Dışişleri BakanıMevlüt ÇavuşoğluBalkanlar ZiyaretiBosna HersekBisera Turkoviç
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